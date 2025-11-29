Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Fuzz - Khi tự nhiên phạm luật: Bạn sẽ làm gì khi gặp gấu đột nhập vào nhà?

Anh Thư - Hạt Mè
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - "Fuzz - Khi tự nhiên phạm luật" của Mary Roach là quyển sách dẫn dắt bạn đọc bước vào thế giới động vật hoang dã qua những câu chuyện vừa thú vị, vừa bất ngờ. Với giọng văn hóm hỉnh và duyên dáng, Mary khiến người đọc vừa bật cười vừa suy ngẫm về mối quan hệ “độc lạ” giữa con người và tự nhiên.

Khoa học nhưng không khô khan

Khoa học tự nhiên vốn dễ khiến người ta e ngại vì sự khô khan, khó tiếp cận. Thế nhưng, qua bàn tay tinh nghịch của tác giả Mary Roach, những kiến thức tưởng chừng khô cứng ấy lại biến thành những câu chuyện vừa hấp dẫn vừa hài hước.

z6560788804641-88c360bcffca0ac6e17b713b791959bd-1.jpg

Trong Fuzz - Khi tự nhiên phạm luật, bạn đọc sẽ bắt gặp những sự thật “khó tin nhưng có thật” như voi cũng biết say xỉn, gấu thản nhiên đột nhập nhà dân, hay cả một cuộc thử nghiệm kỳ lạ mang tên “đai phân”.

Từ hàng trăm năm trước, chuyện thú rừng bị mang ra tòa không hề hiếm. Một chú nai gây tai nạn, đàn khỉ phá phách mùa màng, hay thậm chí một chú voi tò mò “ghé thăm” nhà dân… cũng có thể bị đem ra xét xử và kết án. Nghe qua thì có thể khó tin, nhưng đây đều là sự thật từng diễn ra trong quá khứ.

z6560788841827-27a5d334750e1791cdbd6ca5209ffd92-1.jpg

Điểm cộng cực lớn của Fuzz chính là văn phong hài hước đặc trưng của Mary Roach. Hóa ra voi cũng biết uống rượu và say xỉn như loài người.

“Trên đời, dù bạn có muốn mạo hiểm thế nào chăng nữa thì cũng phải tránh xa một con voi đực say xỉn”, lời khuyên hài hước từ Mary Roach.

mockup-fuzz-khi-tu-nhien-pham-luat-1.jpg

Tác giả cũng viết về “đai phân”, một phát minh hài hước và phi lý của con người để ngăn ngừa động vật “thải” bừa bãi. Nó xuất phát từ ý tưởng sáng tạo về việc tạo ra một thiết bị "ngăn" phân của động vật khi chúng đi vệ sinh bừa bãi, nhưng lại không thể thực hiện được vì những lý do vật lý, sinh học và đạo đức.

Mary Roach dẫn dắt người đọc đi qua những phiên tòa kỳ lạ, những cuộc điều tra pháp y cho động vật, thực địa,… biến các kiến thức khô khan thành những câu chuyện sống động như một bộ phim tài liệu.

Cuộc chiến giành Mẹ Thiên Nhiên

Fuzz - Khi tự nhiên phạm luật không chỉ dừng lại ở những câu chuyện vui nhộn về muông thú. Quyển sách còn khẽ đặt ra một câu hỏi khiến ai cũng phải giật mình suy ngẫm: “Là động vật phạm luật của con người, hay con người mới đang phạm luật tự nhiên?”.

z6560788809092-6b3b640ba948ae41b8d7b826cd903af2-1.jpg

Trong quyển sách, tác giả đặt ra vấn đề: "Giành giật Mẹ Thiên Nhiên với loài khác chẳng làm loài người “ngầu” hơn, nó chỉ chứng minh ta chính là thủ phạm làm Trái đất hao mòn. Động vật quý hiếm thì dần biến mất, còn Mẹ Thiên Nhiên đáp lại bằng loạt “cú đòn cảnh tỉnh” mang tên bão, động đất, sóng thần,.."

Khi đọc, teen sẽ đối diện với những câu hỏi siêu “xoắn não”, làm sao để vừa bảo vệ con người, vừa không “phạm luật” với tự nhiên? Fuzz không cho đáp án đúng tuyệt đối, mà chỉ khơi gợi để bạn tự tìm lời giải cho chính mình. Đó là điểm cuốn hút nhất của quyển sách này.

fuzz-khi-tu-nhien-pham-luat-01.jpg

Dù mang màu sắc vui nhộn, quyển sách đặt ra thông điệp: giới tự nhiên không phải sân chơi để con người tùy tiện áp đặt luật lệ. Nó là một hệ thống phức tạp, có quy luật riêng, đòi hỏi sự tôn trọng và thấu hiểu.

mockup-fuzz-khi-tu-nhien-pham-luat-4.jpg

Fuzz - Khi tự nhiên phạm luật không dạy teen phải chọn phe con người hay động vật mà khuyến khích sự tò mò, lòng trắc ẩn và ý thức rằng chúng ta đang cùng chung sống trên một hành tinh là Trái Đất.

590237294-1263949352440780-2911268265131850247-n.jpg
Anh Thư - Hạt Mè
#động vật #tự nhiên #Mary Roach #cuộc sống hoang dã #bảo vệ môi trường #động vật phạm luật #hài hước #Fuzz – Khi tự nhiên phạm luật

