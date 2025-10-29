Bộ phim buồn nhất thế gian trở lại rạp Việt: Kiệt tác khiến khán giả xem là rơi lệ

HHTO - Nhắc đến từ “kiệt tác” trong kho tàng hoạt hình Ghibli, Mộ Đom Đóm chính là cái tên khó có ai phủ nhận được và còn trở thành biểu tượng nhân văn bất tử trên màn ảnh thế giới.

Ra mắt lần đầu tiên năm 1988, đã gần 40 năm trôi qua nhưng Mộ Đom Đóm vẫn là một trong những phim hoạt hình nổi tiếng nhất, bi thương nhất, day dứt nhất của xưởng phim Ghibli. Năm ngoái, Mộ Đom Đóm đã tạo nên cơn sốt nho nhỏ khi chiếu rạp tại Việt Nam và năm nay, câu chuyện đau buồn về hai anh em Seita - Setsuko trở lại lần nữa để lấy đi nước mắt người xem.

Seita và Setsuko đã từng có cuộc sống êm ấm đủ đầy bên bố mẹ ở thành phố Kobe (Nhật Bản) thì chiến tranh thế giới thứ 2 ập tới. Mẹ của lũ trẻ qua đời sau cuộc ném bom dữ dội xuống thành phố, bố đang đi chiến đấu nên Seita phải tự lo lắng chăm sóc cho cô em gái bé bỏng. Lúc đầu, hai đứa trẻ đến sống nhà người họ hàng, vẫn có những món đồ quý giá của bố mẹ để mang bán đổi lấy đồ ăn, thuốc chữa bệnh.

Hai anh em rơi vào cảnh bơ vơ vì chiến tranh ập tới

Nhưng dần dà, khi của cải đã hết cũng là lúc thân phận ăn nhờ ở đậu của Seita và Setsuko hiện ra rõ nét. Chúng không được ăn no ngủ ấm, bị người dì xua đuổi ra mặt. Chẳng còn cách nào khác, Seita phải mang em gái đến trú ngụ trong một cái hang nhỏ ven bờ hồ hẻo lánh. Đói ăn, bệnh tật, điều kiện sống thiếu thốn đủ thứ khiến cho Seisuko yếu dần và cuối cùng chẳng thể chống chọi nổi nữa. Cô bé ngoan hiền lặng lẽ ra đi, để lại nỗi dằn vặt đau đớn khôn nguôi cho người ở lại.

Bộ phim đầy ắp những khoảnh khắc buồn bã, day dứt

Mộ Đom Đóm là câu chuyện buồn đẫm nước mắt. Bởi không có gì đau lòng bằng hình ảnh bom đạn qua ánh mắt ngây thơ của trẻ nhỏ, nhất là khi chúng phải nương tựa lẫn nhau dưới bầu trời khói lửa tàn khốc, từng giờ từng phút chiến đấu với số phận để sống sót. Có nhiều khán giả đã thú nhận không dám xem lại Mộ Đom Đóm thêm lần nữa, vì đây chính là bộ phim buồn nhất thế gian.