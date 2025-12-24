Sách hay mùa Noel: "Đêm kì diệu ở khu chợ Giáng sinh" thắp lên những điều ấm áp

HHTO - Một “menu” sách dành riêng cho mùa Giáng sinh đang chờ bạn “khuân” về nhà. Với những câu chuyện ấm áp, diệu kì trong mùa lễ hội tưng bừng cuối năm, những cuốn sách Giáng sinh còn là lựa chọn cực kì phù hợp để làm quà tặng đấy!

Đêm kì diệu ở khu chợ Giáng sinh

Gió Bấc vốn chẳng ưa gì khu chợ Giáng sinh, bởi vậy nó đã nghịch ngợm thổi bay ngôi sao vàng trên cây thông Noel khổng lồ xuống dưới đất.

Vậy là cậu bé Johan cùng những người bạn mới quen: chú lính búp bê kẹp hạt dẻ, Thiên Sứ thủy tinh, chim Cúc Cu, Bánh Quy Gừng… đã cùng nhau tìm cách trả ngôi sao về lại đỉnh của cây thông cao vút.

Liệu kế hoạch của các bạn ấy có thành công không? Và tại sao Gió Bấc lại ghét khu chợ Giáng sinh vậy nhỉ? Mời bạn cùng theo dõi câu chuyện ấm áp tình bạn này trong không khí rộn ràng đón Giáng sinh nhé!

Một Giáng sinh lộn tùng phèo

Ba bạn nhỏ Mun, Mon và Minh mong chờ Giáng sinh để nhận được món quà từ lâu mơ ước. Vậy mà năm nay xảy ra việc thật bất thường: Các món quà khác hẳn thứ được trông đợi, ba bạn nhỏ đều thất vọng khi mở hộp quà của ông già Noel.

Tuy nhiên, chính các món quà ấy đã mở ra câu chuyện vô cùng bất ngờ và đẹp đẽ.

Một Giáng sinh lộn tùng phèo trong quyển sách này là một Giáng sinh vô cùng ý nghĩa. Bởi mỗi bạn nhỏ không chỉ nhận được một món quà, mà hơn hết, các bạn nhận được lời mời gọi để trao đi và nhận lại yêu thương.

Pippi giải cứu Giáng sinh

Trong một góc bếp nằm trên tầng hai của một ngôi nhà ở phố Góc, có ba em nhỏ đang ngồi khóc sụt sùi. Đêm nay suýt chút nữa đã là đêm Giáng sinh buồn thảm nhất mà cả ba từng trải qua.

Thế rồi ngay trước cửa nhà của ba em, Pippi xuất hiện bất ngờ cùng chú ngựa của cô bé và một cây thông Giáng sinh độc đáo trên đầu…

Vậy là Pippi Tất Dài - cô bé khoẻ nhất thế giới, nghịch ngợm nhất trần đời - đã “tái xuất” độc giả Việt Nam!

Pippi Tất Dài cùng với Thằng nhóc Emil, Miền cỏ phương Nam, Anh em Sư Tử Tâm… là những tác phẩm kinh điển đã tạo nên tên tuổi của tác giả thiếu nhi lừng danh Astrid Lindgren.

Bốn tập sách tranh mới gồm: Bạn có quen Pippi Tất Dài không?, Pippi đi mua sắm, Pippi trên đảo Kì Khôi, Pippi giải cứu Giáng sinh - được NXB Kim Đồng giới thiệu nhân dịp kỉ niệm 80 năm ra đời Pippi với hi vọng tiếp tục lan toả những câu chuyện tuyệt vời về cô bé Pippi tinh nghịch với độc giả Việt Nam.

Bộ sách được minh họa với gam màu rực rỡ cùng tạo hình Pippi quen thuộc do hoạ sĩ Ingrid Vang Nyman thực hiện.

Cùng tự tay chuẩn bị cho một Giáng sinh rực rỡ

Nếu bạn đang muốn cùng gia đình tạo nên một mùa Giáng sinh đáng nhớ, đầy sắc màu từ chính đôi tay sáng tạo, bộ đôi sách 25 hoạt động đón Giáng sinh và Tự tay lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ sẽ là người bạn đồng hành lí tưởng.

Với những ý tưởng dễ thương, nguyên vật liệu đơn giản và hướng dẫn dễ hiểu, hai cuốn sách mở ra một thế giới sáng tạo phù hợp cho cả gia đình. Từ trang trí cây thông, thắp sáng đèn cầu tuyết, tái chế trang phục, làm thiệp 3D, xem phim, nghe nhạc cho đến chuẩn bị món ăn đậm chất Giáng sinh…, mỗi trang sách gợi mở một hoạt động cùng bạn sống chậm lại, kết nối nhiều hơn và lưu giữ những kỉ niệm ngọt ngào bên người thân yêu.