Bộ sách tranh đưa các độc giả nhỏ khám phá vẻ đẹp lấp lánh của tình bạn

HHTO - Với chủ đề "Một tình bạn", 4 cuốn sách tranh “Chúng mình là bạn”, “We are friends”, “Mỗi tháng tặng cậu một bài thơ”, “Hà Nội của tớ - My Hanoi” kể cho các bạn nhỏ những câu chuyện lấp lánh về bạn bè, với những ấm áp và diệu kỳ.

Ra mắt lần lượt từ tháng 10 đến nay, bốn cuốn sách tranh Chúng mình là bạn, We are friends, Mỗi tháng tặng cậu một bài thơ, Hà Nội của tớ - My Hanoi là những ấn phẩm đầu tiên của của dự án tủ sách Chữ S diệu kì, do NXB Kim Đồng và The Initiative of Children's Book Creative Content (ICBC) triển khai. Dự án nhằm thúc đẩy sáng tác sách tranh thiếu nhi về các đề tài đa dạng của tác giả và họa sĩ minh họa Việt Nam.

Bốn cuốn sách đầu tiên trong dự án "Chữ S diệu kì".

Với chủ đề Một tình bạn, 4 cuốn sách trên kể cho các bạn nhỏ những câu chuyện lấp lánh về bạn bè - mối quan hệ mà mỗi chúng ta đều có từ khi còn bé xíu, cho tới khi trưởng thành và già đi.

Ngay từ khi phát hành và được giới thiệu tại Hội sách quốc tế Frankfurt, bộ đôi sách Chúng mình là bạn (tiếng Việt) và We are friends (bản tiếng Anh) của nhóm tác giả Thanh Tâm, Phương Vũ, Hoài Anh, kết hợp cùng dịch giả Ngô Hà Thu và họa sĩ Cam Anh Ng đã nhận được nhiều sự chú ý.

Cuốn sách tranh "Chúng mình là bạn" có cả bản tiếng Anh và tiếng Việt.

Cuốn sách kể về hành trình “nảy mầm” của tình bạn, là khi một tiếng “A!” reo lên, và thế là thế giới ấm áp và hân hoan của tình bạn mở ra, với bao điều kì diệu. Điều thú vị là Chúng mình là bạn và We are friends được diễn đạt khéo léo bằng những từ ngữ đặc biệt, sắp xếp theo trật tự alphabet.

Mỗi trang sách là một khoảnh khắc đáng yêu của tình bạn, khiến các bạn nhỏ cũng phải gật gù vì hai cuốn sách này như thấu hiểu tiếng lòng của độc giả nhí.

Bên cạnh lời văn sâu sắc, "Chúng mình là bạn" còn được đánh giá cao về mỹ thuật.

Bên cạnh lời văn tinh tế và ấm áp, Chúng mình là bạn và We are friends còn có tranh vẽ minh họa đầy sống động và giàu chất thơ của họa sĩ Cam Anh Ng, nhờ vậy mà tăng thêm phần lôi cuốn với các bạn nhỏ.

Còn với cuốn Mỗi tháng tặng cậu một bài thơ, tác giả Hà mã đi bộ gửi lời dành tặng cho “Những người bạn đã ở bên tôi sáng, trưa, chiều, tối và vô vàn điều không tên đẹp đẽ trong những khu tập thể”. Tập thơ này là bức tranh thu nhỏ hơn về tình bạn, được kể theo nhịp điệu của thời gian, mỗi tháng là một bài thơ dịu dàng, như một chuyến du hành bất tận của tình bạn và sự sẻ chia.

"Mỗi tháng tặng cậu một bài thơ" là tập thơ nhỏ xinh, do tác giả Hà mã đi bộ sáng tác.

Mỗi tháng tặng cậu một bài thơ còn ghi điểm với phần tranh minh họa của họa sĩ Ngô Thanh Đức, gom sắc màu của cây cối bốn mùa gói trong cuốn sách nhỏ.

Từ căn phòng nhỏ trong ngôi nhà chung cư kiểu cũ, cuốn sách song ngữ Hà Nội của tớ - My Hanoi của tác giả Phương Vũ và họa sĩ Thảo Võ kể về tình bạn “dính như keo” của Bi và Mi.

Rồi một ngày Bi sắp phải tới một nơi ở mới, cách rất xa Hà Nội. Vậy là Mi đã cùng Bi lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ, “gói” lại hương hoa, cảnh đẹp, những món ngon phố cổ… Vậy là Hà Nội trở thành một nơi chốn lưu dấu những kỉ niệm ngọt ngào của tình bạn - một thành phố thân thuộc, một tình bạn dấu yêu và cả một bầu trời thương nhớ.

"Hà Nội của tớ - My Hà Nội" là câu chuyện về tình bạn của Bi và My, và cả tình bạn với thành phố mà cả hai cùng yêu mến.

Với nét vẽ dung dị cùng cách sử dụng màu sắc tươi tắn, hình ảnh Hà Nội qua những bức tranh của họa sĩ Thảo Võ hiện lên vừa lạ, vừa quen, thật đáng yêu, trong trẻo với nhiều đường nét, sắc độ, mùi hương.

﻿﻿ ﻿﻿﻿﻿﻿ ﻿ Đến với chuỗi sự kiện "Một tình bạn", các bạn nhỏ có không gian để đọc sách, nghe kể chuyện, viết thiệp, xem tranh...

Không gian trưng bày "Một tình bạn" sẽ mở cửa tự do đến hết ngày 28/12/2025.