“Xé túi mù” với Cô Hầu Gái: Truyện trinh thám tâm lý “giấu” nhiều cú “cua gắt”

HHTO - Tiểu thuyết trinh thám tâm lý “Cô Hầu Gái” của tác giả ăn khách Freida McFadden có nhiều nhân vật khó đoán, các bí ẩn đợi “xé túi mù”, và những chi tiết “cua gắt” đầy bất ngờ. Mới đây, truyện cũng được chuyển thể thành phim với sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng Hollywood.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung

Trong dòng truyện trinh thám tâm lý giật gân, Freida McFadden là một tác giả có nhiều đầu sách ăn khách xuất bản tại Mỹ. Ở Việt Nam cũng đã giới thiệu kha khá tác phẩm của Freida McFadden như: Đừng Bao Giờ Nói Dối, Cánh Cửa Khóa Kín, Bạn Trai, Tù Nhân… Trong số đó, có thể nói Cô Hầu Gái (The Housemaid) là tiểu thuyết nổi bật nhất và được đánh giá cao nhất của tác giả.

Phiên bản bìa mới nhất của Cô Hầu Gái xuất bản ở Việt Nam.

Câu chuyện của Cô Hầu Gái bắt đầu khi nhân vật chính Millie - một cô gái khánh kiệt, không có chỗ ở - được nhận vào làm người giúp việc trong căn biệt thự sang trọng của nhà Winchester. Sau khi nhận việc, Millie dọn đến ở trong căn biệt thự, chính xác hơn là trong một căn phòng trên gác mái có ổ khóa ngoài.

Với tình cảnh của Millie hiện tại, công việc này dường như hoàn hảo, là một điều kỳ diệu. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô nhanh chóng nhận thấy những dấu hiệu lạ thường, bất ổn. Như thể căn biệt thự lộng lẫy này là ngôi nhà bánh kẹo trong truyện cổ, trông đẹp đẽ và ngon lành đấy nhưng lại cất giấu một cạm bẫy nguy hiểm - chẳng hạn một mụ phù thủy với một cái lò nướng luôn chực chờ nhóm lửa.

Một phiên bản bìa khác của Cô Hầu Gái xuất bản ở Việt Nam.

Andrew - người chồng, “trụ cột” của nhà Winchester dường như bất ngờ trước sự xuất hiện của Millie. Người làm vườn bảnh bao Enzo có vẻ không chỉ đến căn biệt thự để cắt cỏ hay trồng hoa. Nina - vợ của Andrew, nữ chủ nhân của căn biệt thự - bộc lộ tính cách thất thường, bất ngờ có thái độ "thù địch" với Millie dù chính cô là người thuê Millie làm người giúp việc. Ngay cả căn phòng áp mái, nơi Millie ngủ mỗi đêm, cũng gợi nên những bất an.

Ngay từ mở đầu, Cô Hầu Gái đã treo lơ lửng một bí mật, nhưng điều thú vị là xuyên suốt câu chuyện còn có những “túi mù” khác được cài cắm rải rác. Khi câu chuyện càng mở rộng, các tình tiết sẽ liên tục đưa người đọc đến những cú “cua gắt” đầy bất ngờ. Độc giả sẽ cảm thấy hoang không biết nên tin ai, đồng thời cũng tò mò và hồi hộp muốn biết điều gì đang đợi mình ở trang kế tiếp.

Văn phong của Freida McFadden không quá phức tạp, nhưng do đó nó rất dễ đọc. Một số độc giả cho rằng đây là khuyết điểm, nhưng nhiều độc giả cũng nhận xét rằng đây là điểm dễ chịu của Cô Hầu Gái. Lối viết đơn giản nên độc giả dễ đọc, có thể đọc nhanh, các tình tiết được nắm bắt gọn gàng và do đó cũng dễ bị cuốn theo tiết tấu câu chuyện.

Có thể Cô Hầu Gái vẫn chưa làm hài lòng được tất cả các độc giả yêu thích dòng tiểu thuyết trinh thám tâm lý nhưng chắc chắn là một cuốn tiểu thuyết giật gân phù hợp cho những độc giả đầy tò mò, muốn được giải trí. Họ sẽ có cảm giác như vừa được đi tàu lượn siêu tốc sau khi đã khui hết tất cả các “túi mù” giấu trong truyện. Như bí mật mà mỗi nhân vật giấu kín, hay sự thật ẩn sâu trong các bức tường của căn biệt thự sang trọng và của cả căn phòng gác mái…

Một số hình ảnh trong phim Cô Hầu Gái.

Thành công của Cô Hầu Gái đã “mở đường” cho Freida McFadden viết tiếp hai tác phẩm khác sau đó là The Housemaid’s Secret và The Housemaid Is Watching. Riêng Cô Hầu Gái đã được dựng thành phim với sự tham gia của dàn sao nổi tiếng Hollywood, nổi bật trong số đó là Sydney Sweeney (Anyone But You) trong vai cô giúp việc Millie và Amanda Seyfried (Mamma Mia!) hóa thân người vợ Nina.