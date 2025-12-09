Bánh flan "rỗ" của mẹ bị chê và trạm sạc cảm xúc từ những món cơm nhà

HHTO - Từ một chiếc bánh flan "bất ổn" bị dân mạng soi lỗi kỹ thuật, phần bình luận bỗng chốc "quay xe" trở thành trạm sạc cảm xúc siêu ngọt ngào. Hóa ra với người trẻ, tiêu chuẩn Michelin đôi khi cũng phải chào thua "hệ tư tưởng" cơm nhà.

Câu chuyện bắt đầu từ bức ảnh một người mẹ đăng tải trên mạng xã hội với đĩa bánh flan (caramel) tự làm. Theo lời chia sẻ, khi hai người con bày tỏ mong muốn ăn bánh, người mẹ đã vào bếp thực hiện ngay. Kết quả là một đĩa bánh đầy đặn và được hai đứa trẻ "xử lý" sạch sẽ trong chốc lát.

Bài đăng thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên Threads.

Thế nhưng, ngay khi bài đăng được chia sẻ, đĩa bánh đã vấp phải sự "soi" kỹ từ một số "cảnh sát ẩm thực". Nhiều bình luận thẳng thắn chỉ ra lỗi sai kỹ thuật, cho rằng bánh bị rỗ mặt là do nướng quá lửa hoặc quên che mặt bánh. Có người còn khắt khe nhận định đây là pha vào bếp "fail toàn tập", bánh rỗ như vậy ăn sẽ mất ngon.

Nhiều người cũng chia sẻ thành quả của mình dưới bài đăng.

Trước những nhận xét tập trung vào kỹ thuật, nhiều người dùng khác đã lên tiếng bênh vực. Một số người tinh tế để lại lời khuyên nhẹ nhàng về cách khắc phục lỗi rỗ mặt bánh cho lần sau. Tuy nhiên, điểm nhấn không nằm ở công thức chuẩn sách giáo khoa, mà là sự "bắt sóng" cảm xúc giữa những người con xa nhà.

Một tài khoản để lại bình luận "mát lòng mát dạ": "Hai 'con chim non' ăn vui vẻ là thành công rồi. Mình nấu cũng chỉ để ngắm giây phút này thôi". Từ đây, bài đăng chính thức trở thành nơi để dân mạng "flex" về những món ăn "độc lạ" của mẹ. Một netizen chia sẻ: "Nhìn bánh này nhớ ngoại quá, ngày xưa ngoại làm cũng bị rỗ y chang vậy". Lúc này, vết rỗ trên bánh không còn là lỗi sai, mà là đặc điểm nhận dạng của thương yêu.

Nhiều người chia sẻ kỷ niệm về "công thức của mẹ".

Câu chuyện về sức hút của "cơm nhà" càng thêm thuyết phục với những "nhân chứng sống" hài hước. Một người thú nhận: "Cũng vì câu 'Về ăn cơm mẹ nấu' mà tui từ 60kg tăng vọt lên 80kg đây nè". Rõ ràng, trong gian bếp của mẹ, thước đo giá trị không nằm ở độ mịn mượt của chiếc bánh, mà nằm ở sự hào hứng của "thực khách".

Đôi khi, chính những vết rỗ lấm tấm kia lại là "signature" độc quyền của mẹ mà chẳng hàng quán nào sao chép được. Bởi lẽ, ngon hay dở không do vị giác quyết định, mà nằm ở tâm trạng của người cầm muỗng. Sự không hoàn hảo về kỹ thuật lại chính là hương vị hoàn hảo nhất của sự quan tâm.