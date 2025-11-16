Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hội Những Người Thích Ở Nhà: Cuốn sách “chữa lành” cho những tâm hồn hướng nội

HẢI ĐƯỜNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - “Hội Những Người Thích Ở Nhà” là tập truyện nhỏ dành riêng cho những độc giả yêu thích nhà cửa, trang trí phòng, thích dành thời gian ở trong không gian ấm cúng riêng tư ấy để làm những việc mà mình yêu. Viết nhật ký, xem phim, hay đọc những cuốn sách dễ thương giống cuốn sách này.

Hội Những Người Thích Ở Nhà của tác giả Chiaki Ida là một artbook - tập sách tranh xinh xắn, ấm áp; nội dung nhẹ nhàng và dễ chịu. Cuốn sách được chia ra làm năm phần nhỏ, với mỗi phần kể về một nhân vật cùng với không gian sống và một phần cuộc sống thường nhật của họ diễn ra trong đó.

chiaki-ida-17.jpg
Ảnh: WingBooks.

Đó có thể là một căn phòng kiểu Nhật, dễ nhận thấy bởi chiếc bàn sưởi ấm áp nổi bật. Đó có thể là một căn phòng được trang trí theo phong cách nước Anh, với hoa trang trí ở khắp nơi, những vật dụng trong nhà cũng có họa tiết hoa xinh xắn. Đó cũng có thể là một căn phòng vẫn còn sơ sài, bề bộn, bởi chủ nhân của nó chỉ vừa mới dọn đến.

Hội Những Người Thích Ở Nhà không dành cho những độc giả thích các câu chuyện kịch tính. Bởi điều “hồi hộp” nhất có thể đến chỉ là một vị khách ghé thăm. Sự kiện “căng thẳng” có thể xảy ra là tủ lạnh đã trống trơn buộc ta phải đi ra ngoài. Nỗi “nuối tiếc” lớn nhất có thể cảm thấy là đã lỡ ngủ quên chưa kịp đi mua thực phẩm cho ngày mai, nhưng ngoài trời đã tắt nắng mất rồi.

chiaki-ida-12.jpg
Ảnh: Chiaki Ida.
chiaki-ida-10.jpg
Ảnh: Chiaki Ida.

Như tên truyện, Hội Những Người Thích Ở Nhà là tập truyện đặc biệt thích hợp dành cho những người thích ở nhà. Dù là người làm việc tại nhà; hay những người phải làm việc bên ngoài, chỉ có thể trở về nhà khi chiều tối; thì đều dành nhiều tình yêu cho tổ ấm của mình, trang trí và sắp xếp để biến nó thành một chốn riêng. Nơi đó có cái máy chiếu phim nhỏ, chỉ cần tắt đèn trong phòng là có thể xem những bộ phim cũ yêu thích. Nơi đó có người cải tạo cái tủ đựng đồ để thành chỗ ngủ, cánh cửa kéo ra kéo vào trông thật giống phòng ngủ của Doraemon.

chiaki-ida-16.jpg
Ảnh: WingBooks.

Năm căn nhà được vẽ trong Hội Những Người Thích Ở Nhà tỉ mỉ, chi tiết đến mức độc giả có thể thấy như từng góc phòng, từng không gian đang hiện ra trước mắt. Mọi thứ trong căn nhà hiện ra thật sống động. Những kệ sách đầy ắp sách, chiếc sô-pha êm ái thật nhiều gối, những chiếc bát đĩa có họa tiết xinh xắn…

Độc giả thấy mình như một vị khách vừa được mời đến chơi, hoặc có thể cảm thấy mình có những điểm tương đồng với chủ nhân căn nhà đó và một phần nào đó trở thành họ. Bạn có thể là người dậy sớm, cũng có thể là một “cú đêm” ngủ trễ. Bạn thích pha cà phê trong lúc đợi bánh mì nướng xong, cũng có thể muốn đập một quả trứng vào tô mì bốc khói. Nhà bạn có rất nhiều sách, cũng có thể có rất nhiều gối. Bạn thích dành thời gian để viết nhật ký, hoặc xem tập phim truyền hình trinh thám yêu thích tận ba lần.

chiaki-ida-11.jpg
Ảnh: Chiaki Ida.
chiaki-ida-9.jpg
Ảnh: Chiaki Ida.

Qua năm nhân vật, năm căn nhà, năm cách sống, Hội Những Người Thích Ở Nhà cho độc giả năm không gian “chữa lành”. Khi lật giở từng trang tranh màu tuyệt đẹp, bạn thấy mình được thả lỏng, thư giãn. Cuộc sống dường như đang trôi qua thật chậm rãi, dịu dàng. Tất cả giúp bạn sạc lại năng lượng, và khiến bạn cảm thấy có đủ sức lực để trông đợi những điều sẽ đến vào những ngày tiếp theo.

cover-2.jpg
HẢI ĐƯỜNG
#Hội Những Người Thích Ở Nhà #Chiaki Ida #Artbook #Truyện Oneshot #Truyện tranh #Người hướng nội

