Truyện Cổ Tích Hiện Đại Việt Nam: Mở ra kho tàng phép màu mang màu sắc đương đại

Thùy Dương (tổng hợp). Ảnh: NXB Kim Đồng

HHTO - Với sự ra đời của "Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam", lần đầu tiên truyện cổ tích hiện đại Việt Nam được tập hợp một cách hệ thống, toàn diện, từ những cây bút mở đường đến những tiếng nói đương đại. Bộ sách với hơn 60 câu chuyện, mang những phép màu của truyện cổ tích dân gian, nhưng phản ánh đời sống, tâm hồn, giá trị nhân văn của con người hiện đại.

Mới đây, NXB Kim Đồng vừa cho ra mắt bộ sách 3 tập Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam do tiến sĩ Lê Nhật Ký tuyển chọn. Bộ sách là công trình tuyển chọn có hệ thống đầu tiên, quy tụ các tác phẩm tiêu biểu của gần 20 tác giả Việt Nam, trải dài gần một thế kỷ sáng tác (từ thập niên 1940 đến nay).

Bộ sách gồm hơn 60 truyện cổ tích hiện đại, đến từ những tên tuổi lớn của văn học Việt Nam như: Khái Hưng, Ngọc Giao, Tô Hoài, Nguyễn Huy Tưởng, Phạm Hổ, Thy Hạc, Vị Hồ, Niêm Lộc, Ngô Quân Miện, Đoàn Minh Tuấn, Xuân Quỳnh, Trần Hoài Dương, Nguyễn Trí Công, Trần Đức Tiến, Nguyên Hương, Lê Thị Kim Sơn…

img-1036.jpg

Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam là những câu chuyện mới được sáng tác bằng tinh thần, cấu trúc và phép màu của truyện cổ tích dân gian, nhưng phản ánh đời sống, tâm hồn, giá trị nhân văn của con người hiện đại.

Bắt đầu từ đầu thế kỷ XX, thể loại này được mở đường bởi các cây bút lãng mạn và hiện thực như Khái Hưng, Ngọc Giao, Thâm Tâm. Từ sau năm 1945, nhiều nhà văn tiếp tục gìn giữ và làm mới thể loại này, tiêu biểu là Phạm Hổ, Ngô Quân Miện, Nguyễn Huy Tưởng, Trần Hoài Dương, và gần đây là Nguyên Hương, Trần Đức Tiến cùng nhiều cây bút trẻ.

z7110635921972-654712d7cb925506e218fd75bc1364fe.jpg

Trong dòng chảy văn học thiếu nhi Việt Nam, truyện cổ tích hiện đại giữ vai trò như chiếc cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. Truyện cổ tích hiện đại vẫn gìn giữ tinh thần cổ tích dân gian - với những phép màu, nhân vật thiện lương, kết thúc nhân quả - đồng thời mở ra góc nhìn nhân văn, bình đẳng, sáng tạo của con người thời nay.

Có thể nói, những truyện cổ tích Việt Nam hiện đại này là người bạn thân thiết của tuổi thơ, góp phần hình thành nhân cách, phát triển ngôn ngữ, khả năng tưởng tượng và năng lực cảm thụ cái đẹp của trẻ em. Đồng thời, đây cũng là nguồn ngữ liệu quý cho giáo dục trong nhà trường: Dạy học kể chuyện sáng tạo, giáo dục giới tính, bình đẳng giới, lòng nhân ái và thái độ sống tích cực.

z7110635903555-f64dc8d676a26c2fc7475af40b5ec222.jpg

Tác giả biên soạn Lê Nhật Ký chia sẻ: “Lâu nay, truyện cổ tích hiện đại Việt Nam thường được giới thiệu tản mạn, trong các tuyển tập văn xuôi thiếu nhi nói chung hoặc riêng một tác giả cụ thể. Với tuyển tập ‘Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam’ này, bạn đọc lần đầu tiên được tiếp cận đối tượng một cách hệ thống, bao quát đầy đủ diễn biến và thành tựu thể loại cùng đóng góp của từng tác giả đối với văn học thiếu nhi nước nhà.”

TS. Lê Nhật Ký hiện đang giảng dạy tại Trường Đại học Quy Nhơn; là hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. Ông từng xuất bản một số sách nghiên cứu về văn học cho thiếu nhi, đồng thời nhận được nhiều giải thưởng từ Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho các công trình nghiên cứu.

Thùy Dương (tổng hợp). Ảnh: NXB Kim Đồng
