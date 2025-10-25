Từng Gắn Bó, Từng Yêu Thương: Tập truyện ngắn “gieo” cả ấm áp lẫn suy tư

HHTO - 22 truyện ngắn trong tuyển tập "Từng Gắn Bó, Từng Yêu Thương" là 22 bộ phim ngắn được gọt giũa, cô đọng. Có lúc đưa người đọc dạo quanh Sài Gòn hoa lệ, có lúc lại mở cánh cửa tới vùng trời châu Úc, tất cả đan xen vào nhau tạo nên một bản giao hưởng sống động và nhiều màu sắc.

Bàn về người viết và trải nghiệm, có một câu thường được nhắc: “Người viết không sống được nếu không viết. Người viết không thể viết nếu không sống”.

Trần Duy Thành là một tác giả trẻ (sinh năm 1995), cả nửa quãng đời sống của tác giả gắn với nhiều sự dịch chuyển, thích nghi và thử thách bản thân với những môi trường sống và trải nghiệm, từ Bắc đến Nam rồi ở châu Úc.

Đã 7 năm kể từ khi phát hành tập truyện ngắn sau cùng Sài Gòn, có người nơi ấy chờ tôi, 7 năm không ra sách, nhưng 7 năm đó Trần Duy Thành chưa từng gác bút. Trái lại, trong quãng thời gian đó, Trần Duy Thành là bút danh quen thuộc trên những trang báo. Anh dùng thời gian đó để gọt giũa, trau chuốt ngòi bút, để bút lực của bản thân được dồi dào, sống động.

Và rồi biết bao điều quan sát, những rung động chiêm nghiệm được Trần Duy Thành chắt lọc và cô đọng lại trong tuyển tập 22 truyện ngắn với tựa đề Từng Gắn Bó, Từng Yêu Thương. Tác giả Trần Duy Thành chia sẻ về quan điểm sáng tác: “Truyện ngắn nhất định phải chân thật”. Vậy nên, tập truyện này như minh chứng của việc “sống mà trả lời”. 22 truyện ngắn là 22 bộ phim ngắn, có lúc ở Sài Gòn hoa lệ, có lúc lại về một vùng trời châu Úc, tất cả đan xen vào nhau tạo nên một bản giao hưởng sống động và nhiều màu sắc.

Lật những trang đầu tiên của cuốn sách, Là nhà - là truyện ngắn mở đầu với sự gãy gọn, khúc chiết và hài hòa giữa vui buồn đắng ngọt về một mái nhà đã vô tình oằn nặng trên vai người nhà.

Câu chuyện không riêng ai, mà nó như viết về bao mái nhà bình dân trong muôn triệu mái nhà trên đất nước này. Giông gió luôn biết cách thách thức một mái nhà, xem liệu người nhà có đủ sức nhẫn nại để cùng bên nhau vượt qua những thử thách. Và chỉ cần đủ thương sẽ ấm, đủ hiểu sẽ vững, có những điều khiến người ta ban đầu oán giận, nhưng tháng năm sẽ cho ta câu trả lời, rằng phía sau những gắt gỏng, lại là một tình thương vô bờ.

Tiếp nối, tập sách còn mang đến một số truyện ngắn có sức làm nổi bật chủ đề gia đình như Quê nhà trong tim, Điều đến muộn, Giải pháp duy nhất… - đây vốn là chủ đề gần gũi, tưởng dễ mà khó viết sao cho vừa “thấu tình đạt lý”, vừa có thể chạm tới những cảm xúc rưng rưng thì Trần Duy Thành đã làm tốt với sự khéo léo trong cách giữ nhịp ngôn từ lẫn mạch cảm xúc trong từng truyện ngắn.

Trong tập truyện còn phác họa chân dung cuộc sống của những người trẻ gồng gánh trên vai những áp lực “cơm áo gạo tiền”, đến chuyện phải thành danh, nên người nên nghiệp nơi xứ người.

Độc giả trẻ sẽ như thấy chính mình khi đọc Tôi đánh rơi gì khi trẻ?, Bay một chiều, Miền đất trong lòng… đầy tinh tế trong cô đơn, đầy mãnh liệt trong những cùng khổ từng trải, và từng nhân vật luôn đau đáu, dành tình yêu thương tận hiến cho quê hương, cho đời, cho người, cho chính mình, và chính cơ hội mà mình tạo ra.

Bên cạnh đó, Trần Duy Thành còn mang đến những không gian truyện hiện đại, với ứng dụng hẹn hò, tinh thần đón nhận và chấp nhận bản dạng giới trong xã hội, cùng sự khéo léo trong cách cài đặt tình huống cho nhân vật tiến tới trong hành trình thừa nhận của bản thân ở một số truyện ngắn như Chính mình, Ai bỏ ai?, Bí mật anh và em… Qua đó, cho tác giả có óc quan sát tỉ mỉ và luôn có được sự minh định lẫn phân định trong từng câu từ.

Khép lại cuốn sách, khép lại 22 “bộ phim ngắn”, Từng Gắn Bó, Từng Yêu Thương sẽ khiến người đọc phải suy ngẫm về những cuộc đời đan xen, với những yêu - hận, hợp - tan, thật - giả, và sự chiêm nghiệm ấy có khi phải dành rất nhiều thời gian để suy tư và thấu cảm.