Hồi hộp đọc "Kỳ Án Pháp Y": Khi sự im lặng trở thành lời buộc tội sắc lạnh nhất

HHTO - Bộ truyện “Kỳ Án Pháp Y” chắc chắn sẽ khiến bạn vừa tò mò - phấn khích, vừa day dứt - nghẹn ngào trước tiếng kêu oan cuối cùng của những con người xấu số trong bức tranh đầy bi kịch về góc khuất của xã hội hiện đại.

Hai tập truyện trinh thám Kỳ Án Pháp Y theo chân đội pháp y sở cảnh sát trên hành trình phá giải 6 vụ án hóc búa khiến chính tác giả - pháp y Lục Ngoạn, người có có hơn 10 năm kinh nghiệm, từng giải phẫu hơn 600 thi thể - phải ám ảnh khôn nguôi.

Tử thi nửa người bị giấu trong chiếc vali trôi sông. Ông lão chết bất đắc kỳ tử trong bệnh viện nhưng không tìm thấy vết thương chí mạng. Ngôi làng lạc hậu chìm trong tin đồn về cái chết đậm màu tâm linh. Tổng giám đốc tập đoàn công nghệ nổi tiếng bị hạ sát bằng hung khí vô hại không tưởng. Người phụ nữ có gia thế “khủng” tử vong trong bồn tắm. Người mẹ bại liệt ra đi bất thường trong căn nhà đơn sơ.

Ẩn sau 6 cái chết bất thường là những âm mưu hiểm độc, là hàng chục nghi phạm có đủ động cơ và điều kiện gây án, lại hành động cẩn trọng và lắt léo hòng cản trở công tác điều tra.

Qua từng mảnh ghép tội ác, tác giả Lục Ngoạn đã khắc họa chân thực công việc đầy thử thách và áp lực của đội ngũ giám định pháp y, nhân viên khám nghiệm hiện trường và kỹ thuật hình sự chuyên nghiệp. Không chỉ đấu trí với thủ phạm, họ còn phải đương đầu với sự mù mờ trong việc xác định hung khí hiếm gặp, chịu đựng những hiện trường án mạng ám ảnh sặc mùi tử thi, chất nhầy, giòi bọ, ruồi, muỗi…

Đằng sau cánh cửa lạnh lẽo của phòng giải phẫu tử thi sặc mùi formaldehyde không phải là những nhân viên điều tra “cool ngầu” và vô cảm, mà là những con người bình thường - biết cười đùa trêu chọc, biết đau, biết sợ và biết giằng xé giữa lý trí cùng nhân tính. Chính sự chân thực và đời thường trong hình ảnh các bác sĩ pháp y bí ẩn đã tạo nên sức hút độc đáo cho bộ truyện này.

Trọn bộ hai tập "Kỳ Án Pháp Y".

Nhịp độ dồn dập với nhiều tình tiết gây nhiễu cùng những cú plot-twist cực gắt sẽ khiến bạn không thể rời mắt khỏi hành trình đòi lại công bằng cho những thi thể vô hồn thông qua manh mối giá trị mà họ để lại trên cơ thể trước lúc lâm chung.

Ngoài ra, thế giới quan của cả hai phe công lý và tội ác cũng được lột tả rõ nét. Trong một vài khoảnh khắc, bạn đọc sẽ phải uất nghẹn vì những sự thật chưa thể đem ra ánh sáng, trước bi kịch của tình cảm và quyền lực cùng sự tha hóa tới tận cùng của con người.

Mỗi câu chuyện của Kỳ Án Pháp Y kể về một lớp người, một hoàn cảnh sống, một cách rời xa thế giới khác nhau. Đến cuối cùng, ai cũng sẽ ra đi, quan trọng là họ để lại giá trị gì cho người còn ở lại.