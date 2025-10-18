Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Sưởi ấm trái tim

Google News

Hồi hộp đọc "Kỳ Án Pháp Y": Khi sự im lặng trở thành lời buộc tội sắc lạnh nhất

PHƯƠNG PHƯƠNG PHẠM
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Bộ truyện “Kỳ Án Pháp Y” chắc chắn sẽ khiến bạn vừa tò mò - phấn khích, vừa day dứt - nghẹn ngào trước tiếng kêu oan cuối cùng của những con người xấu số trong bức tranh đầy bi kịch về góc khuất của xã hội hiện đại.

Hai tập truyện trinh thám Kỳ Án Pháp Y theo chân đội pháp y sở cảnh sát trên hành trình phá giải 6 vụ án hóc búa khiến chính tác giả - pháp y Lục Ngoạn, người có có hơn 10 năm kinh nghiệm, từng giải phẫu hơn 600 thi thể - phải ám ảnh khôn nguôi.

ky-an-phap-y-2.jpg

Tử thi nửa người bị giấu trong chiếc vali trôi sông. Ông lão chết bất đắc kỳ tử trong bệnh viện nhưng không tìm thấy vết thương chí mạng. Ngôi làng lạc hậu chìm trong tin đồn về cái chết đậm màu tâm linh. Tổng giám đốc tập đoàn công nghệ nổi tiếng bị hạ sát bằng hung khí vô hại không tưởng. Người phụ nữ có gia thế “khủng” tử vong trong bồn tắm. Người mẹ bại liệt ra đi bất thường trong căn nhà đơn sơ.

Ẩn sau 6 cái chết bất thường là những âm mưu hiểm độc, là hàng chục nghi phạm có đủ động cơ và điều kiện gây án, lại hành động cẩn trọng và lắt léo hòng cản trở công tác điều tra.

ky-an-phap-y-6.jpg

Qua từng mảnh ghép tội ác, tác giả Lục Ngoạn đã khắc họa chân thực công việc đầy thử thách và áp lực của đội ngũ giám định pháp y, nhân viên khám nghiệm hiện trường và kỹ thuật hình sự chuyên nghiệp. Không chỉ đấu trí với thủ phạm, họ còn phải đương đầu với sự mù mờ trong việc xác định hung khí hiếm gặp, chịu đựng những hiện trường án mạng ám ảnh sặc mùi tử thi, chất nhầy, giòi bọ, ruồi, muỗi…

Đằng sau cánh cửa lạnh lẽo của phòng giải phẫu tử thi sặc mùi formaldehyde không phải là những nhân viên điều tra “cool ngầu” và vô cảm, mà là những con người bình thường - biết cười đùa trêu chọc, biết đau, biết sợ và biết giằng xé giữa lý trí cùng nhân tính. Chính sự chân thực và đời thường trong hình ảnh các bác sĩ pháp y bí ẩn đã tạo nên sức hút độc đáo cho bộ truyện này.

anh-1-ky-an-phap-y.png
Trọn bộ hai tập "Kỳ Án Pháp Y".

Nhịp độ dồn dập với nhiều tình tiết gây nhiễu cùng những cú plot-twist cực gắt sẽ khiến bạn không thể rời mắt khỏi hành trình đòi lại công bằng cho những thi thể vô hồn thông qua manh mối giá trị mà họ để lại trên cơ thể trước lúc lâm chung.

Ngoài ra, thế giới quan của cả hai phe công lý và tội ác cũng được lột tả rõ nét. Trong một vài khoảnh khắc, bạn đọc sẽ phải uất nghẹn vì những sự thật chưa thể đem ra ánh sáng, trước bi kịch của tình cảm và quyền lực cùng sự tha hóa tới tận cùng của con người.

Mỗi câu chuyện của Kỳ Án Pháp Y kể về một lớp người, một hoàn cảnh sống, một cách rời xa thế giới khác nhau. Đến cuối cùng, ai cũng sẽ ra đi, quan trọng là họ để lại giá trị gì cho người còn ở lại.

cover-fbhht.jpg
PHƯƠNG PHƯƠNG PHẠM
#Kỳ Án Pháp Y #Lục Ngoạn #Truyện trinh thám #Truyện pháp y #Sách hay #Giới thiệu sách

Xem thêm

Cùng chuyên mục