Ra mắt ấn bản "Truyện Kiều" mới nhân dịp kỉ niệm 260 năm ngày sinh Nguyễn Du

HHTO - Với hơn 40 tranh minh họa trong ấn bản “Truyện Kiều” mới, hoạ sĩ Nguyễn Công Hoan đã mang tới cho tác phẩm truyện thơ bất hủ một diện mạo mới, độc đáo, bất ngờ. Các bức tranh được họa sĩ Nguyễn Công Hoan tỉ mỉ vẽ trên từng trang xuyến chỉ mỏng tang, có lúc anh phải hong giấy dưới đèn cho khô, tránh bị loang mực.

Truyện Kiều là một kiệt tác của văn học trung đại Việt Nam. Với 3254 câu thơ được viết theo thể lục bát, tác phẩm kể về cuộc đời của Thúy Kiều - một người con gái tài sắc vẹn toàn nhưng phải trải qua nhiều sóng gió truân chuyên. Truyện Kiều đã đi vào tâm thức của người Việt suốt hơn hai thế kỉ qua.

Với những sáng tạo nghệ thuật độc đáo của thiên tài Nguyễn Du, tác phẩm mang giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo, nhân văn đồng thời cũng mang đậm dấu ấn ngôn ngữ, truyền thống và tinh thần dân tộc Việt Nam, có tầm ảnh hưởng sâu rộng không chỉ trong văn học mà còn trong mọi mặt đời sống của người Việt. Như học giả Phạm Quỳnh đã đúc rút: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn”.

Nhiều phiên bản của Truyện Kiều đã được sáng tạo và giới thiệu, khẳng định sức sống mãnh liệt của tác phẩm truyện thơ Nôm này.

Nhân kỉ niệm 260 năm ngày sinh (1765 - 2025), tưởng niệm 205 năm ngày mất (1820 - 2025) của Đại thi hào Nguyễn Du, NXB Kim Đồng mới đây vừa cho ra mắt ấn bản Truyện Kiều do hoạ sĩ Nguyễn Công Hoan vẽ minh họa.

Hoạ sĩ Nguyễn Công Hoan nổi tiếng với phong cách vẽ tranh riêng biệt mang chiều sâu cổ điển cùng cách sử dụng màu sắc độc đáo. Anh là họa sĩ quen thuộc có tên trong nhiều tác phẩm kinh điển của NXB Kim Đồng như loạt sách thuộc bộ Tranh truyện dân gian Việt Nam, artbook Truyền kỳ mạn lục…

Với hơn 40 tranh minh họa trong ấn bản Truyện Kiều mới, hoạ sĩ Nguyễn Công Hoan đã mang tới cho tác phẩm truyện thơ bất hủ một diện mạo mới, độc đáo, bất ngờ.

Các bức tranh được họa sĩ Nguyễn Công Hoan tỉ mỉ vẽ trên từng trang xuyến chỉ mỏng tang, có lúc anh phải hong giấy dưới đèn cho khô, tránh bị loang mực.

Các tranh vẽ sử dụng tông màu vàng và xanh lá là chủ đạo, khắc hoạ những tình tiết chính trong mỗi phần truyện: Thuý Kiều và Thuý Vân đánh đàn, thưởng hoa; hai chị em đi lễ Thanh minh; Kiều gặp Kim Trọng…

Họa sĩ Nguyễn Công Hoan đã mất nhiều thời gian để tìm ra cách thức thể hiện tranh phù hợp với không khí, bối cảnh của truyện, sau đó dành hơn hai năm để hoàn thiện. Có những tranh anh đã vẽ nhiều phiên bản, sửa chữa nhiều lần trước khi chọn ra bản ưng ý nhất.

Họa sĩ Tạ Huy Long - biên tập viên mỹ thuật NXB Kim Đồng chia sẻ, đây là tác phẩm Truyện Kiều có minh hoạ màu mang đậm dấu ấn Việt Nam với những chi tiết đặc trưng như rặng liễu, khóm tre, buồng cau, cây chuối… Nhờ vào khả năng quan sát tinh tế, tài năng độc đáo, họa sĩ Nguyễn Công Hoan đã khắc họa thế giới nghệ thuật Truyện Kiều đúng với tinh thần của thời đại Nguyễn Du.

Truyện Kiều ấn bản mới này là một trong số các ấn phẩm thể hiện nỗ lực của NXB Kim Đồng nhằm đưa các tác phẩm kinh điển của văn học trung đại Việt Nam đến gần hơn với độc giả, đặc biệt là độc giả trẻ.

Cùng trong loạt sách được làm mới này, còn có: Lĩnh Nam chích quái, Truyền kỳ mạn lục, Nam Hải dị nhân liệt truyện… Đây đều là những ấn bản được đầu tư công phu, với tranh vẽ minh họa màu và trình bày, in ấn đẹp.