Phim hoạt hình thắng Oscar giúp hàng trăm mèo đen được nhận nuôi, thay đổi định kiến

HHTO - Nhiều chú mèo đen được nhận nuôi, không còn bị phân biệt như trước nhờ thành công của bộ phim hoạt hình này.

Dù đã ra mắt từ năm trước nhưng phim hoạt hình Flow - Lạc Trôi vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng sâu rộng của mình, đặc biệt là với loài mèo. Dự án từ quốc gia nhỏ bé Latvia lấy nhân vật trung tâm là chú mèo nhỏ có màu lông xám đen, cùng các bạn thú khác sống sót trong trận lũ quét ám ảnh.

Câu chuyện về chú mèo giữa thế giới hậu tận thế đã chạm đến hàng triệu trái tim, khiến khán giả nhìn loài mèo đen (nhiều khán giả đã nhầm chú mèo trong phim có màu lông đen hoàn toàn) bằng ánh mắt hoàn toàn khác. Đơn cử là gần đây tại Texas, Mỹ, một tổ chức phi lợi nhuận mang tên Best Friends for Life đã nắm bắt sức lan tỏa ấy bằng một ý tưởng tuyệt vời: Biến buổi chiếu phim Flow thành sự kiện nhận nuôi mèo đen.

Tại buổi xem phim này, khán giả có thể vừa thưởng thức Flow, vừa gặp gỡ những chú mèo thật đang chờ mái ấm. Và kết quả vượt xa mong đợi khi nhiều con mèo (đặc biệt là mèo đen) được nhận nuôi ngay tại chỗ. Sự kiện nhanh chóng trở thành hiện tượng truyền thông, khơi dậy phong trào nhận nuôi mèo đen khắp nước Mỹ.

Best Friends For Life chia sẻ thông tin về buổi chiếu phim giúp nhiều em mèo có mái ấm.

Nhiều chú mèo (nhất là mèo đen) vẫn đang đợi chủ mới.

Đây không phải là lần đầu Flow tạo nên phép màu như vậy. Ngay sau khi nổi tiếng trên khắp thế giới và "càn quét" mùa giải thưởng, bộ phim đã khiến nhiều trại cứu hộ trên thế giới ghi nhận số lượng mèo đen được nhận nuôi tăng mạnh.

Bằng cách kể lại hành trình sinh tồn của một sinh vật bé nhỏ trong bóng tối, Flow đã thách thức những định kiến cổ xưa rằng mèo đen là biểu tượng của sự xui xẻo, dịch bệnh, trái lại vẫn rất hiền lành, dễ thương và "quấn chủ".

Điều khiến thành công của Flow càng trở nên đặc biệt là xuất phát điểm khiêm tốn của dự án. Bộ phim được tạo nên bởi một ekip nhỏ từ Latvia, với kinh phí và quy mô sản xuất hạn hẹp, nhiều cảnh quay phải thực hiện trong điều kiện thiếu thốn. Thế nhưng bằng tình yêu nghệ thuật và niềm tin mãnh liệt vào câu chuyện, ekip đã làm nên một tác phẩm vươn ra thế giới, vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Inside Out 2 của Disney hay The Wild Robot của DreamWorks để chiến thắng Oscar lẫn Quả cầu vàng.