Cuộc truy tầm Keo Dán Kí Ức: Truyện thiếu nhi kể về sức mạnh kì diệu của tình thân

HHTO - “Xứ Sở Sương Mù - Cuộc truy tầm Keo Dán Kí Ức” là tiểu thuyết thiếu nhi đầu tay của nhà văn Daryl Kho, xoay quanh cô bé Alexis và hành trình kì ảo tìm nguyên liệu chế tạo Keo Dán Kí Ức nhằm khôi phục kí ức vụn vỡ của ông nội.

Vì cha mới chuyển việc sang Campuchia, còn mẹ đi theo để thu xếp nhà cửa nên cô bé Alexis được gửi tới nhà ông bà nội trong lúc chờ bố mẹ đón và đăng kí trường mới. Việc phải sống xa bố mẹ khiến Alexis luôn cảm thấy hờn giận.

Để xoa dịu cô cháu gái, ông nội của Alexis mỗi ngày đều kéo sợi ngôn từ để dệt nên những câu chuyện khiến cô bé tạm quên đi lo âu phải làm quen lại với mọi thứ từ đầu. Mỗi lúc được nghe chuyện, tim Alexis lại sung sướng nhảy cẫng lên, “Hoan hô, đến giờ kể chuyện rồi!”

Cứ thế, những chuyện kì ảo về các sinh vật huyền bí được ông nội kể đã trở nên thân thuộc trong tuổi thơ của Alexis. Với cô bé, dường như lúc nào ông nội cũng cất sẵn chuyện trong túi áo, ông là thư viện, là tấm thảm thần đưa Alexis bay tới những vùng xa xôi, kì diệu. Ngay cả câu chuyện tình yêu của ông nội với bà nội, cũng được người ông của Alexis “hô biến” thành câu chuyện cổ tích có công chúa, có hoàng tộc, cùng cuộc thi kén rể đầy li kì.

Thế rồi, trong một lần vừa đi vừa kể chuyện, hai ông cháu Alexis lạc vào vùng đất sương mù và gặp một yêu tinh núi tức giận vì hai ông cháu đã giẫm nát nhà của hắn. Để trừng phạt, yêu tinh núi Riff đã khiến ông nội chịu một cú sét mạnh giáng thẳng vào đầu khiến ông nội chẳng còn nhớ Alexis là ai. Việc này khiến cô bé cảm thấy có lỗi vô cùng.

Bà nội nói với Alexis rằng kí ức của ông nội đã vỡ vụn, biến thành sương mù, nên ông mới lẩn thẩn, nói chuyện không ra đầu ra đuôi, không nhận ra ai, kể cả vợ mình. Alexis cứ bần thần mãi, cô bé tự hỏi: “Không còn kí ức, chúng ta là ai? Sau khi kí ức vỡ vụn, chúng ta đi đâu?”

Giữa lúc Alexis đang rối bời, yêu tinh núi Riff lại đến tìm cô bé, còn hé lộ một chuyện đầy bất ngờ, hoá ra bà nội của Alexis là công chúa của tộc tiên. Yêu tinh núi Riff hối hận vì đã khiến ông nội của Alexis gặp nạn nên đã dâng lên một công thức bào chế “Keo dán kí ức” với nhiều nguyên liệu khó kiếm.

Trước quyết tâm phải cứu lấy ông nội và thu thập các nguyên liệu trước khi Đông tàn, bà nội bằng lòng cho Alexis cùng bắt đầu chuyến phiêu lưu đi tìm các vị thuốc. Cũng từ đây, Alexis “nhảy ùm” vào những chuyện li kì, phiêu lưu tới vương quốc thần bí nơi các yêu quái cổ tích mà ông nội hay kể tồn tại bằng xương bằng thịt.

Với cuốn sách đầu tay Xứ Sở Sương Mù - Cuộc truy tầm Keo Dán Kí Ức, tác giả Daryl Kho đã viết câu chuyện này từ trải nghiệm của gia đình mình, khi cha anh bị sa sút trí tuệ sau cơn đột quỵ.

Tác giả Daryl Kho. Nguồn ảnh: Honeykidsasia.

Trước khi sương mù phủ kín tâm trí cha anh, ông và Alexis - con gái của Daryl Kho chưa có dịp thân thiết, điều này khiến anh vô cùng tiếc nuối và hối hận. Chính những cảm xúc ấy đã khơi dậy khao khát cầm bút của Daryl, nên trong những trang viết của Xứ Sở Sương Mù - Cuộc truy tầm Keo Dán Kí Ức, tác giả đã dành cho ông nội và cô bé Alexis nhiều thời gian bên nhau, cùng tạo nên những hồi ức đẹp.

Tiếc thay, bệnh tình của cha Daryl trở nặng, ông qua đời trước khi anh kịp hoàn thành cuốn sách và đọc cho cha nghe. Sự ra đi của người cha khiến Daryl suýt bỏ dở việc viết lách. Nhưng rồi anh đã quyết định phải hoàn thành bản thảo. Đối với anh: “Mỗi lần một đứa trẻ đọc cuốn sách này là một lần ông nội của Alexis được chữa khỏi căn bệnh quái ác.”

Không chỉ ly kì, hấp dẫn khi kết hợp nhiều truyện dân gian, ngụ ngôn về những sinh vật huyền bí từ Đông Nam Á của các nước như: Thái Lan, Philippines, Campuchia, Malaysia, Philippines…, Xứ Sở Sương Mù - Cuộc truy tầm Keo Dán Kí Ức còn đưa ra gợi ý cho những người con, người cháu cùng đồng hành với cha mẹ, ông bà của mình khi người lớn tuổi dần sa sút trí tuệ.

Ngay khi ra mắt, Xứ Sở Sương Mù - Cuộc truy tầm Keo Dán Kí Ức đã gây tiếng vang tại Singapore và quốc tế, đạt Giải thưởng Sách Thiếu nhi Hedwig Anuar (HABA) của Hội đồng Sách Singapore, Giải thưởng Sách Singapore 2022 - Tác phẩm hay nhất dành cho độc giả trẻ, lọt vào vòng chung kết Giải thưởng Sách của Năm (Singapore Book Awards), được bình chọn vào Top 10 tác phẩm yêu thích nhất tại Singapore.

Cuốn sách hiện được dịch và xuất bản tại nhiều nước, gồm: Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Việt Nam…