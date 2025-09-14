“Bộ Ba Phù Thủy”: Thế giới phép thuật không dành cho tất cả mọi người

HHTO - Cuốn truyện “Bộ Ba Phù Thủy và Quái Thú Đêm” với nhân vật chính là ba cô bé phù thủy sống ở một thị trấn phép thuật đã khiến nhiều độc giả tò mò và kỳ vọng đây sẽ một cuộc phiêu lưu ma thuật mới, hấp dẫn tựa “Harry Potter”.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung truyện

Lấy bối cảnh ở thị trấn ma thuật Ravenskill, cuốn truyện Bộ Ba Phù Thủy và Quái Thú Đêm (Witchlings) của tác giả Claribel A. Ortega xoay quanh cô phù thủy nhỏ Seven Salazar 12 tuổi đang đứng trước một đêm quan trọng nhất đời. Lễ Trăng Đen sẽ quyết định xem Seven được đưa vào hội phù thủy nào, theo đó cô bé sẽ trở thành phù thủy chính thức.

Nhưng mọi chuyện đã diễn ra không được như ý nguyện. Không những không được gọi tên vào hội phù thủy yêu thích, Seven còn không được gọi tên vào bất kỳ một hội nào trong năm hội phù thủy chính thức. Điều đó đồng nghĩa với việc cô bé chỉ là phù thủy dự bị.

Trong thế giới phép thuật của Bộ Ba Phù Thủy và Quái Thú Đêm, phù thủy dự bị gần như là một lời tiên tri chắc chắn sẽ xảy ra cho một phù thủy, về một cuộc sống bất ổn “chạm đáy”. Phù thủy dự bị có ít quyền năng hơn, khi lớn lên có ít cơ hội có được công việc tốt, đời sống chật vật và bị mọi người coi thường.

Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn với Seven khi bạn thân nhất của cô bé được gọi tên vào hội phù thủy xịn nhất. Sau đó, người bạn thân dường như gạt Seven ra khỏi cuộc sống của mình. Chung số phận phù thủy dự bị với Seven còn có hai cô bé khác là Thorn và Valley. Giờ đây ba cô bé được xếp chung vào một nhóm, nhưng Seven không thấy thoải mái với những người bạn mới. Nhất là khi Valley là một cô bạn đã bắt nạt Seven trong nhiều năm.

Không chấp nhận số phận, Seven đã đề nghị nhóm phù thủy dự bị của mình tham gia thử thách nhiệm vụ bất khả thi. Theo luật của thị trấn, nếu cả ba thực hiện được nhiệm vụ, nhóm sẽ thoát khỏi việc làm phù thủy dự bị. Điều đó sẽ mở rộng cơ hội và cho cả ba quyền viết lại cuộc đời mình. Nhưng nếu thất bại, hình phạt chờ đợi cũng rất khủng khiếp, cả ba sẽ bị biến thành cóc mãi mãi.

Nội dung chính của tập truyện Bộ Ba Phù Thủy và Quái Thú Đêm là cuộc săn lùng quái thú đêm của ba cô bé phù thủy để hoàn thành thử thách nhiệm vụ bất khả thi. Trong hành trình đó, cả ba dần phát hiện ra những góc khuất tăm tối, những bí mật được chôn sâu trong thị trấn của mình, cũng như một âm mưu kinh hoàng nhằm phá hoại thế giới phù thủy mà ba cô bé đang sống.

Bìa sách phiên bản nước ngoài.

Bìa sách xuất bản ở Việt Nam.

Với văn phong đơn giản, dễ đọc, ba nhân vật chính là ba cô gái nhỏ có tính cách khác biệt; Bộ Ba Phù Thủy và Quái Thú Đêm là một cuốn sách được đổ đầy trí tưởng tượng, phù hợp với những độc giả nhỏ tuổi. Những tình huống trong truyện hồi hộp, gây tò mò. Một số đoạn hội thoại hay một số thần chú hài hước, dễ thương.

Cuốn sách đặc biệt gợi sự đồng cảm với bất kỳ ai đã từng thấy mình không thuộc về bất cứ nơi nào, hay vô cùng muốn mình thuộc về một nơi nào đó, hoặc có cả hai cảm giác đó. Thông điệp về việc đón nhận và chấp nhận chính bản thân mình có thể giúp độc giả cảm thấy bớt cô đơn trước những khó khăn của mình, cũng như có thể học cách nhận ra và thậm chí vượt qua những bất công xảy ra với mình.

Phần hay nhất của cuốn sách này chắc chắn là sự phát triển trong tính cách, nhận thức cũng như tình bạn của ba cô bé Seven, Thorn và Valley. Bộ ba khác biệt, thậm chí ban đầu còn có mâu thuẫn, nhưng cuối cùng lại cùng nhau làm nên biết bao điều tuyệt vời.

Tuy nhiên, với những độc giả đặt kỳ vọng đây sẽ là một thế giới phù thủy thú vị tương tự như Harry Potter, thì hãy đặt sách xuống. Bởi có lẽ cuốn sách này sẽ không đáp ứng được kỳ vọng đó.

Với những độc giả khó tính, thế giới ma thuật mà Bộ Ba Phù Thủy và Quái Thú Đêm xây dựng dễ thương nhưng hỗn độn. Bối cảnh không được rõ ràng, với nhiều chi tiết mơ hồ hoặc không được giải thích hợp lý. Các quy tắc cũng như hệ thống pháp thuật chỉ được kể một cách ngẫu nhiên, điều đó khiến một số tình huống trở nên kém thuyết phục. Trong một số tình huống, lối cư xử có phần "trẻ con" của nhân vật chính có thể cũng khiến độc giả chau mày.

Nếu muốn khám phá một thế giới phép thuật khác biệt với Harry Potter thì Bộ Ba Phù Thủy và Quái Thú Đêm là một lựa chọn, nhưng hãy cân nhắc, bởi đây là một thế giới phù thủy không dành cho tất cả mọi người.