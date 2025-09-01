Bác Hồ và những câu chuyện truyền cảm hứng về tư tưởng “học tập suốt đời”

HHTO - Chia sẻ với các Đảng viên vào ngày 9/12/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tôi năm nay 71 tuổi, ngày nào cũng phải học. Việc lớn, việc nhỏ, tôi phải tham gia. Công việc cứ tiến mãi. Không học thì không theo kịp, công việc nó sẽ gạt mình lại phía sau”.

Trên hành trình đi tìm đường cứu nước, Bác đã đi qua rất nhiều quốc gia châu lục, Người tự học rất nhiều ngoại ngữ để giao tiếp, đọc sách báo, nghiên cứu tài liệu.

Trong lý lịch tự khai khi là đại biểu dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII, Người đã ghi: “Biết các thứ tiếng: Pháp, Anh, Trung Quốc, Ý, Đức, Nga”.

Bác Hồ là tấm gương sáng cho chúng ta về tư tưởng "học tập suốt đời".

Chia sẻ với các Đảng viên vào ngày 9/12/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tôi năm nay 71 tuổi, ngày nào cũng phải học. Việc lớn, việc nhỏ, tôi phải tham gia. Công việc cứ tiến mãi. Không học thì không theo kịp, công việc nó sẽ gạt mình lại phía sau”.

Nhà báo Pháp Léo Figuères chia sẻ về Người: “Người ta thấy ở đồng chí một vốn sống dồi dào, một sự hiểu biết rộng lớn, với trình độ văn hoá của một người mà không ai quên rằng người đó đã là một nhà báo, một nhà văn và một nhà thơ trong số những nhà báo, nhà văn, và nhà thơ ưu tú nhất ở Việt Nam”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tấm gương sáng cho chúng ta về tư tưởng “học tập suốt đời”.

"Búp sen xanh" là tiểu thuyết của nhà văn Sơn Tùng viết về thời niên thiếu của Bác Hồ.

Trong cuốn Búp Sen Xanh có kể lại một câu chuyện về truyền thống của gia đình Bác, quý trọng sự học ngay từ thuở thiếu thời.

“Đến trước một cửa hàng sách, anh cử Sắc mua cho hai con bộ sách: "Sơ học vấn tân" và "Ấu học ngũ ngôn thi". Anh nói với hai con:

- Hồi cha mới nhập môn (ý là mới vào trường) chỉ được chép bài do thầy đọc chứ không có sách riêng. Hai bộ sách ni là do người nước Nam ta soạn cho người Nam ta học…

Ra khỏi cửa hàng sách, anh Sắc nói với hai con:

- Số tiền mua mấy quyển sách ni bằng tiền gạo một tháng ăn của nhà ta, các con ạ.”

“- Cái đáng chi tiêu thì không thể dè sẻn được, các con ạ. Học, phải có sách. Trong sách "Ấu học ngũ ngôn thi" cha vừa mua cho các con, có dạy: "Di tử kim mãn doanh, hà như giáo nhất kinh".

Anh Sắc chưa kịp giải thích thì Côn đã hỏi:

- Nghĩa là gì hả cha?

- Tức là để cho con hòm vàng đầy không bằng dạy con một quyển sách. Các con rõ chưa?”

Tọa đàm "Bác Hồ - Tấm gương học tập suốt đời" được NXB Kim Đồng tổ chức trong chiều 28/8.

Trong chương trình tọa đàm Bác Hồ - Tấm gương học tập suốt đời tổ chức tại Sân khấu khu trung tâm trưng bày thành tựu ngành xuất bản, Tòa nhà A - Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Xã Đông Anh, thành phố Hà Nội) vào chiều ngày 28/8/2025, các khách mời đã chia sẻ những câu chuyện cảm động, sâu sắc về tấm gương học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được ghi chép, kể lại qua tư liệu và sách báo.

TS. Chu Đức Tính - Nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh khẳng định: “Việc học và việc viết gắn bó với cả cuộc đời Bác. Sự học của Bác là không bao giờ ngừng nghỉ. Bác Hồ từng khẳng định: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”.

Chính vì vậy, ngay sau ngày giành được độc lập, Bác đề nghị ngay phải chống nạn mù chữ, phát động phong trào “bình dân học vụ”, tinh thần ấy hiện nay cũng được Đảng và Nhà nước ta phát huy trong phong trào “bình dân học vụ số”.

Học sinh trường Marie Curie đặt câu hỏi trong buổi tọa đàm 28/8.

Trả lời câu hỏi của một em học sinh trường Marie Curie tham dự chương trình về việc lựa chọn học gì trong biển học mênh mông với rất nhiều kiến thức hiện nay, TS Chu Đức Tính đã chia sẻ câu chuyện: Ngay từ năm 1949, khi đến thăm trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, Bác đã viết vào cuốn sổ lưu niệm: “Học để làm việc, làm người. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại.” Đây chính là kim chỉ nam để chúng ta chọn học cái gì, nên học cái gì.

Các cuốn sách tiêu biểu về Bác của NXB Kim Đồng.

Để đọc thêm những câu chuyện về Bác, bạn có thể tìm đọc Tủ sách Bác Hồ của NXB Kim Đồng với nhiều ấn phẩm hay như: Từ Làng Sen, Búp Sen Xanh, Cha và Con, Hồ Chí Minh - Một con người và một dân tộc, Theo dấu chân Người, Kể chuyện Bác Hồ, Tấm chân dung Bác Hồ, Bác Hồ viết Di chúc và Di chúc của Bác Hồ, Thư kí Bác Hồ kể chuyện, Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập…