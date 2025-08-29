Mừng 80 năm Quốc khánh, Đường sách TP.HCM mở hội sách giảm giá sâu, đồng giá 10K

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HẢI ĐƯỜNG
HHTO - Hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Đường sách TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa niềm tự hào dân tộc, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của văn hóa đọc trong đời sống xã hội.

Từ những ngày đầu tháng 8, không gian Đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình, Phường Sài Gòn) được khoác lên diện mạo mới rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Các dây cờ băng ngang con đường dưới hàng me, cổng chào, pano, standee, cùng các góc trưng bày và check-in tại mỗi gian hàng đã tạo nên không khí lễ hội rộn ràng, để bạn đọc và du khách cùng hòa nhịp niềm vui chung của cả nước.

duong-sach-2.jpg

Từ ngày 28/8 đến hết 7/9, Đường sách tổ chức Hội sách chào mừng Quốc khánh 2/9 tại lòng đường, với hàng nghìn tựa sách mới, đa dạng thể loại từ văn học, lịch sử, kỹ năng đến thiếu nhi. Các mức giảm giá đa dạng, từ giảm giá sâu 50-70% giá bìa, đến giảm giá “sương sương” 40-30% giá bìa. Ngoài ra, còn có các dãy sách đồng giá 10K, 20K… phù hợp với nhiều nhu cầu mua sách của bạn đọc.

Tại gian hàng của mỗi NXB còn có chương trình quà tặng riêng, như NXB Trẻ có các phần quà tặng sổ note xinh xắn cho hóa đơn từ 50K, tặng giỏ xách Nguyễn Nhật Ánh độc quyền cho hóa đơn từ 300K…

duong-sach-5.jpg
duong-sach-3.jpg

Những tựa sách mới ra mắt, hấp dẫn với các độc giả trẻ như Lửa Thép - phần tiếp theo của tựa truyện lãng mạn kỳ ảo Cánh Tư gây sốt năm ngoái, Vợ Người Du Hành Thời Gian, Aristotle và Dante Khám Phá Bí Mật Của Vũ Trụ… cũng có mặt ở hội sách và được giảm giá khá sâu.

Nhân dịp chào mừng Quốc khánh 2/9, các tựa sách văn học, lịch sử, bút ký, hồi ký… viết về những con người vĩ đại và các giai đoạn lịch sử hào hùng của nước ta cũng nhận được nhiều chú ý của các độc giả trẻ. Một số tựa sách đặc biệt được giới thiệu có thể kể đến Dấu Chân Những Người Yêu Nước của TS Nguyễn Văn Khoan - viết về những con người cùng đồng cam cộng khổ với nhân dân trong sự nghiệp kháng chiến, tiểu thuyết Chuyện Ba Người Lính của tác giả Vũ Công Chiến - kể chuyện cuộc đời của một người từ ngày đầu nhập ngũ cho đến hết chiến tranh, Lịch Sử Nước Ta - ấn bản có tranh minh họa màu tái hiện lịch sử Việt Nam từ thời vua Hùng dựng nước đến thời điểm năm 1941, được Bác Hồ viết theo thể thơ lục bát…

duong-sach-6.jpg
duong-sach-8.jpg

Bên cạnh đó, các gian hàng văn hóa phẩm, quà lưu niệm… cũng “rộn ràng” giữa hội sách Đường sách dịp lễ 2/9. Nón lá cờ đỏ sao vàng, túi tote in hình cờ tổ quốc, búp bê thú bông dáng hình người lính, postcard với tranh vẽ mang đậm tình yêu và niềm tự hào Việt Nam… được xếp nổi bật ở các gian hàng xen kẽ hội sách.

Ở hội sách còn có những góc trải nghiệm và check-in, hứa hẹn trở thành một điểm hẹn văn hóa sôi động, gắn kết gia đình, bạn đọc và du khách trong kỳ nghỉ lễ 2/9. Không chỉ là nơi tham quan, mua sắm, Đường sách còn là nơi để bạn đọc trẻ tìm thấy niềm tự hào dân tộc qua từng trang sách, khơi dậy tình yêu tri thức và tinh thần gắn bó với lịch sử.

HẢI ĐƯỜNG
