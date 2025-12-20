Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thủ đô Hà Nội dự kiến sẽ bắn pháo hoa tại 5 điểm dịp Tết Dương lịch 2026

LINH LÊ

HHTO - Theo kế hoạch, lịch bắn pháo hoa tại Hà Nội được ấn định kéo dài 15 phút, bắt đầu từ thời khắc giao thừa dương lịch, tức từ 0h đến 0h15' ngày 1/1/2026.

Tết Dương lịch 2026 rơi vào Thứ Năm, ngày 1/1/2026 và là ngày nghỉ lễ chính thức theo quy định của Bộ luật Lao động. Để tạo không khí chào đón năm mới, nhiều địa phương trên cả nước đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, trong đó lịch bắn pháo hoa là thông tin được đông đảo người dân quan tâm.

Theo kế hoạch, lịch bắn pháo hoa tại Hà Nội được ấn định kéo dài 15 phút, bắt đầu từ thời khắc giao thừa dương lịch, tức từ 0h đến 0h15' ngày 1/1/2026. Chương trình nhằm mang đến không khí lễ hội sôi động, tạo điểm nhấn cho đêm chào năm mới tại Thủ đô.

ha-noi-du-kien-ban-phao-hoa-tai-30-diem-dip-tet-nguyen-dan-2019-1707128020747326884995.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Lịch bắn pháo hoa tại Hà Nội được triển khai tại 5 khu vực với tổng cộng 6 trận địa. Cụ thể như sau:

Phường Hoàn Kiếm: Trước trụ sở Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội (2 trận địa).

Phường Từ Liêm: Khuôn viên đường đua F1, khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình.

Phường Hà Đông: Hồ Văn Quán.

Xã Sơn Tây: Thành cổ Sơn Tây.

Xã Đông Anh: Trung tâm thể dục thể thao.

Đối với hoạt động văn hóa, du lịch, Thành phố dự kiến tổ chức chuỗi sự kiện phong phú, đa dạng từ trước Tết và kéo dài xuyên Tết.

Các di tích mở cửa phục vụ nhân dân và du khách trong suốt kỳ nghỉ; nhiều sản phẩm du lịch mới được ra mắt nhằm tạo không khí Tết truyền thống đặc trưng của Thủ đô.

LINH LÊ
