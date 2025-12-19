Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoai Lang Thang nâng tầm vlog du lịch: Hành trình cảm hứng bền bỉ và đầy chiều sâu

Phương Thảo
HHTO - Trong bối cảnh nội dung du lịch trên các nền tảng số ngày càng sôi động, nơi nhiều nhà sáng tạo lựa chọn tốc độ, sự hào nhoáng và những khung hình “check-in” bắt mắt để thu hút lượt xem, Khoai Lang Thang lại lặng lẽ đi theo một con đường riêng. Những vlog gần đây của anh cho thấy sự chuyển mình rõ rệt, không chỉ về hình thức mà còn ở tư duy làm nghề, đưa nội dung du lịch lên một tầm cao mới - bền bỉ hơn và giàu chiều sâu hơn.

Ngay từ những ngày đầu, Khoai Lang Thang đã ghi dấu ấn với phong cách kể chuyện mộc mạc, chân thật. Tuy nhiên, theo thời gian, các chuyến đi của anh không còn dừng ở việc giới thiệu cảnh đẹp hay ẩm thực địa phương. Mỗi vlog dần trở thành một câu chuyện hoàn chỉnh, phản ánh đời sống, văn hóa và con người bản địa qua góc nhìn chậm rãi, giàu cảm xúc.

480716917-1185966522887516-7492931059979059302-n.jpg
515719962-1282342623249905-8156499065982467913-n.jpg

Điểm khác biệt dễ nhận thấy trong các sản phẩm gần đây là nhịp điệu kể chuyện được tiết chế. Khoai không cố gắng gom thật nhiều điểm đến trong một video, cũng không chạy theo việc “phủ sóng” địa danh. Thay vào đó, anh dành thời gian ở lại lâu hơn, trò chuyện nhiều hơn với người dân, để những câu chuyện đời thường - từ sinh kế, tập quán đến những trăn trở rất đời - được kể một cách tự nhiên và trọn vẹn.

Tinh thần du lịch bền bỉ cũng được thể hiện rõ nét. Khoai Lang Thang kiên định với lựa chọn không chạy theo xu hướng nhất thời, không đánh đổi bản sắc lấy lượt xem. Anh dừng chân tại nhiều vùng đất xa xôi, còn khó khăn, nơi vẻ đẹp không nằm ở sự hào nhoáng mà ở sự bình dị, tử tế và sức sống của con người. Chính điều đó tạo nên giá trị lâu dài cho mỗi vlog, khiến người xem ghi nhớ chứ không chỉ lướt qua.

481103367-1189553992528769-3712497640253763631-n.jpg
554858975-1346843353466498-3627167729581727590-n.jpg

Nhiều khán giả nhận xét rằng, xem vlog của Khoai Lang Thang không mang cảm giác “xem cho biết”, mà giống như được đồng hành trong chuyến đi. Người xem được dẫn dắt bằng sự nhẹ nhàng, không áp đặt cảm xúc, đủ để tự chiêm nghiệm và đồng cảm. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành trong cách làm nội dung, khi người kể chuyện biết lùi lại để nhân vật và không gian tự lên tiếng.

484844740-1199335748217260-3394002663609305397-n.jpg

Giữa dòng chảy cạnh tranh gay gắt của lĩnh vực sáng tạo nội dung du lịch, việc giữ được phong cách riêng đã khó, nâng tầm phong cách ấy lại càng khó hơn. Khoai Lang Thang đang từng bước làm được điều đó bằng sự nghiêm túc với nghề, bằng cách coi mỗi vlog không chỉ là sản phẩm giải trí, mà còn là một lát cắt văn hóa, một tư liệu sống về con người và vùng đất đặt chân tới.

481072894-1185972169553618-6852123311147048984-n.jpg

Không ồn ào, không phô trương, hành trình của Khoai Lang Thang là minh chứng cho một hướng đi khác của vlog du lịch: chậm hơn, sâu hơn nhưng bền vững. Và chính sự bền bỉ ấy đang giúp anh đứng vững, thậm chí vươn lên, trong một không gian nội dung ngày càng nhiều biến động.

coverfb.jpg
Phương Thảo
Ảnh: FBNV
#Khoai Lang Thang #vlog du lịch #nội dung số #sáng tạo nội dung #du lịch bền vững

