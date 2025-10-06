Hé lộ thu nhập của Khoai Lang Thang sau 8 năm làm vlog, tất cả đến từ sự tử tế

Với những ai thích xem YouTube về hành trình du lịch, Khoai Lang Thang luôn nổi bật như một trong những lựa chọn hàng đầu. Với hàng triệu lượt xem và tương tác khổng lồ trên mỗi video, anh không chỉ là người dẫn dắt khán giả qua những chuyến đi khám phá mà còn mang đến chất liệu "chữa lành" nhẹ nhàng, thư giãn.

Với lượng tương tác khủng mà khối người mơ ước, không khó để hình dung Khoai Lang Thang có thu nhập cũng ấn tượng không kém sau gần 1 thập kỷ gắn bó với công việc quay video trải nghiệm du lịch khắp thế giới.

Theo thống kê từ trang Social Blade, tính đến tháng 10/2025, kênh YouTube của Khoai Lang Thang đã cán mốc gần 3 triệu lượt người theo dõi và tổng lượt xem vượt con số 800 triệu. Về doanh thu hằng tháng, ước tính Khoai Lang Thang mang về trong khoảng 3.600 USD - 58.000 USD (khoảng 95 triệu VND - 1,5 tỷ VND). Còn tính theo năm, anh có thể kiếm được lên đến 704.000 USD (hơn 18,5 tỷ VND).

Những con số thống kê về kênh Khoai Lang Thang do Social Blade ước tính.

Khoai Lang Thang thực chất không ra video quá nhiều và thường xuyên như các YouTube khác, song con số lượt xem và tương tác mà anh thu về luôn vô cùng ấn tượng, đạt hàng triệu trở lên. Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng ví von Khoai Lang Thang là "đại gia ngầm" của giới YouTuber về mảng du lịch. Đó là chưa kể đến những công việc về quảng cáo, kết hợp nhãn hàng, tham gia sự kiện... cũng có thể mang về cho anh thêm thu nhập không nhỏ.

Khoai Lang Thang (tên thật là Đinh Võ Hoài Phương) sinh năm 1991 tại Bến Tre. Biệt danh "Khoai" của anh bắt nguồn từ cách bạn bè trêu đùa lúc nhỏ, đọc lái tên anh thành "vườn khoai". Trước khi trở thành YouTuber nổi tiếng, Hoài Phương từng tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng với tấm bằng Á khoa chuyên ngành Kỹ thuật công trình, rồi làm kỹ sư tại một công ty lớn. Cuộc sống khi đó ổn định nhưng dần khiến anh cảm thấy ngột ngạt, thôi thúc anh chuyển sang theo đuổi đam mê "lang thang" của mình.

Năm 2017, với 30 triệu đồng tiết kiệm và chiếc máy quay cũ, anh bắt đầu kênh YouTube Khoai Lang Thang, đăng video đầu tiên về những chuyến đi gần gũi. Điều làm nên thương hiệu Khoai Lang Thang không chỉ là cảnh đẹp, món ăn địa phương đặc sắc mà chính là tinh thần tử tế mà anh mang đến trong mỗi video. Đến bất kỳ đâu, dù là nơi chốn hẻo lánh, heo hút, không hiện đại thế nào, Khoai luôn mang theo sự chân thành, sẵn sàng hòa nhập như một hành trang không thể thiếu. Anh chủ động vui vẻ trò chuyện với bà con, học hỏi văn hóa, thậm chí tặng quà cho mọi người, nhất là trẻ em.

Năm 2024, Khoai Lang Thang đã tạo nên bất ngờ lớn khi nhận cú đúp giải thưởng Nhà sáng tạo nội dung của năm và Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất tại Vietnam iContent Awards. Sau chiến thắng, anh tiếp tục khẳng định thành công của mình đến từ cách làm việc tử tế, lành mạnh. Với Khoai, du lịch không phải để "check-in" mà để kết nối và lan tỏa yêu thương. Nhờ đó, video của Khoai không bao giờ mang cảm giác gượng ép hay dàn dựng, trái lại lan tỏa cảm xúc tự nhiên, "chữa lành", có thể xem sau những giờ phút làm việc mệt mỏi.