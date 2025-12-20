Màn "bắn" tiếng Anh của cầu thủ U22 Việt Nam đạt triệu view, gây sốt khắp mạng xã hội

Không chỉ để lại dấu ấn đậm nét trên sân cỏ, lứa cầu thủ U22 Việt Nam còn trở thành đề gây sốt trên mạng xã hội bởi những khoảnh khắc hậu trường khó quên trong khuôn khổ SEA Games 33. Một trong số đó chính là phần trả lời truyền thông bằng tiếng Anh của Phạm Lý Đức, nam trung vệ điển trai và tai năng đang gây chú ý.

Trong video, Phạm Lý Đức tự tin đề nghị MC được trả lời bằng tiếng Anh thay vì cần sự hỗ trợ của phiên dịch viên. Nam cầu thủ khẳng định đội tuyển U22 Việt Nam đã chuẩn bị kỹ càng cho trận Chung kết trước đội tuyển U22 Thái Lan: "Chúng tôi tôn trọng và tuân thủ mọi quy định chiến thuật của HLV. Thầy Kim nói với chúng tôi rằng đội tuyển Việt Nam từng thắng ở Chung kết trên chính sân Rajamangala hồi đầu năm, và chúng tôi có thể lại làm được điều đó. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức vì người hâm mộ Việt Nam...".

Màn "bắn" tiếng Anh của Phạm Lý Đức gây sốt. Nguồn: Bóng Đá Plus

Phần trình bày bằng tiếng Anh của Phạm Lý Đức thu về hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội TikTok, và được đăng tải bởi nhiều trang thông tin trong nước. Nhiều bình luận từ cư dân mạng khen ngợi khả năng giao tiếp tiếng Anh của nam cầu thủ, cũng như ấn tượng với các chân sút bước ra từ "lò luyện" Hoành Anh Gia Lai (HAGL) đều có khả năng này, như trước đó là Xuân Trường, Công Phượng...

Bình luận khen ngợi của cộng đồng mạng.

Sinh năm 2003, Phạm Lý Đức vốn có hành trình đầy gian nan để trở thành một cầu thù được săn đón như hiện nay. Thuở nhỏ, anh không nổi bật về vẻ ngoài, được bố mẹ đặt tên giống với nam vận động viên thể hình nổi tiếng Lý Đức với ước mong anh cao lớn, khỏe mạnh. Nhờ kỷ luật sinh hoạt nghiêm ngặt, chế độ dinh dưỡng hợp lý và ý thức tập luyện cao, Phạm Lý Đức đã "lột xác" để trở thành trung vệ với chiều cao lý tưởng 1,82m, cùng sức bền và khả năng đọc tình huống thông minh.

Phạm Lý Đức bắt đầu đam mê bóng đá của mình từ Học viện Nutifood, trung tâm đào tạo trẻ chất lượng cao liên kết với HAGL. Tại đây, anh được rèn giũa bài bản, định hình tư chất của một trung vệ và nhanh chóng được đôn lên hàng ngũ U21 HAGL, cùng đội giành chức vô địch Giải U21 Quốc gia 2024. Đến mùa giải V.League 2024/2025, chàng tân binh trẻ đã chiếm suất đá chính và trở thành trụ cột không thể thay thế ở hàng phòng ngự. Đến tháng 7 năm nay, Phạm Lý Đức chuyển sang đầu quân cho CLB Công An Hà Nội (CAHN), mở ra cơ hội cọ xát với các tuyển thủ quốc gia giàu kinh nghiệm. Ngay sau khi gia nhập, Lý Đức đã góp phần giúp CAHN vô địch Siêu cúp Quốc gia 2025. Đỉnh cao là tại Giải U23 Đông Nam Á 2025, anh đã đá chính trọn vẹn 4 trận, góp 1 bàn thắng quan trọng và giúp U23 Việt Nam đăng quang.

Phạm Lý Đức ngoài đời.

Chuỗi thành tích nổi bật đã góp phần giúp Phạm Lý Đức được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, cùng U22 Việt Nam tham gia thi đấu môn bóng đá nam tại SEA Games 33. Trong trận Chung kết bóng đá nam SEA Games 33 vừa qua, anh là một trong những trụ cột giúp đội "lội ngược dòng", lập tỉ số 3-2 trước U22 Thái Lan và giành được HCV danh giá.