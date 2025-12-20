Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Màn "bắn" tiếng Anh của cầu thủ U22 Việt Nam đạt triệu view, gây sốt khắp mạng xã hội

Dương Kiều

HHTO - Cầu thủ Phạm Lý Đức của đội tuyển U22 Việt Nam đã có màn thể hiện khả năng tiếng Anh "chuẩn chỉ" trong một họp báo tại SEA Games 33.

Không chỉ để lại dấu ấn đậm nét trên sân cỏ, lứa cầu thủ U22 Việt Nam còn trở thành đề gây sốt trên mạng xã hội bởi những khoảnh khắc hậu trường khó quên trong khuôn khổ SEA Games 33. Một trong số đó chính là phần trả lời truyền thông bằng tiếng Anh của Phạm Lý Đức, nam trung vệ điển trai và tai năng đang gây chú ý.

52238358913864116691077881847205.jpg

Trong video, Phạm Lý Đức tự tin đề nghị MC được trả lời bằng tiếng Anh thay vì cần sự hỗ trợ của phiên dịch viên. Nam cầu thủ khẳng định đội tuyển U22 Việt Nam đã chuẩn bị kỹ càng cho trận Chung kết trước đội tuyển U22 Thái Lan: "Chúng tôi tôn trọng và tuân thủ mọi quy định chiến thuật của HLV. Thầy Kim nói với chúng tôi rằng đội tuyển Việt Nam từng thắng ở Chung kết trên chính sân Rajamangala hồi đầu năm, và chúng tôi có thể lại làm được điều đó. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức vì người hâm mộ Việt Nam...".

Màn "bắn" tiếng Anh của Phạm Lý Đức gây sốt. Nguồn: Bóng Đá Plus

Phần trình bày bằng tiếng Anh của Phạm Lý Đức thu về hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội TikTok, và được đăng tải bởi nhiều trang thông tin trong nước. Nhiều bình luận từ cư dân mạng khen ngợi khả năng giao tiếp tiếng Anh của nam cầu thủ, cũng như ấn tượng với các chân sút bước ra từ "lò luyện" Hoành Anh Gia Lai (HAGL) đều có khả năng này, như trước đó là Xuân Trường, Công Phượng...

cmt.jpg
Bình luận khen ngợi của cộng đồng mạng.

Sinh năm 2003, Phạm Lý Đức vốn có hành trình đầy gian nan để trở thành một cầu thù được săn đón như hiện nay. Thuở nhỏ, anh không nổi bật về vẻ ngoài, được bố mẹ đặt tên giống với nam vận động viên thể hình nổi tiếng Lý Đức với ước mong anh cao lớn, khỏe mạnh. Nhờ kỷ luật sinh hoạt nghiêm ngặt, chế độ dinh dưỡng hợp lý và ý thức tập luyện cao, Phạm Lý Đức đã "lột xác" để trở thành trung vệ với chiều cao lý tưởng 1,82m, cùng sức bền và khả năng đọc tình huống thông minh.

52672967713928213018001582810718.jpg

Phạm Lý Đức bắt đầu đam mê bóng đá của mình từ Học viện Nutifood, trung tâm đào tạo trẻ chất lượng cao liên kết với HAGL. Tại đây, anh được rèn giũa bài bản, định hình tư chất của một trung vệ và nhanh chóng được đôn lên hàng ngũ U21 HAGL, cùng đội giành chức vô địch Giải U21 Quốc gia 2024. Đến mùa giải V.League 2024/2025, chàng tân binh trẻ đã chiếm suất đá chính và trở thành trụ cột không thể thay thế ở hàng phòng ngự. Đến tháng 7 năm nay, Phạm Lý Đức chuyển sang đầu quân cho CLB Công An Hà Nội (CAHN), mở ra cơ hội cọ xát với các tuyển thủ quốc gia giàu kinh nghiệm. Ngay sau khi gia nhập, Lý Đức đã góp phần giúp CAHN vô địch Siêu cúp Quốc gia 2025. Đỉnh cao là tại Giải U23 Đông Nam Á 2025, anh đã đá chính trọn vẹn 4 trận, góp 1 bàn thắng quan trọng và giúp U23 Việt Nam đăng quang.

z63956318909443e6d6589a692bd668d.jpg
47194681912444372766385626532436.jpg
Phạm Lý Đức ngoài đời.

Chuỗi thành tích nổi bật đã góp phần giúp Phạm Lý Đức được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, cùng U22 Việt Nam tham gia thi đấu môn bóng đá nam tại SEA Games 33. Trong trận Chung kết bóng đá nam SEA Games 33 vừa qua, anh là một trong những trụ cột giúp đội "lội ngược dòng", lập tỉ số 3-2 trước U22 Thái Lan và giành được HCV danh giá.

ft1471.jpg
Dương Kiều
#SEA Games 33 #U22 Việt Nam #Phạm Lý Đức #HCV SEA Games

Xem thêm

Cùng chuyên mục