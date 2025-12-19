SEA Games 33: Ai ghi bàn thắng thứ hai giúp U22 Việt Nam gỡ hòa U22 Thái Lan?

HHTO - Sau khi bị dẫn 2 bàn ngay trong hiệp 1 trận Chung kết bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam đã gỡ hòa trong hiệp 2. Bàn thắng thứ nhất của chúng ta là do Đình Bắc sút penalty; còn bàn thứ hai thì cả khán giả và một số bình luận viên đều nghĩ là do Lý Đức ghi - nhưng hóa ra không phải?

Trận Chung kết bóng đá nam tại SEA Games 33 đã mang lại rất nhiều cảm xúc, và “chốt” lại bằng cảm xúc vỡ òa vui mừng và tự hào khi U22 Việt Nam đã giành Huy chương Vàng. Đây là chiến thắng cực kỳ kịch tính vì U22 Việt Nam đã bị dẫn 2 bàn trong hiệp 1 rồi lội ngược dòng và giành chiến thắng 3-2 sau 2 hiệp phụ.

Sau hiệp 1 có phần lúng túng, các cầu thủ của chúng ta nhanh chóng có bàn rút ngắn tỷ số ngay đầu hiệp 2 nhờ cú sút penalty thành công của Đình Bắc.

Đình Bắc ghi bàn thứ nhất cho ĐT bóng đá nam U22 Việt Nam trong trận Chung kết tại SEA Games 33. Ảnh: Hữu Phạm/ TPO.

Thế rồi ở phút thứ 59, từ một quả đá phạt góc của U22 Việt Nam, loáng một cái bóng đã nằm gọn trong lưới của U22 Thái Lan, và tỷ số thành 2-2.

Trong tình huống này, nhiều khán giả và cả một số bình luận viên đã hô tên Lý Đức vì dường như Lý Đức đã ghi bàn.

Nhưng tên người ghi bàn lại được ghi là Waris Choolthong (Thái Lan). Trang Sofascore - nền tảng cập nhật tỷ số trực tiếp nổi tiếng - cũng ghi tên cầu thủ ghi bàn như vậy.

Thực tế, nếu xem trực tiếp tình huống này chỉ một lần thì có thể tưởng Lý Đức hoặc Hiểu Minh ghi bàn. Nhưng nếu xem hình ảnh quay chậm thì sẽ thấy đúng Waris là người chạm bóng cuối cùng trước khi bóng vào lưới bên phía Thái Lan. Vậy đây là một bàn phản lưới nhà của Waris.

Bàn gỡ hòa 2-2 cho ĐT Việt Nam. Ảnh: FPT Play.

Tất nhiên, bàn đó dù do cầu thủ Thái Lan ghi nhưng cũng có công không nhỏ của Lý Đức và Hiểu Minh, vì 2 cầu thủ của U22 Việt Nam đã gây sức ép rất tốt mà không phạm lỗi, khiến Waris cũng khó có thể xử lý bóng theo cách nào khác.

Và dù cầu thủ Việt Nam không được ghi tên là tác giả bàn thắng đó, nhưng có lẽ điều này cũng không quan trọng. Mà quan trọng nhất vẫn là chiến thắng chung cuộc và giành được Huy chương Vàng SEA Games 33 - điều mà U22 Việt Nam đã làm được rồi.