Bàn thắng bị từ chối của ĐT nữ Việt Nam ở SEA Games 33: Báo Philippines viết gì?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Một bàn thắng của cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy trong trận Chung kết bóng đá nữ tại SEA Games 33 giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Philippines đã bị trọng tài biên hủy vì cho rằng có lỗi việt vị - dù hình ảnh trên video không hề cho thấy lỗi này. Vậy báo Philippines viết gì về bàn thắng bị từ chối đó?

Khán giả xem trận Chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 đã không tránh khỏi cảm giác bất bình khi một bàn thắng của ĐT nữ Việt Nam bị từ chối.

Ở phút thứ 29 của trận đấu, Bích Thùy đã nhận bóng từ đường chuyền của Vạn Sự và đánh đầu, đưa bóng vào lưới ĐT nữ Philippines.

Tuy nhiên, trọng tài biên người Lào Chanthavong Phutsavan đã phất cờ vì cho rằng có lỗi việt vị. Bàn thắng của Bích Thùy bị hủy trong sự ngỡ ngàng của cả các cầu thủ ĐT nữ Việt Nam lẫn khán giả xem truyền hình.

Đây là video:

Nguồn: VTV.

Những hình ảnh quay chậm cho thấy các cầu thủ và khán giả có lý do để bất bình, vì Bích Thùy không việt vị. Đây là tình huống có thể nhìn được khá rõ chứ không đến mức khó quan sát hoặc gây tranh cãi theo kiểu “bắt lỗi cũng được, không bắt lỗi cũng không sao”.

ref.jpg
Tình huống gây tranh cãi (và bất bình) trong trận đấu. Ảnh: FPT Play.

Và cuối cùng thì trận đấu phải đi đến loạt luân lưu và đội nữ Philippines giành Huy chương Vàng với chiến thắng 6-5.

Trong bài viết đầy tự hào về Huy chương Vàng lần này, trang Inquirer của Philippines cũng vẫn không phủ nhận thực tế những gì diễn ra trong trận đấu.

Trên trang Inquirer có viết: “Trận Chung kết tưởng chừng đã có kết cục là ĐT nữ Philippines sẽ nhận Huy chương Bạc, vì ĐT nữ Việt Nam dường như đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 30 khi Bích Thùy đánh đầu từ đường chuyền của Vạn Sự. Nhưng cờ của trọng tài biên đã được phất, mặc dù những hình ảnh quay lại cho thấy Bích Thùy rõ ràng không việt vị”.

Trang báo này cũng thừa nhận tình huống trên (ĐT nữ Việt Nam không được công nhận bàn thắng) đem lại lợi thế cho ĐT nữ Philippines.

nguyenthibichthuy.jpg
Sau bàn thắng bị từ chối của Bích Thùy, 2 đội không ghi được bàn nào nữa trong thời gian thi đấu chính thức. Ảnh: TPO.

Trọng tài Chanthavong Phutsavan không phải là người thiếu kinh nghiệm, không hiểu sao lại mắc lỗi như vậy. Nếu sai sót được xác nhận, trọng tài này có thể sẽ bị Liên đoàn Bóng đá châu Á xử lý phù hợp.

ft1471.jpg
Thục Hân
