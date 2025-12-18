Công chúa Charlotte có góc mặt nghiêng gợi nhớ Nữ hoàng Elizabeth II thời trẻ

HHTO - Trong lần xuất hiện mới nhất, Công chúa Charlotte - con gái của Hoàng tử William và Công nương Kate - rất xinh đẹp và chững chạc. Có một hình ảnh chụp góc mặt nghiêng của cô công chúa nhỏ này khiến những người yêu quý Hoàng gia Anh trầm trồ vì nét nghiêng của Charlotte khiến ai cũng nghĩ đến Nữ hoàng Elizabeth II thời trẻ.

Hoàng tử William và Công nương Kate đã đưa 3 con đến Cung điện Buckingham để dự bữa trưa trước Giáng Sinh do Vua Charles tổ chức vào hôm qua, 16/12.

Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis đều có vẻ ngoài gọn gàng, lịch sự, và như thường lệ, người được chú ý nhất vẫn là Công chúa Charlotte.

Công chúa Charlotte rạng rỡ khi xuất hiện vào hôm qua, 16/12. Ảnh: Max Mumby.

Mới 10 tuổi nhưng Charlotte luôn có vẻ rất trưởng thành, chín chắn. Cô công chúa nhỏ này nhiều lần được bình chọn là thành viên được yêu quý nhất ở Hoàng gia Anh và được coi như một biểu tượng thời trang ở Vương quốc Anh.

Ở lần xuất hiện mới này, Charlotte cũng được khen là "trông như một nàng tiên nhỏ” với bộ váy màu đỏ sẫm và trên tóc cài nơ lớn cùng màu.

Charlotte với "góc nghiêng quý tộc". Ảnh: Cover Images.

Trong số những hình ảnh của Charlotte, có một ảnh chụp nghiêng được nhiều netizen đặc biệt chú ý, khen ngợi rằng Charlotte rất xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ, đường nét khuôn mặt tươi sáng, thanh thoát, và trông rất giống Nữ hoàng Elizabeth II thời trẻ.

Nhiều người công nhận nét mặt nhìn nghiêng của Charlotte rất giống Nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: Royal Family, Cover Images.

Thực tế, từ khi còn nhỏ, Charlotte đã được biết đến là một cô bé độc lập, mạnh mẽ. Nữ hoàng Elizabeth II trước đây cũng từng nói rằng trong số 3 anh em thì Charlotte mới là người “quản lý” chứ không phải là anh cả George.

Charlotte và mẹ hồi đầu tháng này: Công chúa nhỏ cũng kẹp nơ bản lớn cùng màu với váy. Ảnh: Hello!

Cư dân mạng ở Anh tin rằng váy và nơ bản lớn màu đỏ sẫm như của Charlotte lại sẽ trở thành xu hướng thời trang cho Giáng Sinh năm nay vì nó vừa lịch sự, đáng yêu, không bị lỗi thời, lại hợp với mùa lễ hội và lứa tuổi nào mặc cũng đẹp.