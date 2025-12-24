Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Cây thông Noel độc lạ ở sân bay Malaysia gây phản ứng ngược vì “dễ liên tưởng”

Thục Hân

HHTO - Một cây thông Noel được thiết kế theo ý tưởng mới mẻ tại một sân bay ở Malaysia nhận được sự chú ý của nhiều người, nhưng bị chê nhiều hơn là được khen. Cư dân mạng ở Malaysia cho rằng nó trông chẳng ra dáng cây thông mà lại gây liên tưởng đến thứ khác.

Rất nhiều nơi trên khắp thế giới đã trang trí lung linh cho dịp Giáng Sinh. Và ở Malaysia năm nay có một cây thông rất độc đáo được dựng ở Sân bay Quốc tế Langkawi (bang Kedah). Có thể nói đây là cây thông được nhiều cư dân mạng ở Malaysia chú ý và bàn luận nhất, dù không phải vì lý do như nhà thiết kế mong đợi.

Một người đã đăng ảnh cây thông lên trang Thông tin Giáo dục Malaysia với lời nhận xét: “Xin lỗi chứ, ai thiết kế cái cây này và nghĩ đây là ý tưởng tốt thì cần xem lại gu thẩm mỹ càng sớm càng tốt”.

Rất nhiều người đồng tình, bình luận rằng cây thông này trông rất giống… thứ trong nhà vệ sinh!

air.jpg
Cây thông Noel ở Sân bay Quốc tế Langkawi (bang Kedah, Malaysia). Ảnh: Chong Sim Chung.

Nhưng tại sao một cây thông lại trông như thế này?

Theo các trang mạng ở Malaysia thì người thiết kế cây thông là nhà điêu khắc cát Ikhwan Saloot. Anh Ikhwan giải thích đây là cây thông Noel duy nhất ở Malaysia có chủ đề “Dưới biển cả”. Cây có hình xoắn ốc, được tạo nên từ cát và trang trí bằng vỏ sò, sao biển…, trên ngọn cây còn có ngôi sao màu đỏ đúng không khí Giáng Sinh.

Anh Ikhwan cũng đã đăng lại ảnh cây thông, chụp rõ hơn và đẹp hơn so với hình ảnh do cư dân mạng đăng. Dù sao, netizen ở Malaysia vẫn nói trông tác phẩm này may lắm thì giống kem ốc quế sô-cô-la chứ nếu bảo là cây thông Noel thì vẫn... sai sai.

sand.jpg
Với góc chụp và ánh sáng tốt hơn một chút, cây thông trông cũng khá hơn. Ảnh: Ikhwan Ibrahim.

Tất nhiên, với những ý tưởng mới thì bao giờ cũng có cảnh “9 người 10 ý”, nhưng ý tưởng “cây thông dưới biển” này thì đúng là đa số người nhìn không thể "cảm" được thật.

Theo kế hoạch, cây thông này sẽ được trưng bày ở sân bay đến hết tháng 12.

ft1471.jpg
Thục Hân
#cây thông noel #cây thông trang trí #noel 2025 #ý tưởng cây thông noel

Xem thêm

Cùng chuyên mục