Cây thông Noel độc lạ ở sân bay Malaysia gây phản ứng ngược vì “dễ liên tưởng”

HHTO - Một cây thông Noel được thiết kế theo ý tưởng mới mẻ tại một sân bay ở Malaysia nhận được sự chú ý của nhiều người, nhưng bị chê nhiều hơn là được khen. Cư dân mạng ở Malaysia cho rằng nó trông chẳng ra dáng cây thông mà lại gây liên tưởng đến thứ khác.

Rất nhiều nơi trên khắp thế giới đã trang trí lung linh cho dịp Giáng Sinh. Và ở Malaysia năm nay có một cây thông rất độc đáo được dựng ở Sân bay Quốc tế Langkawi (bang Kedah). Có thể nói đây là cây thông được nhiều cư dân mạng ở Malaysia chú ý và bàn luận nhất, dù không phải vì lý do như nhà thiết kế mong đợi.

Một người đã đăng ảnh cây thông lên trang Thông tin Giáo dục Malaysia với lời nhận xét: “Xin lỗi chứ, ai thiết kế cái cây này và nghĩ đây là ý tưởng tốt thì cần xem lại gu thẩm mỹ càng sớm càng tốt”.

Rất nhiều người đồng tình, bình luận rằng cây thông này trông rất giống… thứ trong nhà vệ sinh!

Cây thông Noel ở Sân bay Quốc tế Langkawi (bang Kedah, Malaysia). Ảnh: Chong Sim Chung.

Nhưng tại sao một cây thông lại trông như thế này?

Theo các trang mạng ở Malaysia thì người thiết kế cây thông là nhà điêu khắc cát Ikhwan Saloot. Anh Ikhwan giải thích đây là cây thông Noel duy nhất ở Malaysia có chủ đề “Dưới biển cả”. Cây có hình xoắn ốc, được tạo nên từ cát và trang trí bằng vỏ sò, sao biển…, trên ngọn cây còn có ngôi sao màu đỏ đúng không khí Giáng Sinh.

Anh Ikhwan cũng đã đăng lại ảnh cây thông, chụp rõ hơn và đẹp hơn so với hình ảnh do cư dân mạng đăng. Dù sao, netizen ở Malaysia vẫn nói trông tác phẩm này may lắm thì giống kem ốc quế sô-cô-la chứ nếu bảo là cây thông Noel thì vẫn... sai sai.

Với góc chụp và ánh sáng tốt hơn một chút, cây thông trông cũng khá hơn. Ảnh: Ikhwan Ibrahim.

Tất nhiên, với những ý tưởng mới thì bao giờ cũng có cảnh “9 người 10 ý”, nhưng ý tưởng “cây thông dưới biển” này thì đúng là đa số người nhìn không thể "cảm" được thật.



Theo kế hoạch, cây thông này sẽ được trưng bày ở sân bay đến hết tháng 12.