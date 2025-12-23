Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mất điện ở một thành phố tại Mỹ, nhiều xe taxi tự lái bất động giữa đường

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Một thành phố mất điện, các tín hiệu giao thông đều tắt. Và điều mà ít ai nghĩ đến đã xảy ra: Những chiếc taxi tự lái (không có tài xế) bỗng bất động giữa những đường phố và giao lộ, tạo nên một khung cảnh như trong phim khoa học viễn tưởng.

Khoảng 1/3 số người dân ở thành phố San Francisco (bang California, Mỹ) chịu cảnh mất điện nhiều tiếng đồng hồ vào cuối tuần vừa rồi do một vụ hỏa hoạn lớn, theo trang The San Francisco Standard.

Khi mất điện thì người ta thường nghĩ đến những khó khăn trong việc sử dụng máy tính, thang máy, trong hoạt động ngân hàng và bệnh viện… Nhưng ở lần mất điện này còn có một vấn đề mà trước đây ít ai nghĩ tới: Nhiều chiếc taxi không người lái của công ty Waymo (cùng công ty mẹ với Google) bất động trên đường phố, khiến những hành khách đang ở trên xe buộc phải xuống xe, bắt taxi khác đi.

Đây là một video:

Nguồn: Mishaal Abbasi.

Tối hôm đó, công ty thông báo rằng họ “tạm dừng dịch vụ taxi tự điều khiển ở San Francisco do mất điện diện rộng”, tuy nhiên không nói rõ tỷ lệ xe bị ảnh hưởng, hoặc tại sao xe tự lái lại dừng hoạt động khi mất điện, theo trang Mashable.

Còn theo trang The Guardian, khi các đèn giao thông ngừng hoạt động, xe tự lái của Waymo có vẻ không biết phải làm sao và dừng lại luôn. Ở một số địa điểm, có đến 4 - 6 xe tự lái đứng yên giữa đường. Trời thì mưa, nhiều xe bình thường - có người lái - bị xe tự lái cản đường, không đi được, nên càng gây tắc nghẽn.

traffic.jpg
Rất nhiều xe ô tô nối đuôi nhau trong tình huống mất điện ở San Francisco (bang California, Mỹ). Ảnh: Anadolu/ Getty Images.

Mặc dù xe ô tô tự lái được dự đoán là sẽ ngày càng phổ biến, nhưng sự cố nói trên khiến nhiều người đặt câu hỏi rằng xe tự lái có thể đáng tin cậy đến đâu. Các công ty công nghệ thường khẳng định xe tự lái chạy an toàn hơn nhiều so với xe do con người lái, nhưng sự cố mất điện ở San Francisco đã cho thấy có những vấn đề không đơn giản và không dễ kiểm soát trong việc vận hành loại xe này.

ft1471.jpg
Thục Hân
#taxi tự lái #mất điện #xe tự lái #giao thông đô thị #sự cố công nghệ #xe tự lái waymo #taxi tự lái ở mỹ #tắc đường

