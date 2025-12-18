Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Miền Bắc có nắng và tăng nhiệt, hôm nào lại có không khí lạnh tăng cường về?

HHTO - Nhiều tỉnh thành miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng lại có nắng, nhiệt độ tăng, có lúc còn khá nóng. Dự báo đến hôm nào sẽ lại có không khí lạnh tăng cường và Hà Nội sẽ chịu ảnh hưởng ra sao?

Đã giữa tháng 12 và thời tiết vẫn có nhiều ngày như đang giữa mùa Thu Hà Nội. Trời vẫn nhiều nắng và ấm áp, nhiệt độ Hà Nội lên mức 25 - 26oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời) vào chiều nay, 18/12.

Dự báo ngày mai vẫn tương tự, thậm chí có khả năng còn ấm hơn một chút, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội có thể lên tới 26 - 27oC, không thể gọi là lạnh nữa (mặc dù vẫn hơi rét vào buổi sáng sớm).

Với những người sợ cái rét mùa Đông thì thời tiết như thế này là tốt, nhưng vì mỗi người một ý và có cơ địa khác nhau nên nhiều người lại cảm thấy thời tiết lúc nóng lúc lạnh thế này rất mệt. Và đúng thật là việc nhiệt độ dao động nhiều trong cùng một ngày, lại còn lúc khô lúc ẩm, sáng thì rét rồi trưa nắng chói chang, dễ khiến nhiều người bị ho, nhức đầu.

temp-dec18-pm.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc đầu giờ chiều nay, 18/12. Dự báo ngày mai cũng tương tự hoặc tăng nhiệt một chút. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Vậy đến hôm nào không khí lạnh tăng cường sẽ về miền Bắc?

Thực ra ở thời điểm này thì cũng thường xuyên có gió mùa Đông Bắc chứ không đến nỗi hiếm hoi. Theo các dự báo hiện tại thì ngay khoảng ngày 20/12, miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, tuy nhiên rét đậm thì không có.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lần tới đây (20 - 21/12) ở Hà Nội chủ yếu là khiến trời bớt nắng, có thể mưa lắc rắc nhưng nếu có thì cũng không đáng kể, trên diện hẹp, nhanh hết. Ngoài ra, nhiệt độ không thay đổi mấy, nhiệt độ cảm nhận có thể giảm 1oC hoặc không giảm.

Như vậy, dự báo về không khí lạnh tăng cường sắp tới chủ yếu là để biết thời tiết sắp thay đổi ra sao, chứ cái rét sâu của mùa Đông tạm thời chưa xuất hiện.

ft1471.jpg
Thục Hân
#không khí lạnh tăng cường #nhiệt độ hà nội #thời tiết hà nội #thời tiết miền bắc #gió mùa đông bắc #bao giờ lạnh #bao giờ có không khí lạnh #bao giờ không khí lạnh về #khi nào có đợt không khí lạnh mới

