Nằm ngủ ở giường của người mẹ đã mất, người đàn ông Trung Quốc suýt thiệt mạng

Thục Hân

HHTO - Một người đàn ông ở Trung Quốc hằng ngày nằm ngủ trên chiếc giường của người mẹ mới mất, vì đây là truyền thống địa phương, được cho là để giúp các linh hồn siêu thoát. Nhưng rồi ông ấy có những biểu hiện lạ và suýt thiệt mạng, khiến ai cũng sợ hãi. Sự thật là thế nào?

Mỗi địa phương ở mỗi quốc gia có thể có những truyền thống, phong tục theo niềm tin từ lâu đời. Và theo phong tục địa phương, một người đàn ông khoảng 60 tuổi ở vùng nông thôn tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã hằng ngày nằm ngủ trên chiếc giường của người mẹ mới mất của ông.

Theo trang Hongxing News, người đàn ông này họ Chen (Trần), là con trai duy nhất của cụ bà 86 tuổi. Cụ bà có sức khỏe tốt, ngày nào cũng ra đồng làm ruộng nhưng cuối năm nay thì bà bất ngờ bị nôn và tiêu chảy rồi qua đời.

Kể từ sau khi cụ bà mất, ông Trần hằng ngày ngủ trên giường của mẹ vì ở vùng này, người dân tin là phải làm như vậy trong 35 ngày để “an ủi linh hồn người quá cố, giúp siêu thoát”.

bed.jpg
Phong tục để người thân nằm ngủ trên giường của người mới mất vẫn được thực hiện ở một số vùng nông thôn Trung Quốc. Ảnh minh họa: BJFS.

Nhưng đến ngày thứ 10 kể từ khi ngủ trên giường của người mẹ quá cố, ông Trần bắt đầu thấy cơ thể mệt mỏi, cơ bắp đau nhức. Rồi ông bị nôn và tiêu chảy y như mẹ ông trước khi mất.

Nhiều người thân và hàng xóm rất sợ hãi, nghĩ rằng ở đây hẳn có vấn đề gì đó liên quan đến tâm linh.

Nhưng dù là vấn đề gì thì ông Trần cũng quyết định vào bệnh viện khám.

Các bác sĩ nói, ông Trần đã bị nhiễm một loại virus gây sốt, ảnh hưởng đến đường tiêu hóa và trong một số trường hợp nghiêm trọng có thể làm suy giảm hệ miễn dịch.

Bác sĩ cho rằng khả năng lớn là mẹ của ông Trần đã bị nhiễm chính loại virus đó nên qua đời. Giờ ông Trần ngủ trên giường của người mẹ, có thể bị nhiễm virus do tiếp xúc với dịch tiết còn sót lại hoặc bị bọ, rệp trên giường đốt và truyền virus.

Ông Trần được điều trị kịp thời nên tình trạng được cải thiện nhanh chóng.

dr.jpg
Các bác sĩ đã xác định nguyên nhân khiến ông Trần đổ bệnh là virus chứ không phải chuyện tâm linh. Ảnh minh họa: MSF.

Sự việc này thu hút nhiều lượt xem và bình luận trên mạng xã hội ở Trung Quốc. Nhiều người nói rằng có lẽ cần tưởng nhớ người đã khuất hoặc thể hiện lòng hiếu thảo theo cách khác, có cơ sở khoa học hơn, chứ không nên thực hiện những tục lệ đã lỗi thời. Vì nói cho cùng, người đã khuất cũng đâu muốn người nhà mình phải chịu khổ. Như trường hợp của ông Trần, chắc chắn mẹ ông cũng không muốn ông bị bệnh như thế.

Còn các bác sĩ cũng nhắc nhở về vấn đề vệ sinh nơi ăn chốn ở, chẳng hạn dùng các sản phẩm xịt khử khuẩn để làm sạch đồ đạc trong nhà.

ft1471.jpg
Thục Hân
#phong tục địa phương #chuyện lạ ở trung quốc #bác sĩ cảnh báo

