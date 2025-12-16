Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hiện tượng “bầu trời chia đôi” ở Hà Nội: Có thể cho biết điều gì về thời tiết?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Bầu trời giữa trưa ở Hà Nội bỗng nhiên trông rất lạ mắt, cứ như thể có một đường kẻ thẳng băng chia đôi: Một bên là nền trời xanh ngắt, bên còn lại là mây trắng. Mây trắng thậm chí xếp “ngay hàng thẳng lối”, không “lấn vạch”. Đây là hiện tượng gì và có là dấu hiệu thời tiết gì không?

Ngay cả vào những lúc nắng ráo, thời tiết có vẻ rất bình thường thì vẫn có thể có những hình ảnh thú vị trên bầu trời.

Vào khoảng trưa ngày hôm qua, một số người dân ở Hà Nội khi ngước nhìn lên bầu trời thì thấy một hiện tượng lạ mắt: Bầu trời như được chia gọn gàng thành 2 nửa, một bên là nền trời xanh, bên còn lại được phủ nhiều mây trắng.

img-9264.jpg
Ảnh: HHT.

Mặc dù hình ảnh “bầu trời chia đôi” này trông như thể được chỉnh sửa nhưng nó thực sự là một hiện tượng tự nhiên, không phải do cách xoay thiết bị chụp ảnh hay do ô nhiễm không khí như nhiều người suy đoán. Khả năng lớn nhất là đây là khi có 2 khối không khí khác nhau gặp nhau, và mây chỉ hình thành ở một bên của “đường ranh giới”.

Có thể hiểu là ở thời điểm đó, trên không trung có 2 khối không khí với đặc điểm khác nhau đang ở ngay cạnh nhau. Một bên là không khí ẩm hơn, và/ hoặc đang bốc lên, có điều kiện phù hợp để mây hình thành - đó là bên có mây trắng. Bên còn lại là không khí khô hơn và/ hoặc không khí đang chìm xuống, điều kiện không phù hợp để mây hình thành - đó là bên bầu trời xanh trong.

Về cơ bản thì “đường thẳng” phân tách 2 bên chính là nơi 2 khối không khí gặp nhau.

img-9263.jpg
Ảnh: HHT.

Nhưng tại sao nơi 2 khối không khí gặp nhau lại thẳng như thước kẻ vậy?

Điều này xảy ra khi đường ranh giới đó chịu ảnh hưởng của hướng gió hoặc sự khác biệt về nhiệt độ hoặc một số yếu tố khí tượng khác. Ngoài ra, lúc đó không khí đang ổn định, không có nhiễu động.

Các nhà khí tượng học có thể gọi hiện tượng này là “đường ranh giới mây” hoặc “đường cắt gió”, và coi nó là hiện tượng bình thường, không phải do ô nhiễm không khí, cũng không phải do bầu trời “bị rạn nứt” hay có vấn đề gì. Để dễ hình dung, bạn có thể nghĩ “đường ranh giới mây” trên bầu trời giống như đường may nối giữa 2 mảnh vải vậy.

img-9265.jpg
Ảnh: HHT.

Hiện tượng nói trên thường cho biết đang hoặc sắp có sự thay đổi về thời tiết, nhưng ở mức nhẹ nhàng, không phải đột ngột chuyển sang thời tiết xấu. Còn thay đổi thế nào là tùy vào việc khối không khí nào “thắng”. Chẳng hạn, nếu nửa có mây mà “thắng” thì trời sẽ trở nên nhiều mây, bớt nắng; còn ngược lại thì mây tan dần, trời quang và nắng, thời tiết ổn định.

cloudchina.jpg
Bầu trời gần như chia đôi từng được chụp ở Quảng Đông (Trung Quốc). Ảnh: CGTN.

Cũng có trường hợp là “bầu trời chia đôi” như vậy cho biết đang hoặc sắp có sự thay đổi nhẹ về nhiệt độ (tăng hoặc giảm ít), hoặc thay đổi hướng gió, hoặc tăng ẩm. Đây có thể là trường hợp chúng ta đang thấy ở Hà Nội.

Hiện tượng “hai nửa bầu trời” thường được thấy vào mùa Đông và là bình thường, nhìn chung không báo hiệu thời tiết cực đoan gì cả.

ft1471.jpg
Thục Hân
#hiện tượng lạ trên bầu trời #bầu trời chia đôi #bầu trời chia làm 2 nửa #khối không khí #dấu hiệu thời tiết #hiện tượng khí tượng

