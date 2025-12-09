Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bụi mịn ở Hà Nội gấp 20 lần khuyến nghị, ô nhiễm vẫn mức đỏ: Bao giờ mới đỡ?

Thục Hân
HHTO - Nhiều ngày nay chỉ số ô nhiễm không khí ở Hà Nội đều ở mức cao, ký hiệu đều màu đỏ (mức không tốt cho sức khỏe), với nồng độ bụi mịn cao gấp nhiều lần mức khuyến nghị. Dự báo đến khi nào Hà Nội mới đỡ bụi mịn và không khí trong lành hơn?

Hà Nội vẫn thuộc top 10 thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới vào sáng nay, 9/12.

Mà không chỉ vào giờ cao điểm; đến tận sau 10 giờ sáng, Hà Nội vẫn ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng ô nhiễm không khí, với chỉ số chất lượng không khí (AQI) là 182, ký hiệu màu đỏ (không tốt cho sức khỏe). Khi AQI được ký hiệu màu đỏ có nghĩa là tất cả người dân đều có thể bị ảnh hưởng, những người nhạy cảm thì gặp nguy cơ cao hơn.

rank.jpg
Hà Nội liên tục lọt top các thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới. Ảnh: IQAir.

Nếu nhìn ngược lại thì có thể thấy từ ngày 25/11 đến giờ, tức là đã khoảng nửa tháng nay, mức ô nhiễm không khí ở Hà Nội ngày nào cũng màu đỏ. Cuối tuần cũng không đỡ hơn. Xét trên các tỉnh thành trong cả nước ta thì hôm nay Hà Nội cũng là thành phố ô nhiễm nhất.

history.jpg
Từ ngày 25/11 đến giờ, chỉ số chất lượng không khí ở Hà Nội hôm nào cũng màu đỏ. Ảnh: IQAir.

Chất ô nhiễm chính trong không khí ở Hà Nội là bụi mịn PM2.5. Giữa giờ sáng nay, nồng độ bụi mịn ở Hà Nội vẫn cao gấp 20 lần giá trị khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Bụi mịn có thể gây ảnh hưởng ngắn hạn (kích ứng mắt, mũi, họng; làm cho nhịp tim không ổn định; gây ho, khó thở…) và dài hạn (các bệnh về đường hô hấp như viêm phế quản, hen suyễn…; tổn thương phổi, đau tim, giảm tuổi thọ…).

pm25.jpg
Giữa giờ sáng mà nồng độ bụi mịn PM2.5 ở Hà Nội vẫn cao gấp 20 lần mức khuyến nghị. Ảnh: IQAir.

Vậy khi nào Hà Nội mới đỡ bụi mịn, giảm ô nhiễm không khí?

Theo dự báo hiện tại thì phải đến khoảng thứ Sáu tới (12/12), khi có thể có mưa thì mức ô nhiễm không khí ở Hà Nội mới giảm. Từ thứ Bảy (13/12), khi Hà Nội dự báo có mưa to và trời chuyển rét, gió mùa Đông Bắc về cũng có thể giúp giảm bụi mịn, chất lượng không khí có thể về mức màu vàng, là mức trung bình.

Trong những ngày không khí ô nhiễm ở mức cao, người dân ra ngoài nên đeo khẩu trang loại tốt; ở trong nhà nếu có thể thì nên đóng cửa sổ, bật máy lọc không khí.

ft1470.jpg
Thục Hân
#ô nhiễm không khí hà nội #bụi mịn hà nội #bao giờ hà nội đỡ ô nhiễm không khí #bụi mịn pm2.5 #không khí hà nội ô nhiễm

