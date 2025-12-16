Không khí lạnh tăng cường: Ngày mai Hà Nội có thể mưa, trời có rét hơn không?

HHTO - Lại sắp có không khí lạnh tăng cường về miền Bắc, dự báo sẽ gây mưa rải rác. Hà Nội cũng có thể mưa trong ngày mai. Liệu có mưa to không và trời có rét hơn không, khi gió mùa Đông Bắc tiếp tục về? Nhiệt độ ở Hà Nội sẽ thay đổi ra sao?

Gần đây thời tiết dường như thay đổi liên tục, mỗi trạng thái có vẻ chỉ được một ngày rồi lại khác. Hôm qua Hà Nội nhiều nắng, còn hôm nay lại nhiều mây, nên dù sáng nay nhiệt độ cao hơn hôm qua một chút nhưng nhiều người ra đường lại cảm thấy như lạnh hơn.

Đến chiều nay, 16/12, nhiệt độ Hà Nội vẫn lên khoảng 22 - 23oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), tức là ngang hoặc nhích lên một chút so với cùng thời điểm hôm qua (tùy địa điểm vì ngay trong cùng một thành phố thì những khu vực khác nhau cũng có thể có nhiệt độ khác nhau), nhưng nắng thì giảm hẳn còn ẩm thì tăng hẳn.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 16/12. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Từ khoảng đêm nay đến rạng sáng mai, dự báo sẽ có không khí lạnh tăng cường. Vì vậy, từ đêm nay đến cả ngày mai, 17/12, miền Bắc sẽ có mưa rải rác, chủ yếu là mưa nhỏ, lượng mưa ít.

Hà Nội cũng có thể có mưa rải rác ở cùng khoảng thời gian như trên, nhưng nếu có thì mưa trên phạm vi hẹp - nơi mưa, nơi không, và mưa theo kiểu “lặt vặt” - lúc có, lúc không, cũng chủ yếu là mưa nhỏ.

Gió mùa Đông Bắc lần này cũng yếu nên gần như không làm thay đổi nhiệt độ ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng. Tức là nhiệt độ ngày mai vẫn như hôm nay, thậm chí một số tỉnh thành còn tăng nhiệt nhẹ, chiều mai nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội dự báo ở mức 22 - 24oC, là mức se lạnh đến… không lạnh.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 17/12: Nhìn chung không rét hơn, có nơi còn tăng nhiệt nhẹ. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Như vậy, về nhiệt độ thì không thay đổi nhiều, nhưng ngày mai người dân ra ngoài nên mang đồ che mưa cho yên tâm. Và khả năng mưa “lặt vặt” này ở Hà Nội có thể cũng chỉ duy trì trong một ngày mai thôi.