Mưa sao băng Ursids đạt cực đại đêm nay, cơ hội ngắm “pháo hoa sao” dịp cuối năm

LINH LÊ

HHTO - Bầu trời đêm cuối tháng 12 đang mang đến một món quà đặc biệt cho những người yêu thiên văn khi mưa sao băng Ursids sắp bước vào thời điểm đạt cực đại. Hiện tượng thiên văn này được dự báo sẽ xuất hiện rõ nhất vào đêm 22 và rạng sáng 23/12, tạo nên cơ hội lý tưởng để quan sát những vệt sao băng hiếm hoi của những ngày cuối năm.

Điều kiện quan sát mưa sao băng Ursids năm nay được đánh giá là khá thuận lợi. Trăng non vừa diễn ra ngày 20/12, nên bầu trời đêm gần như không bị ảnh hưởng bởi ánh trăng.

Sau khi trăng lưỡi liềm mỏng lặn sớm vào đầu buổi tối, phần lớn thời gian trong đêm sẽ chìm trong bóng tối, giúp các vệt sao băng - kể cả những vệt mờ, hiện lên rõ ràng hơn.

Mưa sao băng Ursids là hiện tượng đặc trưng của Bắc bán cầu. Do tâm điểm (radiant) của mưa sao băng nằm rất gần thiên cực bắc, người quan sát tại Nam bán cầu hầu như không thể nhìn thấy. Với Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Bắc, đây được xem là một trong những trận mưa sao băng hiếm hoi có thể quan sát tương đối thuận lợi vào thời điểm cuối năm.

Về cường độ, Ursids không phải là trận mưa sao băng lớn. Trung bình, người quan sát có thể nhìn thấy khoảng 5-10 sao băng mỗi giờ trong điều kiện trời quang đãng.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng Ursids đôi khi có những đợt bùng phát bất ngờ, khiến số lượng sao băng tăng cao trong thời gian ngắn, mang lại trải nghiệm thú vị cho người quan sát kiên nhẫn.

anh-man-hinh-2024-12-17-luc-160329-1734426224000781272511.png
Mưa sao băng Ursids đạt cực đại vào đêm nay. (Ảnh minh họa từ Internet)

Để quan sát mưa sao băng hiệu quả, người yêu thiên văn nên lựa chọn khu vực thoáng đãng, ít ánh đèn đô thị, quay mặt về hướng Bắc và tìm chòm sao Ursa Minor (Tiểu Hùng). Tâm điểm của mưa sao băng nằm gần ngôi sao Kochab, tuy nhiên sao băng có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau trên bầu trời, vì vậy không cần nhìn cố định vào một điểm.

Do thời điểm cực đại rơi vào chính đông, giữ ấm cơ thể là yếu tố quan trọng, nhất là với người quan sát ngoài trời trong thời gian dài. Bên cạnh đó, nên dành khoảng 20 phút để mắt thích nghi với bóng tối, tránh sử dụng điện thoại hoặc nguồn sáng mạnh để không làm giảm khả năng quan sát.

Mưa sao băng Ursids không chỉ là một hiện tượng thiên văn thú vị mà còn được xem như “lời chào tạm biệt” nhẹ nhàng của bầu trời dành cho năm cũ. Trong cái lạnh cuối đông, việc ngước nhìn những vệt sáng vụt qua bầu trời đêm mang đến cho nhiều người cảm giác bình yên, khép lại một năm với những khoảnh khắc lấp lánh dưới các vì sao.

coverfb.jpg
LINH LÊ
Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS)
#mưa sao băng #Ursids #thiên văn #bầu trời #ngắm sao #hiện tượng thiên văn #cuối năm

