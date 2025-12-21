Từ 1/1/2026, MXH không được nghe lén, đọc tin nhắn người dùng nếu không được phép

HHTO - Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ mạng xã hội, truyền thông trực tuyến không được nghe lén, nghe trộm hoặc ghi âm cuộc gọi và đọc tin nhắn văn bản khi không có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân.

Theo khoản 5 Điều 29 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ mạng xã hội, truyền thông trực tuyến không được nghe lén, nghe trộm hoặc ghi âm cuộc gọi và đọc tin nhắn văn bản khi không có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025. Luật này đã được Quốc hội thông qua ngày 26/6/2025 và chính thức có hiệu lực từ 1/1/2026.

Khoản 1 Điều luật này cũng quy định các nền tảng không được thu thập trái phép dữ liệu cá nhân hoặc thu thập vượt phạm vi thỏa thuận với người dùng.

Mạng xã hội không được nghe lén, đọc tin nhắn người dùng nếu không được phép. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 29 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ mạng xã hội, truyền thông trực tuyến không được yêu cầu cung cấp hình ảnh, video chứa nội dung đầy đủ hoặc một phần giấy tờ tùy thân làm yếu tố xác thực tài khoản.

Có nghĩa, kể từ ngày Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 có hiệu lực, các nền tảng mạng xã hội không được sử dụng CCCD, CMND, hộ chiếu… dưới dạng ảnh/video làm phương tiện xác minh tài khoản của người dùng.

Khoản 6 Điều 29 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 còn yêu cầu tổ chức cung cấp mạng xã hội phải: