Biết mẹo này sẽ không sợ mất iPhone ngay cả khi điện thoại bị tắt nguồn

Sơn Trần

HHTO - iPhone bị mất và tắt nguồn vẫn có thể tìm thấy nếu bật sẵn tính năng này. Cách kích hoạt rất đơn giản nhưng không phải ai cũng biết.

Mất iPhone luôn là tình huống khiến nhiều người lo lắng, không chỉ vì giá trị của chiếc điện thoại mà còn bởi dữ liệu cá nhân bên trong.

Điều may mắn là Apple đã trang bị một tính năng cực kỳ hữu ích, cho phép định vị iPhone ngay cả khi bị tắt nguồn hoặc hết pin, nhưng không phải ai cũng biết và bật sẵn từ đầu.

Nhiều người dùng chỉ đến khi mất máy mới tìm cách kích hoạt thì đã quá muộn. Vì vậy, nếu đang sử dụng iPhone, hãy dành vài phút thiết lập ngay từ bây giờ để tăng khả năng tìm lại thiết bị khi không may xảy ra sự cố.

2ea172facc2614784d37.jpg

iPhone định vị khi tắt nguồn hoạt động như thế nào?

Apple đã tích hợp sâu hệ thống Tìm iPhone (Find My) vào iOS. Khi bật đầy đủ các tùy chọn, iPhone sẽ:

  • Gửi vị trí sau cùng trước khi tắt nguồn hoặc cạn pin.
  • Phát tín hiệu Bluetooth an toàn để các thiết bị Apple xung quanh hỗ trợ xác định vị trí.
  • Cho phép người dùng theo dõi thiết bị từ xa thông qua tài khoản iCloud.

Nhờ đó, khả năng tìm lại iPhone bị mất cao hơn rất nhiều so với trước đây.

Cách bật định vị iPhone ngay cả khi bị tắt nguồn

Người dùng nên thực hiện đầy đủ 3 bước dưới đây ngay từ khi bắt đầu sử dụng điện thoại. Cụ thể:

Bước 1: Bật quyền Phụ kiện trên iPhone

  • Vào Cài đặt
  • Chọn Face ID & Mật mã
  • Kéo xuống dưới và bật Phụ kiện

Thiết lập này cho phép iPhone duy trì một số tính năng cần thiết khi máy bị khóa, hỗ trợ quá trình xác định vị trí.

img-7671.png

Bước 2: Bật cảnh báo định vị

  • Quay lại Cài đặt -> Chọn Quyền riêng tư & Bảo mật
  • Vào Dịch vụ định - > Cảnh báo vị trí -> Bật Bản đồ trong cảnh báo vị trí
img-7670.png
img-7672.png

Tùy chọn này giúp iPhone kiểm soát tốt hơn việc sử dụng vị trí và đảm bảo hệ thống định vị hoạt động ổn định.

Bước 3: Bật đầy đủ tính năng Tìm iPhone

  • Trong Dịch vụ định vị, chọn Tìm iPhone
  • Bật cả 3 tùy chọn sau: "Tìm iPhone" "Mạng tìm" và "Gửi vị trí sau cùng".
img-7673.png

Đây là bước quan trọng nhất, giúp iPhone gửi vị trí cuối cùng và hỗ trợ định vị ngay cả khi thiết bị đã tắt nguồn.

coverfb.jpg
Sơn Trần
MTMobile
#iPhone #định vị #mất điện thoại #bảo vệ điện thoại #tính năng #iPhone bị mất #người dùng iPhone #tín đồ Apple #kẻ trộm tắt nguồn iPhone

