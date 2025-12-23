Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dự kiến sẽ có bảng chấm điểm công dân số trên ứng dụng VNeID

Theo Luật Việt Nam

HHTO - Cổng TTĐT Bộ Công an đã công bố dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phát triển công dân số để lấy ý kiến toàn dân từ 12/12/2025 đến 31/12/2025.

Theo dự thảo Nghị quyết, điểm công dân số được tính dựa trên việc cập nhật, xác thực dữ liệu cá nhân, tần suất, mức độ sử dụng dịch vụ số và các hoạt động, đóng góp cho cộng đồng trên môi trường số, nhằm khuyến khích người dân tham gia tích cực vào chương trình phát triển công dân số, không áp dụng để xử phạt, hạn chế quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Điểm công dân số được gắn với các quyền lợi, ưu đãi về thuế, phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính, chính sách an sinh xã hội hoặc các hình thức khuyến khích khác theo quy định của dự thảo Nghị quyết này.

anh-man-hinh-2025-12-22-luc-101929.png

(1) Nhóm Quản lý & xác thực dữ liệu cá nhân

- Mục đích: Đảm bảo công dân hoàn thiện hồ sơ định danh số, duy trì tính chính xác và tin cậy của dữ liệu cá nhân trong hệ thống. Tạo nền tảng cho việc cung cấp dịch vụ số an toàn, đồng bộ và chống gian lận.

Hoạt động
 Mức điểm
 Ghi chú
Hoàn tất hồ sơ VNeID đạt 100% (lần đầu)
 100 điểm
 Thực hiện 01 lần, giữ nguyên điểm hàng năm khi điểm sử dụng thường xuyên >=50 điểm
Điểm sử dụng thường xuyên: Truy cập ứng dụng VNEID trung bình 01 lần/ tuần
 2 điểm/ tuần
 Điểm có giá trị trong năm được giữ lại 30% điểm vào năm tiếp theo
Tích hợp giấy tờ thiết yếu (mỗi loại)
 5 điểm/lần
Cập nhật thông tin thay đổi trong 30 ngày
 3 điểm/lần
Sử dụng chữ ký số trong giao dịch (không phải thủ tục hành chính (TTHC))
 2 điểm/lần

(2) Nhóm Sử dụng dịch vụ số xác thực qua VNeID

- Mục đích: Khuyến khích công dân sử dụng các dịch vụ số thiết yếu như TTHC, tài chính, y tế, giáo dục. Thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ giao dịch truyền thống sang trực tuyến, tiết kiệm chi phí xã hội, tăng hiệu quả phục vụ.

Hoạt động
 Mức điểm
 Ghi chú
Thực hiện TTHC trực tuyến
 7 điểm/lần
 Điểm có giá trị trong năm được giữ lại 30% điểm vào năm tiếp theo
Giao dịch tài chính số (Mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử, Mobi Money trên VNeID, sử dụng thanh toán trên VNeID) các dịch vụ tài chính khác trên VNeID hoặc tích hợp với VNeID
 5 điểm/giao dịch
Sử dụng dịch vụ y tế số (đặt lịch/nhận kết quả)
 5 điểm/lần
Mua sắm, sử dụng dịch vụ thương mại điện tử trên VNeID, hoặc tích hợp với VNeID
 5 điểm/lần
Sử dụng mạng xã hội trên VNeID
 2 điểm nếu có truy cập trong ngày
Hoàn thành khoá học Bình dân học vụ số (có chứng nhận)
 5 điểm/khoá
Các dịch vụ số khác trên VNeID hoặc các dịch vụ số của các đơn vị tích hợp, đăng nhập bằng VNeID
 5 điểm/lần

(3) Nhóm Tham gia cộng đồng và đóng góp xã hội

- Mục đích: Tạo điều kiện để công dân tham gia vào quy trình xây dựng chính sách, giám sát hoạt động của cơ quan công quyền và phản ánh kịp thời các sự cố trên môi trường số. Nâng cao tính minh bạch, dân chủ và sự đồng hành của người dân trong quản trị nhà nước số.

Hoạt động
 Mức điểm
 Ghi chú
Góp ý dự thảo VBQPPL
 10 điểm/lần
 Điểm có giá trị trong năm được giữ lại 30% điểm vào năm tiếp theo
Tương tác với đại biểu Quốc hội
 5 điểm/lần
Tham gia khảo sát của cơ quan nhà nước
 5 điểm/lần
Chia sẻ dữ liệu phục vụ quản trị (được chấp thuận)
 5 điểm/lần
Phản ánh kiến nghị với Cơ quan nhà nước
 5 điểm/lần được tiếp nhận, xử lý thành công

(4) Hỗ trợ nhóm yếu thế:

Cộng thêm 50 điểm/năm cho công dân thuộc nhóm yếu thế (người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số) khi đạt tối thiểu 150 điểm từ các mục (1) đến (3).

coverfb.jpg
Theo Luật Việt Nam
#Công dân số #VNeID #Chính phủ #Nghị quyết #Phát triển công dân

