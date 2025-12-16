Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Những thay đổi mới nhất trên ứng dụng VNeID người dùng cần chú ý

Linh Lê

HHTO - Ứng dụng định danh điện tử VNeID vừa bổ sung thêm 9 dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục mở rộng lựa chọn và tăng tính tiện lợi cho người dùng.

Ứng dụng VNeID do Bộ Công an phát triển trên nền tảng ứng dụng dữ liệu dân cư và Căn cước công dân, có giá trị sử dụng thay thế các giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, cung cấp các tiện ích phát triển công dân số, Chính phủ số, xã hội số.

z6760854958770-06a35838c4930e0e3deee7778a8e82ba.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Để tăng thêm sự lựa chọn và tiện ích cho người dân khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, vừa qua Bộ Công an đã hoàn thiện triển khai thêm 9 dịch vụ công trên Ứng dụng VNeID bao gồm:

1. Xác nhận thông tin về cư trú;

2. Khai báo tạm vắng;

3. Xoá đăng ký thường trú;

4. Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu cư trú;

5. Xác nhận số CMND 09 số, số định danh cá nhân;

6. Cấp lại thẻ căn cước;

7. Dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế;

8. Dịch vụ công liên thông đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất;

9. Dịch vụ công liên thông đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú.

anh-man-hinh-2025-12-15-luc-180801.png

Việc triển khai thêm 9 dịch vụ công trên VNeID giúp người dùng tiết kiệm được thời gian, chi phí, không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm thời gian đi lại khi thực hiện các thủ tục hành chính. Người dùng có thể thực hiện ở mọi lúc mọi nơi, đặc biệt dữ liệu công dân sẽ được bảo mật thông tin, tránh bị giả mạo, giúp các giao dịch được thực hiện trên môi trường điện tử đảm bảo an toàn, chính xác, nhanh chóng, đơn giản, hiệu quả.

VNeID là ứng dụng di động do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) phát triển, hướng tới thay thế dần các loại giấy tờ truyền thống. Ứng dụng được xây dựng trên nền tảng dữ liệu định danh, dân cư và xác thực điện tử, cung cấp các tiện ích phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia, từ công dân số đến chính phủ số và xã hội số.

coverfb.jpg
Linh Lê
#VNeID #dịch vụ công #ứng dụng điện tử #cập nhật #tiện ích #ví giấy tờ điện tử

