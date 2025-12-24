Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Làm thế nào để phản ánh khi nhà hàng xóm hát karaoke gây mất trật tự, ồn ào?

LINH LÊ

HHTO - Khi hàng xóm hát karaoke quá to, gây ồn ào kéo dài và ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, người dân hoàn toàn có quyền phản ánh để bảo vệ môi trường sống của mình.

Căn cứ tại Điều 54, Điều 55 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, đối với hành vi vi phạm quy định về tiếng ồn, thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc về:

- UBND cấp xã/ phường

- Công an xã/ phường

Do đó, khi hàng xóm hát karaoke ồn ào, người dân có thể báo cho UBND cấp xã/ phường hoặc công an xã/ phường nơi gần nhất để được giải quyết một cách nhanh chóng nhất.

Trước đây, việc hát karaoke ồn ào, huyên náo trong khu dân cư sẽ bị xử phạt theo điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 144/2021/NĐ-CP:

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau.

unnamed-1671357984088-16713579857421332110331-0-0-282-451-crop-167135802202438129107.png
(Ảnh minh họa từ Internet)

Tuy nhiên, kể từ ngày 15/12/2025 thì Nghị định 144/2021/NĐ-CP sẽ bị thay thế bởi Nghị định 282/2025/NĐ-CP điều chỉnh nhiều quy định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Tại Nghị định 282/2025/NĐ-CP, Chính phủ đã bỏ quy định xử phạt đối với hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau (bao gồm các hành vi hát karaoke, mở nhạc loa kẹo kéo….).

Đồng thời, theo khoản 3 Điều 9 Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định:

- Các hành vi vi phạm hành chính về tiếng ồn chưa được quy định tại Nghị định này được xử lý, xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

Theo đó, theo Điều 22 Nghị định 45/2022/NĐ-CP, mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm các quy định về tiếng ồn được quy định như sau:

STT
 Hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn
Mức xử phạt
1
 Dưới 02 dBA
 Phạt cảnh cáo
2
 Từ 02 - 05 dBA
 1 - 5 triệu đồng
3
 Từ 05 - 10 dBA
 5 - 20 triệu đồng
4
 Từ 10 - 15 dBA
 20 - 40 triệu đồng
5
 Từ 15 - 20 dBA
 40 - 60 triệu đồng
6
 Từ 20 - 25 dBA
 60 - 80 triệu đồng
7
 Từ 25 - 30 dBA
 80 - 100 triệu đồng
8
 Từ 30 - 35 dBA
 100 - 120 triệu đồng
9
 Từ 35 - 40 dBA
 120 - 140 triệu đồng
10
 Từ 40 dBA trở lên
 140 - 160 triệu đồng

Bên cạnh đó, theo khoản 11, khoản 12 Điều 22 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

- Hình thức xử phạt bổ sung:

  • Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều này
  • Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 8, 9 và 10 Điều này.

- Biện pháp khắc phục hậu quả:

  • Buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này gây ra
  • Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại Điều này.

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định:

- Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm trên là mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện.

- Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

coverfb.jpg
LINH LÊ
Theo Luật Việt Nam
#hàng xóm #karaoke #gây ồn #phản ánh #trật tự

