Ngày Đông Chí ấm khác thường có thể dự báo gì về thời tiết Tết Nguyên đán?

HHTO - Tiết Đông Chí đã bắt đầu, là thời điểm mà người xưa cho rằng mùa Đông đạt tới đỉnh điểm, rất rét. Tuy nhiên, ngày bắt đầu tiết Đông Chí thì ở Hà Nội nhiều nắng, thậm chí hơi nóng. Theo những niềm tin từ xưa, Đông Chí mà ấm thì có thể dự báo một số điều về thời tiết sắp tới và cả thời tiết dịp Tết Nguyên đán. Cụ thể là thế nào?

Ngày bắt đầu tiết Đông Chí (gọi tắt là ngày Đông Chí) có thời gian ban ngày ngắn nhất và ban đêm dài nhất trong năm ở Bắc Bán cầu.

Năm nay, ngày Đông Chí là 21/12, nếu tính chính xác thời điểm là khoảng 10h đêm ngày 21/12 (giờ Việt Nam). Theo niềm tin ở phương Đông từ xưa thì đây là ngày mà nguồn năng lượng Âm đạt đỉnh điểm, có nghĩa đó cũng là đỉnh điểm của mùa Đông. Kể từ thời điểm đó trở đi, nguồn năng lượng Âm giảm còn Dương tăng dần.

Theo cách tính như trên thì Đông Chí thường là thời điểm trời rất rét. Tuy nhiên, những ngày vừa rồi, và đến cả hôm nay, 22/12, miền Bắc ấm hơn nhiều so với trung bình cùng thời điểm nhiều năm. Ở Hà Nội hôm qua, hôm nay và cả ngày mai đều ấm, nhiệt độ buổi chiều lên đến khoảng 26oC.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 23/12. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Mà con người từ xa xưa cho rằng thời tiết vào ngày Đông chí có thể là dấu hiệu về thời tiết sắp tới, thậm chí là thời tiết Tết Âm lịch.

Theo đó, ở một số nước châu Á có niềm tin rằng ngày Đông Chí mà ấm thì khoảng thời gian sau đó sẽ rét “bù” lại. Niềm tin này dựa trên sự cân bằng 2 nguồn năng lượng Âm - Dương trong tự nhiên.

Theo trang View of China, ở Trung Quốc từ ngày xưa, người ta đã tin rằng nếu ngày Đông Chí rơi vào đầu của tháng 11 Âm lịch, mà lại còn ấm, thì sau đó sẽ có những đợt rét sâu, đặc biệt là Tết Nguyên đán có thể vừa mưa vừa rét. Còn ngược lại, nếu ngày Đông Chí mà mưa lạnh thì ngày đầu năm mới (Âm lịch) lại sẽ nắng ấm.

Năm nay thì ngày Đông Chí rơi vào 2/11 Âm lịch (tức là đầu tháng 11 Âm lịch) và nắng, ấm, giống như trong niềm tin nói trên.

Ở Hàn Quốc thì ngày Đông Chí 2025 là 22/12, mặc dù nhiệt độ sáng sớm giảm nhưng ban ngày lại ấm hơn mức trung bình cùng thời điểm nhiều năm, theo Chosun. Ảnh: News1.

Tuy nhiên, phải khẳng định rằng tất cả những điều trên là niềm tin và kinh nghiệm của người xưa, chứ không có cơ sở khoa học nào cho thấy thời tiết ngày Đông Chí có thể là dấu hiệu về thời tiết những ngày tới. Ngành khí tượng hiện đại cũng không cho rằng việc dự báo thời tiết có thể đơn giản như vậy.

Do đó, để biết thời tiết sắp tới (trong ngắn hạn), chúng ta vẫn cần theo dõi các bản tin hoặc mô hình của các cơ quan khí tượng; còn theo khoa học thì thời tiết xa (ví dụ như dịp Tết Nguyên đán) là không thể dự báo từ bây giờ.

Còn nếu nói trong vài ngày tới thì dự báo miền Bắc sẽ đón không khí lạnh mạnh vào khoảng đêm 24/12 sang rạng sáng 25/12; khiến Hà Nội giảm nhiệt mạnh, chuyển rét đến rét đậm vào ngày 25 - 26/12.