Thầy giáo ở Philippines bắt học sinh ăn con gián, Bộ Giáo dục phải điều tra

HHTO - Bộ Giáo dục Philippines đã hứa sẽ điều tra “nhanh chóng và công bằng” về vụ việc đang khiến nhiều người bất bình: Một thầy giáo đe dọa và ép một học sinh ăn con gián. Việc này cụ thể thế nào?

Một thầy giáo ở quận Tondo (thủ đô Manila, Philippines) đã bị bắt với cáo buộc đe dọa một học sinh và ép học sinh này ăn một con gián, theo trang Asia News Network.

Lý do của việc này cũng là vấn đề lớn: Bạn học sinh bị ép ăn gián đã tình cờ nhìn thấy thầy giáo có hành động khiếm nhã với một học sinh nữ khác, theo Sở Cảnh sát Manila (MPD).

Trong một báo cáo được đưa ra vào hôm qua, 17/12, cảnh sát cho biết thầy giáo nói trên 52 tuổi, bị bắt vì cáo buộc vi phạm điều luật về bảo vệ trẻ em.

Theo phát ngôn viên của cảnh sát - ông Philipp Ines, thì thầy giáo ép bạn học sinh đã chứng kiến hành vi của mình phải ăn một con gián, rồi dọa sẽ “xử lý” bạn ấy nếu bạn tiết lộ điều mình nhìn thấy.

Bộ Giáo dục ở Philippines đã lên tiếng về vụ việc đang gây xôn xao này. Ảnh minh họa: Niño Jesus Orbeta/ Philippine Daily Inquirer.

Sự việc này được đăng rộng rãi trên nhiều trang báo ở Philippines và khiến cư dân mạng cực kỳ bức xúc. Sáng nay, 18/12, Bộ Giáo dục Philippines xác nhận họ đã nhận được báo cáo về vụ việc ngược đãi trẻ em liên quan đến thầy giáo ở Tondo. Thầy giáo này đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 12/12, tuy nhiên đến ngày 15/12 thì đã nộp tiền bảo lãnh là 120.000 peso (khoảng 54 triệu đồng) nên được tạm cho về nhà, theo trang Inquirer.

Nhưng như vậy không có nghĩa là vụ việc khép lại, mà Bộ Giáo dục Philippines thông báo vụ việc đang được điều tra, đồng thời họ hứa với người dân rằng việc sẽ được xử lý “nhanh chóng và công bằng”.