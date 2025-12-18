Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Thầy giáo ở Philippines bắt học sinh ăn con gián, Bộ Giáo dục phải điều tra

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Bộ Giáo dục Philippines đã hứa sẽ điều tra “nhanh chóng và công bằng” về vụ việc đang khiến nhiều người bất bình: Một thầy giáo đe dọa và ép một học sinh ăn con gián. Việc này cụ thể thế nào?

Một thầy giáo ở quận Tondo (thủ đô Manila, Philippines) đã bị bắt với cáo buộc đe dọa một học sinh và ép học sinh này ăn một con gián, theo trang Asia News Network.

Lý do của việc này cũng là vấn đề lớn: Bạn học sinh bị ép ăn gián đã tình cờ nhìn thấy thầy giáo có hành động khiếm nhã với một học sinh nữ khác, theo Sở Cảnh sát Manila (MPD).

Trong một báo cáo được đưa ra vào hôm qua, 17/12, cảnh sát cho biết thầy giáo nói trên 52 tuổi, bị bắt vì cáo buộc vi phạm điều luật về bảo vệ trẻ em.

Theo phát ngôn viên của cảnh sát - ông Philipp Ines, thì thầy giáo ép bạn học sinh đã chứng kiến hành vi của mình phải ăn một con gián, rồi dọa sẽ “xử lý” bạn ấy nếu bạn tiết lộ điều mình nhìn thấy.

deped.jpg
Bộ Giáo dục ở Philippines đã lên tiếng về vụ việc đang gây xôn xao này. Ảnh minh họa: Niño Jesus Orbeta/ Philippine Daily Inquirer.

Sự việc này được đăng rộng rãi trên nhiều trang báo ở Philippines và khiến cư dân mạng cực kỳ bức xúc. Sáng nay, 18/12, Bộ Giáo dục Philippines xác nhận họ đã nhận được báo cáo về vụ việc ngược đãi trẻ em liên quan đến thầy giáo ở Tondo. Thầy giáo này đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 12/12, tuy nhiên đến ngày 15/12 thì đã nộp tiền bảo lãnh là 120.000 peso (khoảng 54 triệu đồng) nên được tạm cho về nhà, theo trang Inquirer.

Nhưng như vậy không có nghĩa là vụ việc khép lại, mà Bộ Giáo dục Philippines thông báo vụ việc đang được điều tra, đồng thời họ hứa với người dân rằng việc sẽ được xử lý “nhanh chóng và công bằng”.

ft1471.jpg
Thục Hân
#ngược đãi trẻ em #thầy giáo đe dọa học sinh #bộ giáo dục philippines

Xem thêm

Cùng chuyên mục