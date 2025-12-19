Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Giới trẻ sẻ chia "nỗi đau" ngày nhận lương: Một loạt app "xếp hàng" chờ thanh toán

Dương Kiều (Tổng hợp)

HHTO - Cứ đến ngày nhận lương, một loạt ứng dụng cũng lần lượt đến hạn thanh toán khiến ai nấy dở khóc dở cười.

Ngày nhận lương thường được biết đến là ngày vui của toàn thể mọi người, nhưng chưa chắc với những ai có thói quen dùng dịch vụ trả phí. Thay vì để ăn uống, mua sắm hay dành dụm, khoản chi phí đầu tiên mà một số bạn trẻ thuộc hội nhận lương phải bỏ ra mỗi tháng chính là... "trả lương" cho Spotify Premium, YouTube Premium, ChatGPT+, Netflix...

1.jpg
Bài viết "các hóa đơn xếp hàng chờ thanh toán ngày nhận lương" gây sốt.

Cứ đến đầu tháng, những ứng dụng này lại lần lượt xếp hàng ngay ngắn để "nhận thù lao" của mình. Không kêu ca, không thúc giục, không phàn nàn, song những ứng dụng này cứ lặng lẽ trừ tiền của người dùng, và không ai có thể chối từ. Trừ khi tài khoản không còn đồng nào khiến trải nghiệm "premium" gặp gián đoạn, thanh toán app trả phí đã dần trở thành thói quen với giới trẻ, trở thành "thuốc bổ" tinh thần về âm nhạc, phim ảnh, học tập... với trải nghiệm nâng cấp hoàn toàn so với bản dùng thử miễn phí.

2.jpg
3.jpg
Giới trẻ chia sẻ trải nghiệm "trả lương" cho các app vào ngày nhận lương.

Có bạn chia sẻ: "Bị dí 3 đơn trong 1 ngày", "Trừ tiền một cái là khô người luôn"... và đó là những trải nghiệm chung của phần đông những ai có thói quen dùng app trả phí mỗi tháng. Thông thường, chi phí premium của các ứng dụng phổ biến dao động từ vài chục nghìn VND (như Spotify, YouTube Premium, Grab...) đến vài trăm nghìn VND (Netflix, ChatGPT...). Vậy nên, việc thậm chí tốn "tiền triệu" cho các ứng dụng này hoàn toàn bình thường trong giới trẻ.

spotify-vs-apple-music-vs-youtub.jpg

Mặt khác, đây là nhu cầu tiện lợi, phản ánh lối sống mới của hội GenZ trở đi trong bối cảnh hiện đại. Đi làm, kiếm tiền không còn chỉ vì kế sinh nhai, tiết kiệm mà đó còn là hành trình tận hưởng, cân bằng cuộc sống và tự tạo niềm vui cho chính bản thân.

Một số chi phí ứng dụng phổ biến mà giới trẻ "săn đón":

Spotify Premium - 65.000 VND/tháng cho cá nhân, 33.000 VND/ tháng cho HSSV

Apple Music - 65.000 VND/tháng cho cá nhân, 35.000 VND/ tháng cho HSSV

YouTube Premium - 79.000 VND/tháng cho cá nhân, 49.000 VND/ tháng cho HSSV

Netflix - 273.000 VND/tháng cho Gói cao cấp, 231.000 VND/tháng cho Gói tiêu chuẩn, 114.000 VND/tháng cho Gói cơ bản

ChatGPT Plus - 522.500 VND/tháng (bản Go - 132.000 VND/tháng)

ft1471.jpg
Dương Kiều (Tổng hợp)
#Spotify Premium #YouTube Premium #Netflix #thanh toán app #ChatGPT

Xem thêm

Cùng chuyên mục