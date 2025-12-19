Giới trẻ sẻ chia "nỗi đau" ngày nhận lương: Một loạt app "xếp hàng" chờ thanh toán

HHTO - Cứ đến ngày nhận lương, một loạt ứng dụng cũng lần lượt đến hạn thanh toán khiến ai nấy dở khóc dở cười.

Ngày nhận lương thường được biết đến là ngày vui của toàn thể mọi người, nhưng chưa chắc với những ai có thói quen dùng dịch vụ trả phí. Thay vì để ăn uống, mua sắm hay dành dụm, khoản chi phí đầu tiên mà một số bạn trẻ thuộc hội nhận lương phải bỏ ra mỗi tháng chính là... "trả lương" cho Spotify Premium, YouTube Premium, ChatGPT+, Netflix...

Bài viết "các hóa đơn xếp hàng chờ thanh toán ngày nhận lương" gây sốt.

Cứ đến đầu tháng, những ứng dụng này lại lần lượt xếp hàng ngay ngắn để "nhận thù lao" của mình. Không kêu ca, không thúc giục, không phàn nàn, song những ứng dụng này cứ lặng lẽ trừ tiền của người dùng, và không ai có thể chối từ. Trừ khi tài khoản không còn đồng nào khiến trải nghiệm "premium" gặp gián đoạn, thanh toán app trả phí đã dần trở thành thói quen với giới trẻ, trở thành "thuốc bổ" tinh thần về âm nhạc, phim ảnh, học tập... với trải nghiệm nâng cấp hoàn toàn so với bản dùng thử miễn phí.

Giới trẻ chia sẻ trải nghiệm "trả lương" cho các app vào ngày nhận lương.

Có bạn chia sẻ: "Bị dí 3 đơn trong 1 ngày", "Trừ tiền một cái là khô người luôn"... và đó là những trải nghiệm chung của phần đông những ai có thói quen dùng app trả phí mỗi tháng. Thông thường, chi phí premium của các ứng dụng phổ biến dao động từ vài chục nghìn VND (như Spotify, YouTube Premium, Grab...) đến vài trăm nghìn VND (Netflix, ChatGPT...). Vậy nên, việc thậm chí tốn "tiền triệu" cho các ứng dụng này hoàn toàn bình thường trong giới trẻ.

Mặt khác, đây là nhu cầu tiện lợi, phản ánh lối sống mới của hội GenZ trở đi trong bối cảnh hiện đại. Đi làm, kiếm tiền không còn chỉ vì kế sinh nhai, tiết kiệm mà đó còn là hành trình tận hưởng, cân bằng cuộc sống và tự tạo niềm vui cho chính bản thân.