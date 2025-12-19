Phản ứng hài hước của vợ cầu thủ Thanh Nhàn trước khoảnh khắc “khẩu hình miệng” gây sốt

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Sau trận chung kết SEA Games 33 giữa U22 Thái Lan vs U22 Việt Nam, bên cạnh niềm vui chiến thắng của người hâm mộ, một khoảnh khắc của tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Ngay sau đó, phản ứng của bà xã cầu thủ trước “khẩu hình miệng” đang lan truyền càng khiến cộng đồng mạng thích thú.

Ở phút bù giờ của trận đấu chung kết môn bóng đá Nam SEA Games 33 giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam, Thanh Nhàn có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng không thể đánh bại thủ môn đối phương. Máy quay truyền hình đã bắt trọn biểu cảm thất vọng của nam cầu thủ với "khẩu hình miệng" khá đặc biệt. Chỉ sau ít phút, hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

anh-man-hinh-2025-12-19-luc-132851.png

Không lâu sau đó, bà xã của Thanh Nhàn là Ngọc Lan đã đăng tải lại khoảnh khắc nói trên kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy hài hước. Chưa dừng lại ở đó, cô còn ghép hình biểu cảm của chồng với hình ảnh “ăn vạ" của con gái đầu lòng, khiến nhiều người bật cười vì sự đáng yêu và gần gũi của gia đình nam cầu thủ.

anh-man-hinh-2025-12-19-luc-130341.png

Dưới phần bình luận, đông đảo cư dân mạng để lại những lời nhận xét vui vẻ, cho rằng khoảnh khắc này là minh chứng cho câu nói “cha nào con nấy”. Thanh Nhàn cũng nhanh chóng góp mặt và đùa vui rằng con gái mình “không nói bậy giống ba nha con”, tạo nên không khí thoải mái, thân thiện đúng chất đời thường.

600800831-1386837076476990-6912156220001854869-n.jpg
603063311-1386836643143700-3218159890956186816-n.jpg

Cầu thủ Thanh Nhàn và bà xã Ngọc Lan kết hôn vào tháng 10/2024 sau thời gian hẹn hò kín tiếng. Đầu năm nay, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng, trở thành nguồn động viên tinh thần lớn đối với tiền đạo sinh năm 2003 trong hành trình thi đấu chuyên nghiệp. Trên mạng xã hội, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị bên gia đình, cho thấy hình ảnh một cầu thủ trẻ nhưng chững chạc và trân trọng hậu phương vững chắc phía sau sân cỏ.

coverfb.jpg
Linh Lê
Ảnh: FBNV
