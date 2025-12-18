Nữ tuyển thủ SEA Games là "fan cứng" của SOOBIN, thắng HCV khiến KINGDOM tự hào

Trong lúc SEA Games 33 đang sôi động tại Thái Lan, nữ tuyển thủ Đỗ Kỳ Duyên - đội trưởng đội Liên Quân Mobile nữ Việt Nam đang tận hưởng niềm hạnh phúc nhân đôi. Không chỉ cùng đồng đội xuất sắc giành HCV lịch sử đầu tiên cho eSports nước nhà, cô còn vỡ òa xúc động khi được SOOBIN - thần tượng lâu năm của cô công khai chúc mừng trên trang cá nhân.

SOOBIN chúc mừng tuyển thủ Kỳ Duyên đạt HCV tại SEA Games 33.

SOOBIN là nghệ sĩ mà nữ tuyển thủ Kỳ Duyên rất hâm mộ.

Ngay sau chiến thắng vang dội, Kỳ Duyên đã được SOOBIN đăng bài viết lên Threads chúc mừng, gọi cô là "công chúa nhà mình" và kèm keo bình luận dí dóm "Người đâu… ban nơ". Khoảnh khắc dễ thương khiến cho cộng đồng KINGDOM "náo loạn" vì phấn khích, đồng thời chúc mừng và tự hào vì có một bạn fan xinh đẹp, tài giỏi như vậy. Trước đó, Kỳ Duyên thường xuyên chia sẻ ảnh "đu idol" nhiệt huyết, tham dự concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai trước khi lên đường chinh phục đấu trường thể thao Đông Nam Á.

Kỳ Duyên là fan cứng của SOOBIN, từng đi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Ngày 16/12, đội nữ Việt Nam đã thể hiện sức mạnh của mình ở bộ môn Liên Quân Mobile, qua đó thắng áp đảo 4-0 trước Lào ở Chung kết Bo7, khép lại hành trình toàn thắng 13 game không một bàn thua.

Kỳ Duyên tỏa sáng ở vị trí đi rừng với màn múa Nakroth ảo diệu, sắc bén, góp phần kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Đặc biệt, khoảnh khắc Bùi Nguyễn Hoa Tranh - tuyển thủ đường trên sinh năm 2005 ngồi ung dung, tựa gối thoải mái giữa giờ thi đấu đã gây sốt khắp MXH, trở thành biểu tượng vui nhộn của "văn hóa cày game" đậm chất giới trẻ Việt Nam.