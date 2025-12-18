Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Nữ tuyển thủ SEA Games là "fan cứng" của SOOBIN, thắng HCV khiến KINGDOM tự hào

Dương Kiều (tổng hợp)

HHTO - Đỗ Kỳ Duyên - nữ tuyển thủ Liên Quân Việt Nam tham dự SEA Games 33 đã chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng ca sĩ SOOBIN.

Trong lúc SEA Games 33 đang sôi động tại Thái Lan, nữ tuyển thủ Đỗ Kỳ Duyên - đội trưởng đội Liên Quân Mobile nữ Việt Nam đang tận hưởng niềm hạnh phúc nhân đôi. Không chỉ cùng đồng đội xuất sắc giành HCV lịch sử đầu tiên cho eSports nước nhà, cô còn vỡ òa xúc động khi được SOOBIN - thần tượng lâu năm của cô công khai chúc mừng trên trang cá nhân.

600238093-1510632446658528-3195927769798813961-n.jpg
SOOBIN chúc mừng tuyển thủ Kỳ Duyên đạt HCV tại SEA Games 33.
580078186-18540832864018975-2090601564960322711-n.jpg
590399040-17921498274226731-3140.jpg
SOOBIN là nghệ sĩ mà nữ tuyển thủ Kỳ Duyên rất hâm mộ.

Ngay sau chiến thắng vang dội, Kỳ Duyên đã được SOOBIN đăng bài viết lên Threads chúc mừng, gọi cô là "công chúa nhà mình" và kèm keo bình luận dí dóm "Người đâu… ban nơ". Khoảnh khắc dễ thương khiến cho cộng đồng KINGDOM "náo loạn" vì phấn khích, đồng thời chúc mừng và tự hào vì có một bạn fan xinh đẹp, tài giỏi như vậy. Trước đó, Kỳ Duyên thường xuyên chia sẻ ảnh "đu idol" nhiệt huyết, tham dự concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai trước khi lên đường chinh phục đấu trường thể thao Đông Nam Á.

54484776014330127744204968675130.jpg
Kỳ Duyên là fan cứng của SOOBIN, từng đi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Ngày 16/12, đội nữ Việt Nam đã thể hiện sức mạnh của mình ở bộ môn Liên Quân Mobile, qua đó thắng áp đảo 4-0 trước Lào ở Chung kết Bo7, khép lại hành trình toàn thắng 13 game không một bàn thua.

Kỳ Duyên tỏa sáng ở vị trí đi rừng với màn múa Nakroth ảo diệu, sắc bén, góp phần kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Đặc biệt, khoảnh khắc Bùi Nguyễn Hoa Tranh - tuyển thủ đường trên sinh năm 2005 ngồi ung dung, tựa gối thoải mái giữa giờ thi đấu đã gây sốt khắp MXH, trở thành biểu tượng vui nhộn của "văn hóa cày game" đậm chất giới trẻ Việt Nam.

60032197011866229669353047039758.jpg
Tuyển nữ Việt Nam bộ môn Liên Quân Mobile thắng giòn giã tại SEA Games 33.
ft1471.jpg
Dương Kiều (tổng hợp)
#SEA Games 33 #SEA Games #Liên Quân #Liên Quân Việt Nam #Đỗ Kỳ Duyên #SOOBIN

Xem thêm

Cùng chuyên mục