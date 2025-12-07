Muôn kiểu dùng Zalo của ông bà: Khi thì hài hước, lúc lại khiến rơi nước mắt

HHTO - Zalo với giao diện dễ dùng, trở thành kênh trò chuyện của gia đình, nơi ông bà bày tỏ tình cảm với con cháu theo cách rất riêng.

Vượt qua khoảng cách của thế hệ và lối sống, ông bà vẫn có vô vàn cách để gần gũi hơn với con cháu. Chẳng hạn như gần đây, những bài viết chia sẻ cách sử dụng ứng dụng Zalo của ông bà từ nhiều bạn trẻ đang nhận được sự chú ý đông đảo. Đôi khi đó là khoảnh khắc hài hước, nhưng không ít những lần gây xúc động, ông bà vẫn có phương thức rất riêng bảy tỏ tình cảm và tâm tư của mình.

Một bạn trẻ chia sẻ trải nghiệm tạo tài khoản Zalo cho bà nội, nhận tương tác khủng. Nguồn: @fthao_205

Đối mặt với công nghệ, ông bà lại chẳng hề ngại ngần. Thông qua ứng dụng trò chuyện Zalo, con cháu phải bật cười trước những hành động dễ thương của ông bà, dù đó chỉ là việc chưa biết gõ chữ, nhắn tin ra sao.

Bà nội chưa biết nhắn tin, chỉ gọi điện nhưng vẫn khiến cháu vui cả ngày. Nguồn: @fthao_205

Thế nhưng khi đã thành thạo hơn, ông bà lại có cách thể hiện cảm xúc, quan tâm con cháu vô cùng gần gũi. Những thao tác tưởng như bình thường hằng ngày của giới trẻ như nhắn tin, gửi nhãn dán, emoji... giờ trở nên đặc biệt. Để rút ngắn khoảng cách với "tụi nhỏ", ông bà sẵn sàng tìm tòi, học hỏi dù rằng công nghệ phức tạp đến đâu.

Bà đã có thể ghi âm, nhưng chưa nhắn cháu thường xuyên lắm. Tin nhắn của "cháu iu" cũng làm dân mạng mủi lòng, muốn đi nhắn tin cho ông bà ngay. Nguồn: @emawng4s1

Ông nội đọc hết, chỉ là chưa quen nhắn trả lời thôi. Nguồn: @a_golden_ant

Bà nội "xì-tin dâu" với hàng loạt nhãn dán cho cháu. Nguồn: @unihha_

Đang nói chuyện Zalo, sẵn tặng cháu tấm ảnh "cute hột me" của ngoại. Nguồn: @l2tan52hz

Song, ông bà đôi khi cũng mang đến nhiều cảm xúc chứ không chỉ là phút giây vui cười. Zalo giờ đây trở thành kênh mới để trao gửi yêu thương, từ dặn dò ăn uống, học tập đến san sẻ khi vui buồn. Khung tin nhắn vẫn còn mãi, giống như tình cảm giữa hai thế hệ dành cho nhau vẫn luôn được nhớ đến lâu dài về sau.

Bà quan tâm cháu mọi lúc. Nguồn: @_hyn.x8

Những lời chúc mừng được trao đi. Nguồn: @azukimiyano

Có thể bà đã đi xa, nhưng tình cảm và nỗi nhớ vẫn luôn còn qua khung chat. Nguồn: @yvy.nle

Một bạn trẻ vẫn lưu giữ khung chat cùng bà dù số điện thoại đã đổi chủ. Nguồn: @wlexi._.16

Thêm một kênh trò chuyện, thêm một cách để lưu giữ yêu thương. Nguồn: @f4iryess_hmy