Muôn kiểu dùng Zalo của ông bà: Khi thì hài hước, lúc lại khiến rơi nước mắt

Dương Kiều (tổng hợp)

HHTO - Zalo với giao diện dễ dùng, trở thành kênh trò chuyện của gia đình, nơi ông bà bày tỏ tình cảm với con cháu theo cách rất riêng.

Vượt qua khoảng cách của thế hệ và lối sống, ông bà vẫn có vô vàn cách để gần gũi hơn với con cháu. Chẳng hạn như gần đây, những bài viết chia sẻ cách sử dụng ứng dụng Zalo của ông bà từ nhiều bạn trẻ đang nhận được sự chú ý đông đảo. Đôi khi đó là khoảnh khắc hài hước, nhưng không ít những lần gây xúc động, ông bà vẫn có phương thức rất riêng bảy tỏ tình cảm và tâm tư của mình.

img-2312.jpg
Một bạn trẻ chia sẻ trải nghiệm tạo tài khoản Zalo cho bà nội, nhận tương tác khủng. Nguồn: @fthao_205

Đối mặt với công nghệ, ông bà lại chẳng hề ngại ngần. Thông qua ứng dụng trò chuyện Zalo, con cháu phải bật cười trước những hành động dễ thương của ông bà, dù đó chỉ là việc chưa biết gõ chữ, nhắn tin ra sao.

img-2313.jpg
img-2314.jpg
Bà nội chưa biết nhắn tin, chỉ gọi điện nhưng vẫn khiến cháu vui cả ngày. Nguồn: @fthao_205

Thế nhưng khi đã thành thạo hơn, ông bà lại có cách thể hiện cảm xúc, quan tâm con cháu vô cùng gần gũi. Những thao tác tưởng như bình thường hằng ngày của giới trẻ như nhắn tin, gửi nhãn dán, emoji... giờ trở nên đặc biệt. Để rút ngắn khoảng cách với "tụi nhỏ", ông bà sẵn sàng tìm tòi, học hỏi dù rằng công nghệ phức tạp đến đâu.

img-2316.jpg
Bà đã có thể ghi âm, nhưng chưa nhắn cháu thường xuyên lắm. Tin nhắn của "cháu iu" cũng làm dân mạng mủi lòng, muốn đi nhắn tin cho ông bà ngay. Nguồn: @emawng4s1
img-2317.jpg
Ông nội đọc hết, chỉ là chưa quen nhắn trả lời thôi. Nguồn: @a_golden_ant
img-2325.jpg
Bà nội "xì-tin dâu" với hàng loạt nhãn dán cho cháu. Nguồn: @unihha_
img-2318.jpg
Đang nói chuyện Zalo, sẵn tặng cháu tấm ảnh "cute hột me" của ngoại. Nguồn: @l2tan52hz

Song, ông bà đôi khi cũng mang đến nhiều cảm xúc chứ không chỉ là phút giây vui cười. Zalo giờ đây trở thành kênh mới để trao gửi yêu thương, từ dặn dò ăn uống, học tập đến san sẻ khi vui buồn. Khung tin nhắn vẫn còn mãi, giống như tình cảm giữa hai thế hệ dành cho nhau vẫn luôn được nhớ đến lâu dài về sau.

img-2320.jpg
Bà quan tâm cháu mọi lúc. Nguồn: @_hyn.x8
img-2321.jpg
Những lời chúc mừng được trao đi. Nguồn: @azukimiyano
img-2319.jpg
Có thể bà đã đi xa, nhưng tình cảm và nỗi nhớ vẫn luôn còn qua khung chat. Nguồn: @yvy.nle
img-2322.jpg
Một bạn trẻ vẫn lưu giữ khung chat cùng bà dù số điện thoại đã đổi chủ. Nguồn: @wlexi._.16
img-2324.jpg
Thêm một kênh trò chuyện, thêm một cách để lưu giữ yêu thương. Nguồn: @f4iryess_hmy
img-2323.jpg
Ông bà sử dụng Zalo dễ thương như thế này đây. Nguồn: @kjls_tgh
589226276-889615730296790-8916272800713803427-n.jpg
Dương Kiều (tổng hợp)
#Zalo #ông bà sử dụng Zalo #trào lưu Threads

