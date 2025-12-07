Muôn kiểu dùng Zalo của ông bà: Khi thì hài hước, lúc lại khiến rơi nước mắt

Vượt qua khoảng cách của thế hệ và lối sống, ông bà vẫn có vô vàn cách để gần gũi hơn với con cháu. Chẳng hạn như gần đây, những bài viết chia sẻ cách sử dụng ứng dụng Zalo của ông bà từ nhiều bạn trẻ đang nhận được sự chú ý đông đảo. Đôi khi đó là khoảnh khắc hài hước, nhưng không ít những lần gây xúc động, ông bà vẫn có phương thức rất riêng bảy tỏ tình cảm và tâm tư của mình.
Đối mặt với công nghệ, ông bà lại chẳng hề ngại ngần. Thông qua ứng dụng trò chuyện Zalo, con cháu phải bật cười trước những hành động dễ thương của ông bà, dù đó chỉ là việc chưa biết gõ chữ, nhắn tin ra sao.
Thế nhưng khi đã thành thạo hơn, ông bà lại có cách thể hiện cảm xúc, quan tâm con cháu vô cùng gần gũi. Những thao tác tưởng như bình thường hằng ngày của giới trẻ như nhắn tin, gửi nhãn dán, emoji... giờ trở nên đặc biệt. Để rút ngắn khoảng cách với "tụi nhỏ", ông bà sẵn sàng tìm tòi, học hỏi dù rằng công nghệ phức tạp đến đâu.
Song, ông bà đôi khi cũng mang đến nhiều cảm xúc chứ không chỉ là phút giây vui cười. Zalo giờ đây trở thành kênh mới để trao gửi yêu thương, từ dặn dò ăn uống, học tập đến san sẻ khi vui buồn. Khung tin nhắn vẫn còn mãi, giống như tình cảm giữa hai thế hệ dành cho nhau vẫn luôn được nhớ đến lâu dài về sau.