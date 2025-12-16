Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

"Thiên thần điền kinh" Việt Nam gây sốt SEA Games 33, được báo quốc tế khen ngợi

Dương Kiều (tổng hợp)

HHTO - VĐV Nguyễn Khánh Linh của đội tuyển điền kinh Việt Nam gây chú ý tại SEA Games 33, được báo chí Thái Lan dành lời khen ngợi.

Tham gia đội tuyển điền kinh của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, Nguyễn Khánh Linh bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên truyền thông Thái Lan. Nhiều tờ báo lớn nước chủ nhà đồng loạt dành bài viết khen ngợi cô cả về tài năng lẫn nhan sắc.

nguye-n-kha-nh-linh-1765788083-2.jpg
Báo chí Thái Lan đăng bài về Nguyễn Khánh Linh. Ảnh: Sanook

Cụ thể theo tờ Kapook, Nguyễn Khánh Linh nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội xứ chùa vàng ngay sau ngày thi đấu. Trang tin gọi cô là "thiên thần điền kinh" của Việt Nam nhờ ngoại hình thu hút cùng phong thái tự tin khi tham gia thi đấu. Thêm vào đó, trang Daily News mô tả Nguyễn Khánh Linh là "VĐV dễ thương đến tan chảy", còn Manager Online gọi cô là "ngôi sao đang lên của Việt Nam" sau khi cô giành được HCB tại nội dung thi chạy 1.500m nữ. Dần dà, các cuộc thảo luận về cô trên mạng xã hội và diễn đàn xuất hiện dày đặc, trong đó phần đông bày tỏ sự bất ngờ với nữ vận động viên của Việt Nam.

nguyen-khanh-linh-dien-kinh-sea.jpg
Nguyễn Khánh Linh thắng HCB tại SEA Games 33. Ảnh: Tuổi Trẻ

Tại SEA Games 33, Nguyễn Khánh Linh tham gia nội dung chạy 1500m nữ, cũng là môn sở trường của cô. Trong lần đầu tiên góp mặt tại đại hội thể thao Đông Nam Á, nữ VĐV 19 tuổi đã xuất sắc giành HCB với thành tích 4 phút 29 giây 76, chỉ xếp sau đồng hương Bùi Thị Ngân và cũng là chủ nhân tấm HCV. Màn trình diễn ấn tượng của hai chị em đã góp phần giúp điền kinh Việt Nam thâu tóm cú đúp vàng - bạc ở nội dung này.

nguyen-khanh-linh-dien-kinh-seas.jpg
Khoảnh khắc trên đường đua của Nguyễn Khánh Linh và Bùi Thị Ngân. Ảnh: Tuổi Trẻ

Sinh năm 2006 tại Hà Nam (nay thuộc Ninh Bình), Nguyễn Khánh Linh từng theo học trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng. Sớm sở hữu chiều cao vượt trội, cô tham gia đội tuyển điền kinh quốc gia Việt Nam và được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất. Ngoài tài năng được công nhận, cô còn gây chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp, tỏa sáng mỗi lần xuất hiện tại các giải đấu. Hiện tại, Nguyễn Khánh Linh được kỳ vọng sẽ là gương mặt sáng giá của làng điền kinh Việt Nam, tiếp nối các đàn chị như Nguyễn Thị Oanh hay Bùi Thị Ngân.

klpng-1765606477553.jpg
bao-thai-lan-phat-sot-vi-ve-dep.jpg
Nhan sắc đời thường của Nguyễn Khánh Linh.
ft1471.jpg
Dương Kiều (tổng hợp)
#SEA Games 33 #SEA Games #Nguyễn Khánh Linh #điền kinh #huy chương bạc

