Hà Nội sắp tăng nhiệt mạnh khi nắng trở lại, nhiệt độ cao nhất lên bao nhiêu?

HHTO - Không khí lạnh suy yếu nhanh chóng khiến Hà Nội không rét mấy. Dự báo nắng sẽ sớm trở lại và nhiệt độ lại tăng, thậm chí tăng nhanh. Dự báo Hà Nội sẽ tăng nhiệt đến mức nào, nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu và vào ngày nào?

Một lần nữa, không khí lạnh tăng cường lại theo kiểu “có cũng như không” vì rất yếu. Ảnh hưởng của nó chỉ thể hiện rõ nhất ở việc một vài nơi tại Hà Nội có mưa nhỏ đến rất nhỏ vào sáng sớm nay, 17/12, còn lại chủ yếu là trời nhiều mây.

Và cũng như nhiều lần khác trong thời gian gần đây - mỗi kiểu thời tiết chỉ duy trì trong một ngày, lần này có lẽ trạng thái ngày nhiều mây cũng chỉ duy trì trong hôm nay. Gió mùa Đông Bắc yếu ớt không làm giảm nhiệt, chiều nay nhiệt độ Hà Nội vẫn ở mức 23 - 24oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Sang đến ngày mai dự báo lại có nắng rồi.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 17/12. Ảnh: ZoomEarth, OpenStreetMap, ICON.

Mà vì có nắng nên ngày mai Hà Nội tăng nhiệt, buổi sáng sớm có thể rét hơn cùng thời điểm hôm nay một chút nhưng đến chiều dự báo nhiệt độ lên tới 25 - 26oC, chỉ là mức mát chứ không lạnh.

Dự báo ngày 19/12 (thứ Sáu tới) còn nắng to hơn. Có khả năng ngày 19/12 và/ hoặc 20/12, Hà Nội sẽ ấm nhất - hoặc nóng, tùy theo cảm nhận của từng người - trong những ngày tăng nhiệt này, với nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới 29oC vào buổi chiều.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 20/12 (thứ Bảy tới). Ảnh: Ventusky, ICON.

Nhiệt độ trưa và chiều tăng mạnh như vậy nhưng sáng sớm và đêm trời vẫn ẩm, nhiệt độ có thể vẫn dưới hoặc xấp xỉ 20oC. Như vậy, từ giờ đến cuối tuần, người dân nên chọn trang phục linh hoạt theo thời tiết: Sáng có áo khoác, đến trưa và chiều mặc nhẹ và thoáng, ra ngoài nên che mũi, miệng, trong ngày nên uống nhiều nước ấm; có lẽ cũng chỉ cần lưu ý đến thế thôi.