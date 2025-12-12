Không khí lạnh mạnh sắp về đến miền Bắc, Hà Nội sẽ mưa và rét mấy ngày?

HHTO - Miền Bắc chuẩn bị trải qua những kiểu thời tiết khác nhau: Sẽ có mưa, sẽ có gió, và rồi sẽ rét khô. Ở Hà Nội dự báo sẽ có mưa từ khi nào, kéo dài đến bao giờ và rét trong mấy ngày?

Từ đêm qua đến trưa nay, 12/12, một số tỉnh thành ở miền Bắc như Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai… đã có mưa, chủ yếu là mưa nhỏ đến mưa vừa, theo ứng dụng Vrain.

Trong khi đó, bộ phận không khí lạnh mạnh vẫn đang di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam, dự báo sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc từ sáng sớm mai.

Và các mô hình dự báo đều đã thống nhất rằng miền Bắc sẽ có mưa diện rộng từ đêm nay hoặc rạng sáng mai.

Hà Nội cũng có mưa, chủ yếu là mưa nhỏ đến vừa, dự báo bắt đầu từ đêm nay và kéo dài đến tối mai. Mưa có thể ngớt từ tối mai hoặc nhiều nhất là sang đến rạng sáng 14/12 (Chủ Nhật tới). Như vậy, nếu nói về mưa đáng kể (tức là không tính những lúc mưa lất phất trên phạm vi hẹp) thì ở Hà Nội mưa kéo dài khoảng một ngày.

Dự báo mưa diện rộng ở miền Bắc vào chiều mai, 13/12 (những vùng màu xanh là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Trong ngày mai, 13/12, có khả năng là buổi chiều đến chiều tối, gió mùa Đông Bắc mạnh cũng về đến Hà Nội. Tất nhiên gió Đông Bắc khi mới về thì mạnh được một lúc và cũng ở mức vừa phải, chứ không kiểu mạnh đến như bão.

Khi gió mùa về là nhiệt độ cũng bắt đầu giảm nhanh, từ khoảng chiều mai nhiệt độ ở Hà Nội có thể giảm đều đặn theo giờ. Vì vậy, người dân nếu ra ngoài trong ngày mai cần mang đồ che mưa và có áo ấm, nhất là nếu ở bên ngoài từ chiều đến tối.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, Hà Nội sẽ rét vào ngày 14/12, dự báo nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày khoảng 17 - 18oC, nhiệt độ thấp nhất lúc sáng sớm là 14 - 15oC.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm 14/12, ngày rét nhất trong đợt không khí lạnh tới đây. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Hà Nội rét như vậy được… một ngày 14/12, sang ngày 15/12 sẽ lại có nắng và ấm lên.