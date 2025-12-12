Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Không khí lạnh mạnh sắp về đến miền Bắc, Hà Nội sẽ mưa và rét mấy ngày?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Miền Bắc chuẩn bị trải qua những kiểu thời tiết khác nhau: Sẽ có mưa, sẽ có gió, và rồi sẽ rét khô. Ở Hà Nội dự báo sẽ có mưa từ khi nào, kéo dài đến bao giờ và rét trong mấy ngày?

Từ đêm qua đến trưa nay, 12/12, một số tỉnh thành ở miền Bắc như Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai… đã có mưa, chủ yếu là mưa nhỏ đến mưa vừa, theo ứng dụng Vrain.

Trong khi đó, bộ phận không khí lạnh mạnh vẫn đang di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam, dự báo sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc từ sáng sớm mai.

Và các mô hình dự báo đều đã thống nhất rằng miền Bắc sẽ có mưa diện rộng từ đêm nay hoặc rạng sáng mai.

Hà Nội cũng có mưa, chủ yếu là mưa nhỏ đến vừa, dự báo bắt đầu từ đêm nay và kéo dài đến tối mai. Mưa có thể ngớt từ tối mai hoặc nhiều nhất là sang đến rạng sáng 14/12 (Chủ Nhật tới). Như vậy, nếu nói về mưa đáng kể (tức là không tính những lúc mưa lất phất trên phạm vi hẹp) thì ở Hà Nội mưa kéo dài khoảng một ngày.

rain-dec13-pm.jpg
Dự báo mưa diện rộng ở miền Bắc vào chiều mai, 13/12 (những vùng màu xanh là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Trong ngày mai, 13/12, có khả năng là buổi chiều đến chiều tối, gió mùa Đông Bắc mạnh cũng về đến Hà Nội. Tất nhiên gió Đông Bắc khi mới về thì mạnh được một lúc và cũng ở mức vừa phải, chứ không kiểu mạnh đến như bão.

Khi gió mùa về là nhiệt độ cũng bắt đầu giảm nhanh, từ khoảng chiều mai nhiệt độ ở Hà Nội có thể giảm đều đặn theo giờ. Vì vậy, người dân nếu ra ngoài trong ngày mai cần mang đồ che mưa và có áo ấm, nhất là nếu ở bên ngoài từ chiều đến tối.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, Hà Nội sẽ rét vào ngày 14/12, dự báo nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày khoảng 17 - 18oC, nhiệt độ thấp nhất lúc sáng sớm là 14 - 15oC.

temp-dec14-0600.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm 14/12, ngày rét nhất trong đợt không khí lạnh tới đây. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Hà Nội rét như vậy được… một ngày 14/12, sang ngày 15/12 sẽ lại có nắng và ấm lên.

ft1471.jpg
Thục Hân
#thời tiết miền bắc #thời tiết hà nội #nhiệt độ hà nội #gió mùa đông bắc #không khí lạnh hà nội #không khí lạnh mạnh #bao giờ hà nội lạnh #bao giờ hà nội mưa #hà nội rét bao nhiêu độ #miền bắc mưa lạnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục