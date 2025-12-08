Miền Bắc sắp mưa ẩm và giảm nhiệt, dự báo hôm nào Hà Nội mưa nhiều nhất?

HHTO - Những ngày mưa ẩm sắp bắt đầu ở nhiều nơi tại miền Bắc, bao gồm Hà Nội. Trời sẽ ẩm cả ngày, nhiệt độ giảm vì không có nắng. Dự báo Hà Nội còn có ngày mưa khá nhiều, sẽ là vào hôm nào?

Hà Nội sẽ có 3 ngày đầu tuần với thời tiết tương tự nhau: Các buổi sáng, tối lạnh nhẹ và ẩm; còn ban ngày có nắng và ấm, như đã đề cập trong bản tin trước.

Trong 3 ngày này, cả nhiệt và ẩm đều có sự chênh lệch lớn trong ngày. Buổi tối và sáng sớm rất ẩm, có cảm giác hơi nồm, trời nhiều sương mù, còn trưa và chiều giảm ẩm, rất khô ráo.

Nhiệt độ Hà Nội chiều nay, 8/12, vẫn lên mức 25 - 27oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời) và 2 ngày tới cũng tương tự. Trong mấy ngày này, người dân chỉ cần lưu ý mặc ấm một chút nếu ra ngoài sớm hoặc muộn, che mũi, miệng vì trong điều kiện trời ẩm, sương mù thì mức độ ô nhiễm dễ lên cao.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 8/12. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Sau 3 ngày đầu tuần, dự báo Hà Nội sẽ bước vào những ngày mưa ẩm, tức là bắt đầu từ khoảng tối ngày 11/12 (thời điểm có thể xê dịch một chút).

Mưa ẩm lúc này chủ yếu là mưa nhỏ, gián đoạn, lượng mưa không nhiều. Cho đến khoảng 13/12 thì Hà Nội sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh. Và đây cũng là ngày dự báo Hà Nội có thể có mưa to, mưa nhiều nhất.

Sau ngày mưa nhiều đó thì nhiệt độ Hà Nội giảm mạnh, trời chuyển rét cả ngày lẫn đêm, nhiệt độ cả ngày không vượt 20oC, có thể rét đậm, tức là nhiệt độ trung bình ngày dưới 15oC. Tuy nhiên rét không kéo dài.

Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 13/12 (những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong khoảng 3 giờ). Ảnh: Ventusky, ICON.

Như vậy, trong tuần này có lẽ người dân cần rất linh hoạt về trang phục khi mà trời lúc có nắng ấm, lúc lại mưa ẩm, rồi lúc lại rét sâu.

