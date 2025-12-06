Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh: Hà Nội mưa rét, nhiệt độ giảm bao nhiêu?

HHTO - Khác với mức độ “nhẹ nhàng” như hiện tại, đợt không khí lạnh sắp về miền Bắc sẽ khá mạnh, khiến nhiệt độ ở nhiều tỉnh thành giảm đáng kể. Dự báo Hà Nội sẽ rét cả ngày lẫn đêm, lại còn có mưa. Vậy đợt gió mùa Đông Bắc mạnh đó có thể ảnh hưởng đến miền Bắc từ ngày nào và nhiệt độ ở Hà Nội giảm ra sao?

Không khí lạnh ở miền Bắc hiện tại thật là “có cũng như không”, vì cứ tăng cường, rồi suy yếu luôn, rồi lại tăng cường. Mức độ thì nhẹ nên nhiệt độ nói chung ở miền Bắc không giảm rõ rệt, trời chỉ rét một chút vào buổi sáng sớm.

Nếu hình dung cường độ của không khí lạnh trong mấy ngày nay là cứ lên rồi xuống thì hôm nay nó đang xuống. Chiều nay, 6/12, nhiệt độ Hà Nội ở mức 23 - 24oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), chỉ là mát.

Nhưng dự báo sáng mai nó lại lên, tức là lại có không khí lạnh tăng cường, nhưng yếu, nên nhiệt độ Hà Nội ngày mai có khả năng cũng không khác gì hôm nay, chỉ có thể có mưa lất phất hoặc mưa nhỏ, phạm vi hẹp, như kiểu “quá mù ra mưa”.

Để rồi không khí lạnh lại suy yếu luôn trong ngày mai, thực sự là “hời hợt” thế này thì coi như không có (không khí lạnh) cũng được!

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 6/12. Ngày mai dự báo cũng không khác. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Theo các mô hình dự báo hiện tại, đến khoảng 11 - 12/12, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh khá mạnh - ít nhất là mạnh hơn đáng kể so với đợt hiện tại.

Vì vậy, từ khoảng 12 - 14/12 (trong khoảng này chứ không phải tất cả những ngày này), Hà Nội có thể giảm nhiệt sâu, buổi sáng sớm có khả năng xuống mức 11 - 12oC, là mức rét hại. Mà dự báo là đợt không khí lạnh đó còn gây mưa, nên Hà Nội sẽ vừa mưa vừa rét.

Dự báo nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 14/12 (Chủ Nhật tới). Ảnh: Ventusky, ECMWF.

Từ nay đến lúc đó có thể còn thay đổi, nhưng dự báo của các mô hình hiện tại khá thống nhất là như vậy. Có lẽ “mùa Đông thực sự” sắp đến thật và người dân có thể lại dùng đến những chiếc áo khoác dày và khăn len rồi.