Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh: Hà Nội mưa rét, nhiệt độ giảm bao nhiêu?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Khác với mức độ “nhẹ nhàng” như hiện tại, đợt không khí lạnh sắp về miền Bắc sẽ khá mạnh, khiến nhiệt độ ở nhiều tỉnh thành giảm đáng kể. Dự báo Hà Nội sẽ rét cả ngày lẫn đêm, lại còn có mưa. Vậy đợt gió mùa Đông Bắc mạnh đó có thể ảnh hưởng đến miền Bắc từ ngày nào và nhiệt độ ở Hà Nội giảm ra sao?

Không khí lạnh ở miền Bắc hiện tại thật là “có cũng như không”, vì cứ tăng cường, rồi suy yếu luôn, rồi lại tăng cường. Mức độ thì nhẹ nên nhiệt độ nói chung ở miền Bắc không giảm rõ rệt, trời chỉ rét một chút vào buổi sáng sớm.

Nếu hình dung cường độ của không khí lạnh trong mấy ngày nay là cứ lên rồi xuống thì hôm nay nó đang xuống. Chiều nay, 6/12, nhiệt độ Hà Nội ở mức 23 - 24oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), chỉ là mát.

Nhưng dự báo sáng mai nó lại lên, tức là lại có không khí lạnh tăng cường, nhưng yếu, nên nhiệt độ Hà Nội ngày mai có khả năng cũng không khác gì hôm nay, chỉ có thể có mưa lất phất hoặc mưa nhỏ, phạm vi hẹp, như kiểu “quá mù ra mưa”.

Để rồi không khí lạnh lại suy yếu luôn trong ngày mai, thực sự là “hời hợt” thế này thì coi như không có (không khí lạnh) cũng được!

temp-dec6-7-1400.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 6/12. Ngày mai dự báo cũng không khác. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Theo các mô hình dự báo hiện tại, đến khoảng 11 - 12/12, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh khá mạnh - ít nhất là mạnh hơn đáng kể so với đợt hiện tại.

Vì vậy, từ khoảng 12 - 14/12 (trong khoảng này chứ không phải tất cả những ngày này), Hà Nội có thể giảm nhiệt sâu, buổi sáng sớm có khả năng xuống mức 11 - 12oC, là mức rét hại. Mà dự báo là đợt không khí lạnh đó còn gây mưa, nên Hà Nội sẽ vừa mưa vừa rét.

temp-dec14-0700.jpg
Dự báo nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 14/12 (Chủ Nhật tới). Ảnh: Ventusky, ECMWF.

Từ nay đến lúc đó có thể còn thay đổi, nhưng dự báo của các mô hình hiện tại khá thống nhất là như vậy. Có lẽ “mùa Đông thực sự” sắp đến thật và người dân có thể lại dùng đến những chiếc áo khoác dày và khăn len rồi.

ft1470.jpg
Thục Hân
#thời tiết miền bắc #thời tiết hà nội #nhiệt độ hà nội #không khí lạnh hà nội #không khí lạnh mạnh #gió mùa đông bắc #bao giờ hà nội vào đông #bao giờ hà nội rét

Xem thêm

Cùng chuyên mục