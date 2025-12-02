Thông tin cơn bão Chim Én sẽ vào Biển Đông thành bão số 16: Thực hư ra sao?

HHTO - Trong khi bão số 15 Koto suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đã có những thông tin trên mạng xã hội về cơn bão số 16 Nokaen (Chim Én). Những thông tin đó có cơ sở không, và có chắc chắn là Biển Đông sẽ có bão số 16 trong năm nay?

Sáng nay, 2/12, tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) suy yếu từ bão số 15 Koto đang ở khu vực Giữa Biển Đông, dự báo sẽ tiếp tục suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Và hiện tại trên mạng xã hội đã có những thông tin về cơn bão số 16 mang tên Chim Én.

Thực hư thông tin này thế nào?

Đúng là hiện tại có một vùng áp thấp hiện đang ở ngoài Vùng Trách nhiệm của Philippines (PAR), khả năng cao sẽ phát triển thành bão trong vòng 24 giờ tới, theo cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) vào sáng nay, 2/12, thông tin được đăng trên trang của Hãng Thông tấn Philippines (PNA).

Vùng áp thấp mà PAGASA đang theo dõi. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Chuyên gia của PAGASA cũng nói, khi vùng áp thấp này mạnh lên thành ATNĐ hoặc bão và vào PAR thì nó sẽ được đặt tên là Wilma, dự báo có đổ bộ Philippines.

Còn hiện Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ mới ghi ký hiệu nó là 93W. Nếu 93W thành bão, dự kiến nó sẽ có tên quốc tế là bão Nokaen (Chim Én). Và nếu như vậy thì mùa bão năm nay đúng là có nhiều cơn bão mang tên các loài chim: Mòng Biển, Phượng Hoàng, Chim Én.

Nhiều mô hình dự báo hiện tại cho rằng 93W sẽ đổ bộ Philippines, sau đó đi vào Biển Đông. Trong trường hợp 93W là bão và đi vào Biển Đông (dự báo hiện tại là khoảng ngày 9/12) thì nó sẽ là cơn bão số 16 theo cách gọi của nước ta.

Dự báo của GFS (Mô hình Dự báo Toàn cầu của Mỹ) cho ngày 9/12 là vùng áp thấp thành bão ở Biển Đông. Ảnh: Ventusky, GFS.

Như vậy, thông tin về bão Nokaen là có cơ sở. Tuy nhiên, việc nó có trở thành cơn bão số 16 hay không thì chưa chắc chắn, vì hiện có mô hình cho rằng nó sẽ là bão trên Biển Đông, có mô hình lại cho rằng nó chỉ là ATNĐ.

Dù sao, việc dự báo ATNĐ/ bão trước một tuần là khá xa, độ chắc chắn không cao, nên trong những ngày tới, người dân lưu ý theo dõi bản tin từ các nguồn chính thống và các cơ quan chức năng địa phương để có thông tin cụ thể hơn.