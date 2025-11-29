Không khí lạnh sắp suy yếu, bao giờ Hà Nội hết hanh khô và liệu có mưa không?

HHTO - Kiểu thời tiết sáng lạnh buốt, trưa ấm nóng, trời hanh khô ở Hà Nội sẽ kéo dài đến bao giờ? Dự báo không khí lạnh suy yếu từ hôm nào và khi trời đỡ hanh khô, tăng nhiệt và tăng ẩm thì Hà Nội có mưa không?

Ở Hà Nội vẫn đang có nắng rực rỡ trong ngày, nói chung để chụp ảnh, phơi đồ hoặc trẻ em chạy chơi bên ngoài thì rất thích. Tuy nhiên, đã không ít người bị nhức đầu, mệt mỏi, nẻ da vì trời rất hanh khô (đã hanh khô khá lâu) và nhiệt độ “sáng kiểu như mùa Đông, trưa gần như mùa Hè” thế này.

Sáng sớm nay, 29/11, Hà Nội vẫn rét buốt, nhiệt độ chỉ khoảng 11oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Đến trưa và chiều lại có thể là 24 - 26oC, trời vẫn khô hanh, căn bản không khác mấy so với hôm qua.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm mai, 30/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nhưng những ngày đỉnh điểm khô hanh có lẽ đã qua rồi, và trạng thái khô đến nứt nẻ cũng sắp qua. Vì chiều nay, dự báo Hà Nội đã tăng ẩm một chút so với cùng thời điểm hôm qua, và ngày mai lại tăng một chút nữa. Nhưng do nhiệt độ vẫn tương tự và nắng cũng gần như không khác gì nên chưa tạo ra cảm nhận rõ ràng.

Dự báo đợt không khí lạnh hiện tại sẽ suy yếu từ ngày mai, 30/11, nên từ 1/12, Hà Nội tăng nhiệt và tăng ẩm. Trong ít nhất là 2 ngày đầu tháng 12 (thứ Hai, thứ Ba tới), nhiệt độ cảm nhận vào buổi sáng sẽ lên đến 16 - 18oC, đỡ lạnh hẳn, còn trưa và chiều lên đến 26 - 28oC.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 1/12: Hà Nội tăng nhiệt đáng kể. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Cùng với đó là tăng ẩm, trong ngày 1 - 2/12, ở Hà Nội trưa và chiều không còn hanh khô, sáng và tối thậm chí có thể có cảm giác nồm. Dự báo trong 2 ngày đó, miền Bắc có mưa rải rác, chủ yếu là mưa nhỏ, phạm vi hẹp, không đáng kể. Tại Hà Nội khi trời ẩm hơn, nhiều sương sớm thì có thể “quá mù ra mưa” chứ căn bản là không mưa, người dân ra ngoài sớm nếu có áo khoác chống thấm nước là tốt nhất.

Sau đó dự báo sẽ tiếp tục có không khí lạnh về miền Bắc nhưng có thể không gây hanh khô đến như hiện tại.