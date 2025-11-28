Bao giờ Hà Nội hết rét buốt vào sáng sớm và nhiệt độ sẽ tăng đến mức nào?

HHTO - Hà Nội đang có sự chênh lệch nhiệt độ lớn trong ngày nên rất rét vào buổi sáng sớm nhưng lại rất ấm vào buổi trưa và chiều. Nhiều người nói rằng thời tiết này rất “độc”, dễ ốm. Vậy khi nào Hà Nội mới đỡ rét buốt vào buổi sáng như hiện tại và nhiệt độ có thể tăng bao nhiêu?

Theo dự báo thì sáng nay và sáng mai là những thời điểm Hà Nội rét nhất trong đợt không khí lạnh này.

Thật vậy, sáng sớm nay, 28/11, nhiệt độ Hà Nội chỉ khoảng 11oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Nhưng đến trưa và chiều nay, nhiệt độ lại lên mức 24 - 25oC, thậm chí có thể hơn một chút. Trời vẫn hanh khô.

Trạng thái thời tiết này khiến nhiều người mệt mỏi, nhức đầu, viêm mũi họng, ho…, nên các bà, các mẹ hay nói là “thời tiết này “độc” lắm, dễ ốm”.

Dự báo ngày mai, nhiệt độ ở Hà Nội gần như chẳng khác gì hôm nay, có khi buổi sáng còn rét hơn hôm nay một chút.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm mai, 29/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Vậy đến khi nào Hà Nội mới đỡ rét buốt vào các buổi sáng sớm (và đêm)?

Sáng nay và sáng mai là rét nhất đợt này rồi, tức là từ sáng 30/11 (Chủ Nhật tới) sẽ đỡ rét hơn. Nhưng nhiệt độ hôm 30/11 mới tăng 1 - 2oC thôi (nhiệt độ sáng sớm).

Từ 1/12, nhiệt độ sáng sớm ở Hà Nội tăng rõ rệt hơn, có thể lên mức 15 - 17oC hoặc hơn nữa và còn tăng trong ngày 2/12, thoát ngưỡng nhiệt độ rét đậm, rét hại.

Các mô hình hiện tại chưa thống nhất trong dự báo về thời tiết Hà Nội đầu tháng 12, nhưng có khả năng là trong những ngày này, buổi sáng sẽ lạnh đến rét (rét bình thường) chứ không đến mức tê tái như hiện tại.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 1/12 (thứ Hai tới): Trời đỡ rét hẳn. Ảnh: Ventusky, ICON.

Còn trong cuối tuần này thì nếu người dân ra ngoài sáng sớm hoặc tối muộn cũng vẫn cần trang phục dày, ấm, nên có khăn, mũ và nên che mũi, họng để giảm nguy cơ viêm đường hô hấp.